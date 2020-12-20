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Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
27
О'Ши
Дара
3
Гиббс
Киран
19
Сойерс
Ромен
10
Филлипс
Мэтт
8
Ливермор
Джейк
18
Галлахер
Конор
11
Диангана
Грэди
29
Ахерн-Грант
Карлан
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
30
Хаус
Кортни
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
15
Траоре
Бертран
10
Грилиш
Джек
21
Эль-Гази
Анвар
11
Уоткинс
Олли
Вест Бромвич
4-1-4-1
Астон Вилла
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.15
2. Галлахер Конор 2 0.15
3. Ферлонг Дарнелл 1 0.08
4. Перейра Матеус 1 0.08
5. Бартли Кайл 1 0.08
6. Ахерн-Грант Карлан 1 0.08
7. Диангана Грэди 1 0.08
8. Филлипс Мэтт 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.55
2. Грилиш Джек 5 0.45
3. Баркли Росс 2 0.18
4. Мингс Тайрон 2 0.18
5. Конса Эзри 2 0.18
6. Макгинн Джон 1 0.09
7. Хурихан Конор 1 0.09
8. Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.09
9. Траоре Бертран 0 0
10. Трезеге 0 0
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 4 0
2. Сойерс Ромен 3 0
3. Перейра Матеус 1 1
4. Иванович Бранислав 2 0
5. Ливермор Джейк 2 0
6. Аджайи Олувасемилого 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. Гиббс Киран 0 1
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Бартли Кайл 1 0
11. Пелтьер Ли 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Кэш Мэтти 5 0
2. Соарес Дуглас 3 1
3. Макгинн Джон 4 0
4. Таргетт Мэтт 4 0
5. Грилиш Джек 3 0
6. Мингс Тайрон 2 0
7. Уоткинс Олли 1 0
8. Накамба Марвелус 1 0
9. Конса Эзри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 33.33% (3) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 0 11.11% (1)
 Астон Вилла 15% (3) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 30% (6) 20% (4)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон
Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Астон Вилла: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла
Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Вест Бромвич Кубок Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
6. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
8. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
9. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
3. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
4. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
13. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 14-го английской Премьер-лиги. В рамках этой игры на стадионе "Хоуторнс" в Вест Бромвиче, вместимостью 28003 мест, лицом к лицу сойдутся "Вест Бромвич" и "Астон Вилла". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Мартин Аткинсоном; помощники судьи - Константинос Хатцидакис, Ли Беттс; резервный арбитр - Роберт Джонс. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 153
Вест Бромвич 15.7% (24)
X 35.9% (55)
Астон Вилла 48.4% (74)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Бромвич
Ничья
Астон Вилла
4.70
4.15
1.82
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 4.00 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 4.15 1.82

Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.50 1.03 11.50 1.04 4.15 1.24 3.15 1.37 2.11 1.81 1.67 2.23 1.42 2.91 1.20 4.70 1.16 5.25 1.06 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05
Где смотреть матч Вест Бромвич - Астон Вилла онлайн

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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Астон Вилла

Исход игры
Вест Бромвич
15.7% (24)
Ничья
35.9% (55)
Астон Вилла
48.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
44.59% (66)
Меньше
55.41% (82)
Обе команды забьют
Да
75.68% (112)
Нет
24.32% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (48)
1:2 Астон Вилла
24.8% (38)
0:1 Астон Вилла
13.1% (20)
2:1 Вест Бромвич
9.8% (15)
1:0 Вест Бромвич
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.9% (6)
0:2 Астон Вилла
3.3% (5)
0:3 Астон Вилла
1.3% (2)
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