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Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.15
2. Галлахер Конор 2 0.15
3. Ферлонг Дарнелл 1 0.08
4. Перейра Матеус 1 0.08
5. Бартли Кайл 1 0.08
6. Ахерн-Грант Карлан 1 0.08
7. Диангана Грэди 1 0.08
8. Филлипс Мэтт 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.55
2. Грилиш Джек 5 0.45
3. Баркли Росс 2 0.18
4. Мингс Тайрон 2 0.18
5. Конса Эзри 2 0.18
6. Макгинн Джон 1 0.09
7. Хурихан Конор 1 0.09
8. Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.09
9. Траоре Бертран 0 0
10. Трезеге 0 0
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 4 0
2. Сойерс Ромен 3 0
3. Перейра Матеус 1 1
4. Иванович Бранислав 2 0
5. Ливермор Джейк 2 0
6. Аджайи Олувасемилого 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. Гиббс Киран 0 1
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Бартли Кайл 1 0
11. Пелтьер Ли 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Кэш Мэтти 5 0
2. Соарес Дуглас 3 1
3. Макгинн Джон 4 0
4. Таргетт Мэтт 4 0
5. Грилиш Джек 3 0
6. Мингс Тайрон 2 0
7. Уоткинс Олли 1 0
8. Накамба Марвелус 1 0
9. Конса Эзри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 33.33% (3) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 0 11.11% (1)
 Астон Вилла 15% (3) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 30% (6) 20% (4)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон
Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Астон Вилла: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла
Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Вест Бромвич Кубок Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 29 - 19 28
2. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 22 - 19 23
6. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
7. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 0 1 12 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
14. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Вест Бромвич 15.4% (8)
    X 36.5% (19)
    Астон Вилла 48.1% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Астон Вилла
    3.75
    3.84
    2.02
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.70 1.95
    Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.84 2.02

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    13.00 1.03 11.25 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.15 1.78 1.66 2.25 1.44 2.83 1.22 4.40 1.16 5.35 1.06 9.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05
    Где смотреть матч Вест Бромвич - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Астон Вилла

    Исход игры
    Вест Бромвич
    15.4% (8)
    Ничья
    36.5% (19)
    Астон Вилла
    48.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.9% (22)
    Меньше
    55.1% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    81.63% (40)
    Нет
    18.37% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (18)
    1:2 Астон Вилла
    25% (13)
    0:1 Астон Вилла
    9.6% (5)
    2:1 Вест Бромвич
    9.6% (5)
    1:0 Вест Бромвич
    5.8% (3)
    1:3 Астон Вилла
    5.8% (3)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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