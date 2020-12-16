Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.15
|2.
|Галлахер Конор
|2
|0.15
|3.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.08
|4.
|Перейра Матеус
|1
|0.08
|5.
|Бартли Кайл
|1
|0.08
|6.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.08
|7.
|Диангана Грэди
|1
|0.08
|8.
|Филлипс Мэтт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|6 (1)
|0.55
|2.
|Грилиш Джек
|5
|0.45
|3.
|Баркли Росс
|2
|0.18
|4.
|Мингс Тайрон
|2
|0.18
|5.
|Конса Эзри
|2
|0.18
|6.
|Макгинн Джон
|1
|0.09
|7.
|Хурихан Конор
|1
|0.09
|8.
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.09
|9.
|Траоре Бертран
|0
|0
|10.
|Трезеге
|0
|0
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Соарес Дуглас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|4
|0
|2.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|3.
|Перейра Матеус
|1
|1
|4.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|5.
|Ливермор Джейк
|2
|0
|6.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|2
|0
|8.
|Гиббс Киран
|0
|1
|9.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|10.
|Бартли Кайл
|1
|0
|11.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|2.
|Соарес Дуглас
|3
|1
|3.
|Макгинн Джон
|4
|0
|4.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|5.
|Грилиш Джек
|3
|0
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0
|7.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|8.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|9.
|Конса Эзри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|Астон Вилла
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|30% (6)
|20% (4)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =7 -11Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =3 -6Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон
Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Астон Вилла: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Вест Бромвич Кубок Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|29 - 19
|28
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Лестер
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 17
|24
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 19
|23
|6.
|Эвертон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 18
|23
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 14
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 13
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|16.
|Брайтон
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 18
|10
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Астон Вилла
Исход игры
Вест Бромвич
15.4% (8)
Ничья
36.5% (19)
Астон Вилла
48.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (22)
Меньше
55.1% (27)
Обе команды забьют
Да
81.63% (40)
Нет
18.37% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (18)
1:2 Астон Вилла
25% (13)
0:1 Астон Вилла
9.6% (5)
2:1 Вест Бромвич
9.6% (5)
1:0 Вест Бромвич
5.8% (3)
1:3 Астон Вилла
5.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!