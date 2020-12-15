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Бёрнли
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 2 0.17
2. Вествуд Эшли 1 0.08
3. Брэйди Роберт 1 0.08
4. Данн Джимми 1 0.08
5. Макнил Дуайт 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.31
2. Хименес Рауль 4 0.31
3. Поденсе Даниэл 3 0.23
4. Саисс Ромен 1 0.08
5. Аит-Нури Раян 1 0.08
6. Витинью II 0 0
7. Килман Макс 0 0
8. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Родригес Джей 2 0
3. Лонг Кевин 2 0
4. Брэйди Роберт 2 0
5. Барнс Эшли 1 0
6. Вествуд Эшли 1 0
7. Тэйлор Чарли 1 0
8. Лоутон Мэттью 1 0
9. Тарковски Джеймс 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Траоре Адама 3 0
3. Невеш Рубен 3 0
4. Коди Конор 2 0
5. Дендонкер Леандер 2 0
6. Силва Фабио 1 0
7. Боли Вийи 1 0
8. Марсал Фернандо 1 0
9. Поденсе Даниэл 1 0
10. Семеду Нелсон 1 0
11. Килман Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 60% (3) 0 0 0 40% (2) 0
 Вулверхэмптон 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 29 - 19 28
2. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 22 - 19 23
6. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
7. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 0 1 12 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
14. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Бёрнли 19.4% (14)
    X 34.7% (25)
    Вулверхэмптон 45.8% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.75
    3.26
    2.27
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.60 3.20 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.05 2.25
    Бонус: 5 000 ₽ 3.62 3.26 2.27
      3.69 3.23 2.27

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.00 1.07 5.40 1.14 2.60 1.55 2.25 1.69 1.91 1.95 1.70 2.23 1.50 2.55 1.22 4.30 1.17 5.10 1.04 8.80 1.03 9.50 1.01 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
    7.20 1.10 5.60 1.15 2.54 1.53 1.90 1.92 1.54 2.65 1.23 4.30 1.17 5.20 1.05 10.50 1.04 11.50 1.00 20.00
    7.38 1.06 2.69 1.49 2.34 1.65 1.98 1.92 1.69 2.27 1.53 2.60 1.14 5.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.57 2.46 1.30 3.75 1.07 9.20
    2.43 1.56 1.57 2.40 1.28 3.68 1.06 9.00 1.04 10.50
    2.50 1.58 2.05 1.85 1.58 2.49 1.38 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.98 1.73 1.45 2.70 1.15 5.30
    3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.70
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
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    Прогнозы на матч Бёрнли - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Бёрнли
    19.4% (14)
    Ничья
    34.7% (25)
    Вулверхэмптон
    45.8% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.68% (26)
    Меньше
    62.32% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (48)
    Нет
    30.43% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.6% (22)
    1:2 Вулверхэмптон
    25% (18)
    0:1 Вулверхэмптон
    19.4% (14)
    2:1 Бёрнли
    9.7% (7)
    1:0 Бёрнли
    6.9% (5)
    0:0 Ничья
    2.8% (2)
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