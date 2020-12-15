Бёрнли
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Стадион: Терф Мур
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|2
|0.17
|2.
|Вествуд Эшли
|1
|0.08
|3.
|Брэйди Роберт
|1
|0.08
|4.
|Данн Джимми
|1
|0.08
|5.
|Макнил Дуайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.31
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.31
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.23
|4.
|Саисс Ромен
|1
|0.08
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.08
|6.
|Витинью II
|0
|0
|7.
|Килман Макс
|0
|0
|8.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|2.
|Родригес Джей
|2
|0
|3.
|Лонг Кевин
|2
|0
|4.
|Брэйди Роберт
|2
|0
|5.
|Барнс Эшли
|1
|0
|6.
|Вествуд Эшли
|1
|0
|7.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|8.
|Лоутон Мэттью
|1
|0
|9.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|10.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|11.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|3
|1
|2.
|Траоре Адама
|3
|0
|3.
|Невеш Рубен
|3
|0
|4.
|Коди Конор
|2
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|2
|0
|6.
|Силва Фабио
|1
|0
|7.
|Боли Вийи
|1
|0
|8.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|9.
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|10.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|11.
|Килман Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|60% (3)
|0
|0
|0
|40% (2)
|0
|Вулверхэмптон
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +5 =7 -8Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|29 - 19
|28
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Лестер
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 17
|24
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 19
|23
|6.
|Эвертон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 18
|23
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 14
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 13
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|16.
|Брайтон
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 18
|10
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бёрнли - Вулверхэмптон
Исход игры
Бёрнли
19.4% (14)
Ничья
34.7% (25)
Вулверхэмптон
45.8% (33)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (26)
Меньше
62.32% (43)
Обе команды забьют
Да
69.57% (48)
Нет
30.43% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (22)
1:2 Вулверхэмптон
25% (18)
0:1 Вулверхэмптон
19.4% (14)
2:1 Бёрнли
9.7% (7)
1:0 Бёрнли
6.9% (5)
0:0 Ничья
2.8% (2)
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