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  3. Англия
Челси
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Вест Хэм
0'
1:0
10' Гол
Силва Тьяго
17'
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
15
Зума
Курт
6
Силва
Тьяго
21
Чилуэлл
Бен
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
19
Маунт
Мэйсон
10
Пулишич
Кристиан
9
Абрахам
Тэмми
11
Вернер
Тимо
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
16
Ноубл
Марк
18
Форнальс
Пабло
22
Алле
Себастьян
Челси
4-3-3
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

10'
Эмерсон Палмиери
Чилуэлл Бен
 
10'
Силва Тьяго
(Маунт Мэйсон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 4 0.29
2. Зума Курт 4 0.29
3. Абрахам Тэмми 3 0.21
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.21
5. Чилуэлл Бен 2 0.14
6. Жиру Оливье 2 0.14
7. Силва Тьяго 2 0.14
8. Зиеш Хаким 1 0.07
9. Маунт Мэйсон 1 0.07
10. Джеймс Рис II 1 0.07
11. Хаверц Кай 1 0.07
12. Пулишич Кристиан 1 0.07
13. Хадсон-Одои Каллум 1 0.07
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 4 0.29
2. Антонио Майкл 3 0.21
3. Алле Себастьян 3 0.21
4. Соучек Томаш 3 0.21
5. Форнальс Пабло 2 0.14
6. Огбонна Анджело 2 0.14
7. Лансини Мануэль 1 0.07
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.07
9. Крессуэлл Арон 0 0
10. Цоуфал Владимир 0 0
11. Бенрахма Саид 0 0
12. Фредерикс Райан 0 0
13. Масуаку Артур 0 0
14. Райс Деклан 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 3 0
2. Джеймс Рис II 3 0
3. Кристенсен Андреас 1 1
4. Маунт Мэйсон 2 0
5. Аспиликуэта Сесар 1 0
6. Силва Тьяго 1 0
7. Алонсо Маркос 1 0
8. Зума Курт 1 0
9. Зиеш Хаким 1 0
10. Чилуэлл Бен 1 0
11. Хаверц Кай 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Форнальс Пабло 2 0
5. Фабьянски Лукаш 1 0
6. Ноубл Марк 1 0
7. Ярмоленко Андрей 1 0
8. Антонио Майкл 1 0
9. Лансини Мануэль 1 0
10. Масуаку Артур 1 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 0
12. Соучек Томаш 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 4% (1) 20% (5) 4% (1) 20% (5) 28% (7) 24% (6)
 Вест Хэм 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 0 31.58% (6)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс
Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм

Последние игры между собой

Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Вест Хэм 3:2 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Челси Премьер-лига
Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси 1:0 Заявка 14 7 4 3 27 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм 0:1 Заявка 14 6 3 5 21 - 17 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси 1:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм 0:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси 1:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм 0:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 15'
    Вернер с фланга отдавал в центр на ход Абрахаму, но тот не смог оторваться от защитника и потерял.
  • 14'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Соучек на ход Алле, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 13'
    Маунт ворвался в штрафную соперника на скорости и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге не успел подставить ногу Вернер.
  • 12'
    Очередной угловой исполняли хозяева в центр штрафной, но на этот раз Соучек вынес сферу головой подальше.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тьяго Силва! С углового Маунт навесил на линию вратарской, куда ворвался Тьяго и головой вколотил мяч точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера, который лишь взглядом проводил сферу в сетку.
  • Травма, повреждение
    9'
    Снова упал на газон Чилвел, держась за правую ногу. Похоже, понадобиться футболисту вынужденная замена.
  • Офсайд
    8'
    В разрез отдавал со штрафного Боуэн на ход Райсу, который отправил сферу в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.
  • 7'
    На своей половине поля Маунт заехал по ногам Алле. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Челси".
  • 6'
    Затянулась пауза. Долгое время уже не могут медики поставить на ноги игрока "Челси", который держится за бедро.
  • 5'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Чилвел. Потребуется ему помощь медиков.
  • Офсайд
    4'
    Мог выскакивать на ворота соперника Алле после заброса от Соучека, но не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 4'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Жоржиньо и тут же пробил по воротам, но мяч отправился на трибуну.
  • 3'
    С фланга прострелил в центр штрафной Аспиликуэта низом, но здесь первым на мяче оказался Цоуфал и вынес мяч в центр поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бордово-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Вест Хэма"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.50 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 4.20 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.30 5.85
  1.59 4.21 5.46

Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.00 0.00 10.50 1.03 4.44 1.21 3.50 1.30 2.22 1.69 1.99 1.87 1.75 2.14 1.77 2.17 1.48 2.63 1.24 4.00 1.17 4.60 1.06 8.00 1.05 8.70 1.02 14.50 1.01 12.00
13.50 1.03 4.70 1.19 3.68 1.29 2.23 1.67 1.74 2.12 1.49 2.81 1.23 4.30 1.17 5.15 1.06 9.60 1.05 10.50 1.00 19.75
4.86 1.21 2.60 1.53 2.19 1.73 1.95 1.93 1.69 2.25 1.54 2.58 1.47 2.81 1.20 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.37 1.59 1.58 2.39 1.21 4.40
3.60 1.29 2.43 1.56 1.59 2.36 1.21 4.40 1.14 5.70
2.83 1.46 2.23 1.70 1.74 2.17 1.52 2.64 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.92 1.92 1.37 2.95 1.27 3.70
4.60 1.20 3.20 1.35 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.04
Букмекер Да Нет
4.05 1.21
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Челси 1:0 Вест Хэм онлайн

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Прогнозы на матч Челси 1:0 Вест Хэм

Исход игры
Челси
91.6% (142)
Ничья
6.5% (10)
Вест Хэм
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.25% (94)
Меньше
37.75% (57)
Обе команды забьют
Да
63.58% (96)
Нет
36.42% (55)
Популярный счёт
2:1 Челси
45.2% (70)
2:0 Челси
25.2% (39)
1:0 Челси
7.7% (12)
3:1 Челси
7.7% (12)
1:1 Ничья
3.9% (6)
1:2 Вест Хэм
1.9% (3)
3:0 Челси
1.9% (3)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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