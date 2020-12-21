Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тьяго Силва! С углового Маунт навесил на линию вратарской, куда ворвался Тьяго и головой вколотил мяч точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера, который лишь взглядом проводил сферу в сетку.

Очередной угловой исполняли хозяева в центр штрафной, но на этот раз Соучек вынес сферу головой подальше.

Маунт ворвался в штрафную соперника на скорости и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге не успел подставить ногу Вернер.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Соучек на ход Алле, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Вернер с фланга отдавал в центр на ход Абрахаму, но тот не смог оторваться от защитника и потерял.

9' Снова упал на газон Чилвел, держась за правую ногу. Похоже, понадобиться футболисту вынужденная замена.

8' В разрез отдавал со штрафного Боуэн на ход Райсу, который отправил сферу в сетку, но судья отменил гол из-за офсайда.

7' На своей половине поля Маунт заехал по ногам Алле. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Челси".

6' Затянулась пауза. Долгое время уже не могут медики поставить на ноги игрока "Челси", который держится за бедро.

5' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Чилвел. Потребуется ему помощь медиков.

4' Мог выскакивать на ворота соперника Алле после заброса от Соучека, но не выдержал линию и оказался в офсайде.

4' Выиграл подбор у штрафной соперника Жоржиньо и тут же пробил по воротам, но мяч отправился на трибуну.

3' С фланга прострелил в центр штрафной Аспиликуэта низом, но здесь первым на мяче оказался Цоуфал и вынес мяч в центр поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бордово-белый комплект формы.