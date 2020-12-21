Челси
1:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Вест Хэм
1:0
10' ГолСилва Тьяго
16
Менди
Эдуар
15
Зума
Курт
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гилмор БиллиПолузащитник
- Нападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|4
|0.29
|2.
|Зума Курт
|4
|0.29
|3.
|Абрахам Тэмми
|3
|0.21
|4.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.21
|5.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.14
|6.
|Жиру Оливье
|2
|0.14
|7.
|Силва Тьяго
|2
|0.14
|8.
|Зиеш Хаким
|1
|0.07
|9.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.07
|10.
|Джеймс Рис II
|1
|0.07
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.07
|12.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.07
|13.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.07
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|15.
|Ковачич Матео
|0
|0
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боуэн Джаррод
|4
|0.29
|2.
|Антонио Майкл
|3
|0.21
|3.
|Алле Себастьян
|3
|0.21
|4.
|Соучек Томаш
|3
|0.21
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.14
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.14
|7.
|Лансини Мануэль
|1
|0.07
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.07
|9.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|10.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|11.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|12.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|13.
|Масуаку Артур
|0
|0
|14.
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|3
|0
|2.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|3.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|4.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|5.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|6.
|Силва Тьяго
|1
|0
|7.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|8.
|Зума Курт
|1
|0
|9.
|Зиеш Хаким
|1
|0
|10.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|2
|0
|2.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|4.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|5.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|6.
|Ноубл Марк
|1
|0
|7.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|8.
|Антонио Майкл
|1
|0
|9.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|10.
|Масуаку Артур
|1
|0
|11.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|12.
|Соучек Томаш
|1
|0
|13.
|Диоп Исса
|1
|0
|14.
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|4% (1)
|20% (5)
|4% (1)
|20% (5)
|28% (7)
|24% (6)
|Вест Хэм
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|0
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс
Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм
Последние игры между собой
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|26 - 17
|27
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 21
|26
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Челси
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 14
|25
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 13
|22
|10.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 17
|21
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 19
|20
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 22
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|24 - 30
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 18
|14
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 19
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|8 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Челси
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|8.
|Челси
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|9.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси 1:0 Вест Хэм
Исход игры
Челси
91.6% (142)
Ничья
6.5% (10)
Вест Хэм
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.25% (94)
Меньше
37.75% (57)
Обе команды забьют
Да
63.58% (96)
Нет
36.42% (55)
Популярный счёт
2:1 Челси
45.2% (70)
2:0 Челси
25.2% (39)
1:0 Челси
7.7% (12)
3:1 Челси
7.7% (12)
1:1 Ничья
3.9% (6)
1:2 Вест Хэм
1.9% (3)
3:0 Челси
1.9% (3)
3:3 Ничья
1.3% (2)
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