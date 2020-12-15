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Челси
 
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Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 4 0.31
2. Зума Курт 4 0.31
3. Абрахам Тэмми 3 0.23
4. Жоржиньо II 3 (3) 0.23
5. Чилуэлл Бен 2 0.15
6. Жиру Оливье 2 0.15
7. Зиеш Хаким 1 0.08
8. Маунт Мэйсон 1 0.08
9. Джеймс Рис II 1 0.08
10. Хаверц Кай 1 0.08
11. Силва Тьяго 1 0.08
12. Пулишич Кристиан 1 0.08
13. Хадсон-Одои Каллум 1 0.08
14. Аспиликуэта Сесар 0 0
15. Ковачич Матео 0 0
16. Канте Н'Голо 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 4 0.31
2. Антонио Майкл 3 0.23
3. Алле Себастьян 3 0.23
4. Соучек Томаш 3 0.23
5. Форнальс Пабло 2 0.15
6. Огбонна Анджело 2 0.15
7. Лансини Мануэль 1 0.08
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.08
9. Крессуэлл Арон 0 0
10. Цоуфал Владимир 0 0
11. Бенрахма Саид 0 0
12. Фредерикс Райан 0 0
13. Масуаку Артур 0 0
14. Райс Деклан 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 3 0
2. Джеймс Рис II 3 0
3. Кристенсен Андреас 1 1
4. Маунт Мэйсон 2 0
5. Аспиликуэта Сесар 1 0
6. Силва Тьяго 1 0
7. Алонсо Маркос 1 0
8. Зума Курт 1 0
9. Зиеш Хаким 1 0
10. Чилуэлл Бен 1 0
11. Хаверц Кай 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Форнальс Пабло 2 0
5. Фабьянски Лукаш 1 0
6. Ноубл Марк 1 0
7. Ярмоленко Андрей 1 0
8. Антонио Майкл 1 0
9. Лансини Мануэль 1 0
10. Масуаку Артур 1 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 0
12. Соучек Томаш 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 4% (1) 20% (5) 4% (1) 20% (5) 28% (7) 24% (6)
 Вест Хэм 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 0 31.58% (6)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс
Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм

Последние игры между собой

Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Вест Хэм 3:2 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Челси Премьер-лига
Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 29 - 19 28
2. Тоттенхэм Заявка 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Лестер Заявка 13 8 0 5 24 - 17 24
4. Саутгемптон Заявка 13 7 3 3 25 - 18 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 7 2 3 22 - 19 23
6. Эвертон Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
7. Челси Заявка 13 6 4 3 26 - 14 22
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
9. Манчестер Сити Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 13 - 17 20
11. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 21 - 13 19
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 3 5 19 - 18 18
13. Ньюкасл Заявка 12 5 2 5 16 - 21 17
14. Лидс Заявка 13 5 2 6 22 - 24 17
15. Арсенал Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
16. Брайтон Заявка 13 2 5 6 15 - 21 11
17. Бёрнли Заявка 12 2 4 6 6 - 18 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 3 8 12 - 22 9
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 0 1 12 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
14. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
15. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
7. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
8. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 декабря 2020, осталось 2 дня 20 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 74
    Челси 90.5% (67)
    X 5.4% (4)
    Вест Хэм 4.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Вест Хэм
    1.51
    4.88
    6.77
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.47 4.80 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.60 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.80 6.40
      1.49 4.88 6.77

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.01 4.80 1.16 4.20 1.23 2.45 1.55 2.00 1.90 1.77 2.17 1.58 2.41 1.30 3.45 1.22 4.10 1.09 6.60 1.07 6.80 1.02 12.00 1.01 12.00
    14.00 1.02 4.95 1.18 3.94 1.26 2.39 1.59 1.91 1.91 1.59 2.51 1.30 3.60 1.23 4.30 1.10 7.40 1.08 8.30 1.02 14.25
    5.33 1.13 2.49 1.57 2.22 1.72 1.94 1.96 1.71 2.24 1.56 2.51 1.20 4.34
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.55 1.61 2.33 1.22 4.10
    3.68 1.28 2.48 1.53 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
    3.21 1.38 2.54 1.56 1.90 1.99 1.62 2.39 1.43 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30
    5.00 1.17 3.60 1.29 1.97 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.17
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
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    Прогнозы на матч Челси - Вест Хэм

    Исход игры
    Челси
    90.5% (67)
    Ничья
    5.4% (4)
    Вест Хэм
    4.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.34% (40)
    Меньше
    43.66% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    60.56% (43)
    Нет
    39.44% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    40.5% (30)
    2:0 Челси
    28.4% (21)
    1:0 Челси
    9.5% (7)
    3:1 Челси
    8.1% (6)
    1:1 Ничья
    4.1% (3)
    1:2 Вест Хэм
    4.1% (3)
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