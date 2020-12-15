Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Вест Хэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|4
|0.31
|2.
|Зума Курт
|4
|0.31
|3.
|Абрахам Тэмми
|3
|0.23
|4.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.23
|5.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.15
|6.
|Жиру Оливье
|2
|0.15
|7.
|Зиеш Хаким
|1
|0.08
|8.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.08
|9.
|Джеймс Рис II
|1
|0.08
|10.
|Хаверц Кай
|1
|0.08
|11.
|Силва Тьяго
|1
|0.08
|12.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.08
|13.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.08
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|15.
|Ковачич Матео
|0
|0
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боуэн Джаррод
|4
|0.31
|2.
|Антонио Майкл
|3
|0.23
|3.
|Алле Себастьян
|3
|0.23
|4.
|Соучек Томаш
|3
|0.23
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.15
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.15
|7.
|Лансини Мануэль
|1
|0.08
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.08
|9.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|10.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|11.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|12.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|13.
|Масуаку Артур
|0
|0
|14.
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|3
|0
|2.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|3.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|4.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|5.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|6.
|Силва Тьяго
|1
|0
|7.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|8.
|Зума Курт
|1
|0
|9.
|Зиеш Хаким
|1
|0
|10.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|2
|0
|2.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|4.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|5.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|6.
|Ноубл Марк
|1
|0
|7.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|8.
|Антонио Майкл
|1
|0
|9.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|10.
|Масуаку Артур
|1
|0
|11.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|12.
|Соучек Томаш
|1
|0
|13.
|Диоп Исса
|1
|0
|14.
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|4% (1)
|20% (5)
|4% (1)
|20% (5)
|28% (7)
|24% (6)
|Вест Хэм
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|0
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +10 =6 -4Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс
Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм
Последние игры между собой
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|29 - 19
|28
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Лестер
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 17
|24
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 18
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 19
|23
|6.
|Эвертон
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 18
|23
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 14
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|13 - 17
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 13
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|16.
|Брайтон
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 21
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|6 - 18
|10
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 26
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 12
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|14.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|15.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|19.
|Брайтон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 12
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси - Вест Хэм
Исход игры
Челси
90.5% (67)
Ничья
5.4% (4)
Вест Хэм
4.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (40)
Меньше
43.66% (31)
Обе команды забьют
Да
60.56% (43)
Нет
39.44% (28)
Популярный счёт
2:1 Челси
40.5% (30)
2:0 Челси
28.4% (21)
1:0 Челси
9.5% (7)
3:1 Челси
8.1% (6)
1:1 Ничья
4.1% (3)
1:2 Вест Хэм
4.1% (3)
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