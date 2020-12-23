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Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 9 0.64
2. Клих Матеуш 3 (2) 0.21
3. Даллас Стюарт 3 0.21
4. Харрисон Джек 2 0.14
5. Кошта Элдер 2 0.14
6. Морено Родриго 2 0.14
7. Рафинья Диас 1 0.07
8. Купер Лиам 1 0.07
9. Алиоски Эгзиян 1 0.07
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 3 0.23
2. Вествуд Эшли 1 0.08
3. Барнс Эшли 1 0.08
4. Брэйди Роберт 1 0.08
5. Данн Джимми 1 0.08
6. Тэйлор Чарли 0 0
7. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 4 0
2. Филлипс Кэлвин 4 0
3. Купер Лиам 3 0
4. Даллас Стюарт 3 0
5. Эйлинг Люк 2 0
6. Рафинья Диас 2 0
7. Бэмфорд Патрик 1 0
8. Льоренте Диего 1 0
9. Алиоски Эгзиян 1 0
10. Стрёйк Паскаль 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Родригес Джей 3 0
2. Бардсли Филипп 2 0
3. Вествуд Эшли 2 0
4. Лонг Кевин 2 0
5. Брэйди Роберт 2 0
6. Барнс Эшли 1 0
7. Тэйлор Чарли 1 0
8. Лоутон Мэттью 1 0
9. Тарковски Джеймс 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 16.67% (4) 8.33% (2) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5) 20.83% (5)
 Бёрнли 42.86% (3) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс
Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Лидс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Бёрнли 2:2 Лидс Кубок лиги Бёрнли 1:0 Лидс Лидс 1:1 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лидс
Лидс 1:2 Бёрнли Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Лидс Лидс 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:3 Лидс Бёрнли 1:2 Лидс Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 декабря 2020, осталось 2 дня 5 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 79
    Лидс 79.7% (63)
    X 17.7% (14)
    Бёрнли 2.5% (2)
    Все прогнозы
    1.62 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Бёрнли
    1.80
    4.25
    5.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.75 4.20 4.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.85 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.80 4.25 4.40
      1.75 4.15 4.76

    Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    17.50 0.00 11.50 1.02 4.70 1.17 3.90 1.25 2.44 1.59 2.17 1.73 1.90 1.98 1.55 2.46 1.29 3.55 1.22 4.20 1.08 6.90 1.07 7.50 1.01 13.00
    15.25 1.02 14.00 1.02 4.95 1.18 3.75 1.28 2.45 1.61 1.89 1.93 1.54 2.51 1.30 3.60 1.23 4.30 1.09 7.90
    5.16 1.19 2.47 1.60 2.19 1.75 1.93 1.98 1.70 2.26 1.57 2.55 1.22 4.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.37 1.59 1.58 2.40 1.22 4.20
    3.64 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.22 4.25 1.16 5.25
    3.09 1.41 2.44 1.60 1.85 2.04 1.59 2.47 1.40 3.11
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.99 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35
    4.85 1.17 3.45 1.31 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.33
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.42
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    Прогнозы на матч Лидс - Бёрнли

    Исход игры
    Лидс
    79.7% (63)
    Ничья
    17.7% (14)
    Бёрнли
    2.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (42)
    Меньше
    45.45% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    67.53% (52)
    Нет
    32.47% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    40.5% (32)
    1:0 Лидс
    19% (15)
    1:1 Ничья
    12.7% (10)
    2:0 Лидс
    11.4% (9)
    2:2 Ничья
    3.8% (3)
    3:2 Лидс
    2.5% (2)
    3:1 Лидс
    2.5% (2)
    1:2 Бёрнли
    2.5% (2)
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