Саймон Хупер послушал подсказки от судей из комнаты VAR, было принято решение, что Данк не играл рукой, гол засчитан.

Троссар при входе в штрафную площадь с левого фланга попытался отыграться с Мопе, но ответный пас от Нила защитники "Вест Хэма" прочитали, мяч был перехвачен.

Ярмоленко не смог войти в штрафную площадь с правого фланга, Андрей в итоге отдал пас на Цоуфала, Владимир в свою очередь выполнил подачу к левой штанге, но мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля.

Не очень много времени у "Вест Хэма" на спасение матча, но при этом во втором тайме "молотобойцы" не выглядят безнадёжными, главное не забывать бить по воротам Санчеса, а не только вечно подавать в штрафную площадь.

Троссар выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Мопе, Огбонна прочитал момент и без особого труда перехватил мяч.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

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Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас "Брайтон" и дальше в Лондоне стараться играть в свой футбол, либо команда Грэма Поттера всё же решит попробовать уже сыграть по счёту и ловить "Вест Хэм" на контратаках.

В составе "Брайтона" после перерыва произошла замена. Вместо Адма Лалланы на поле вышел Стивен Альсате.

В составе "Вест Хэма" после перерыва также произошла замена. Вместо Марка Ноубла на поле вышел Мануэль Лансини.

Мопе выполнил передачу на ход Уэлбеку к линии штрафной площади, форвард "Брайтона"забрался в офсайд.

Райс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Алле головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Санчес спокойно переместился и намертво поймал его.

Алле при ударе по воротам получил неприятный удар от Джонса, немного полежал на газоне форвард "Вест Хэма", но затем сам поднялся.

Крессуэлл со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Санчес ошибся при игре на выходе, кулаком Роберт выбил мяч на правый угол штрафной площади, Ярмоленко подхватил мяч, но в борьбе с Бёрном Андрей упустил его за лицевую линию поля.

Мопе выполнил передачу на левый угол штрафной площади "Вест Хэма", Марч раньше времени выключился из эпизода и в итоге не смог побороться за мяч.

Уайт с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади "Вест Хэма", там был только Фабьянски.

Цоуфал с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ярмоленко в борьбе с Уэбстером оказался на газоне, Саймон Хупер справедливо показал, что нужно играть дальше.

Активнее стали действовать игроки "Вест Хэма" во втором тайме, но пока всё же создать голевой момент в атаке "молотобойцы" по-прежнему не могут.

Огбонна из глубины поля выполнил заброс на ход Алле, Себастьян в борьбе с Данком не смог зацепиться за мяч.

Игроки "Брайтона" разыграли атаку через левый фланг, Альсате изначально принял не самое лучшее решение, но всё же Биссума выполнил подачу к линии вратарской, Фабьянски без ошибок сыграл на выходе и перехватил мяч.

Сейчас уже последовала передача на Мопе из глубины поля к радиусу штрафной площади, Фабьянски вышел за пределы штрафной и выбил мяч в аут.

Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Джонсон!!! Ярмоленко хорошо прошёл вперёд по правому флангу, затем Андрей выдержал небольшую паузу и выполнил подачу к линии вратарской, Лансини в борьбе с Уайтом не смог головой пробить по воротам, но Мануэль быстро перестроился и выполнил пас в центр штрафной на Джонсона, а Бен удачно пробил в правый угол ворот и сравнял счёт в матче.

Крессуэлл на левом фланге у штрафной площади "Брайтона" передержал мяч в борьбе с Троссаром, Саймон Хупер зафиксировал нарушение правил со стороны Арона, когда тот упал на газон и зажал мяч между ног.

Соучек с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Ярмоленко не ждал такой передачи, а поэтому Андрей оказался не готов к рывку.

Джонсон на левом фланге отправил в проход Крессуэлла, Арон выполнил подачу к линии вратарской от лицевой линии, Данк головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Теперь уже сам Джонсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Уэбстер головой выбил мяч в аут на этот раз.

Крессуэлл из аута на левом фланге вбросил мяч к левому углу штрафной площади, Лансини обработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Из глубины поля последовала передача на ход Ярмоленко по правому флангу, мяч полетел всё же сильно для Андрея, Уэбстер за счёт лучшей позиции его перехватил и отыгрался с Санчесом.

Игроки "Брайтона" перехватили контроль над мячом, но теперь уже у команды Грэма Поттера есть проблемы с развитием атаки.

Троссар выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Мопе догнал уходящий мяч и выполнил подачу в центр к линии вратарской от лицевой линии, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Г-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Данк!!! Троссар разыграл угловой с Марчем, Соломон с левого фланга сразу ушёл к лицевой линии, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Соучек в прыжке головой выбил мяч в корпус Данку, Льюис быстро подстроился под отскок и затем сильно пробил в левый угол ворот.

Судьи тщательно разбирают момент взятия ворот, Соучек при выносе мяча мог попасть в руку Данку, тогда этот гол будет отменён.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Брайтон" на выезде вполне заслуженно переигрывает "Вест Хэм", но команда Грэма Поттера должна понимать, что её преимущество минимально, а поэтому во втором тайме нужно будет обязательно стараться забить ещё. Пока же "Брайтон" смотрится интереснее "Вест Хэма", а вот подопечные Дэвида Мойеса выглядят крайне слабо, особенно это касается атакующей линии. Если после перерыва "молотобойцы" радикально не перестроят игру, ничья в данный вечер для них уже будет хорошим достижением.

45' Одну минуту добавил Саймон Хупер к основному времени первого тайма.

44' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Мопе!!! Марч на левом фланге у штрафной площади "Вест Хэма" подключил к атаке Бёрна, Дэн в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Мопе пытался выполнить скидку чуть назад на Троссара, казалось, что Огбонна и Райс перехватили мяч, но случился непонятный отскок в пользу Мопе, Нил на этот раз развернулся и сам пробил точно в левый угол ворот.

43' Марч при смещении в центр с левого фланга ушёл от Цоуфала, затем Соломон дошёл до радиуса штрафной площади и низом пробил в левый угол ворот, Фабьянски в прыжке намертво поймал мяч.

42' Из центра поля последовала безадресная передача на правый угол штрафной площади "Вест Хэма", Фабьянски спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

41' Мопе и Уэлбек вместе убежали по правой половине поля к правому углу штрафной площади, Данни затем развернулся и выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Нил в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Вест Хэма".

40' Боуэн получил мяч на правом фланге от Цоуфала, затем Джаррод вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел в центр, мяч попал в Лаллану и улетел в аут.

39' Троссар с правого фланга выполнил опасную подачу к линии вратарской, Цоуфал успел поставить корпус, а иначе Уэлбек мог бы и забить, далее уже Фабьянски в прыжке перехватил мяч.

38' Игроки "Брайтона" решили на этот раз обойтись без подачи в штрафную площадь. Марч и Лаллана хотели что-то придумать на левом фланге, но в итоге они упустили мяч в аут.

37' Бальбуэна на своей половине поля нарушил правила против Мопе. "Брайтон" тщательно готовится к стандарту.

36' Марч вновь пошёл прессинговать Цоуфала на левом фланге у штрафной площади "Вест Хэма", но Владимир сыграл грамотно, будет аут в пользу "молотобойцев".

35' Биссума из глубины поля выполнил заброс на ход Марчу, Соломон убежал от Цоуфала, прошёл на левый угол штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

34' Джонсон вновь совершил рывок по левому флангу к лицевой линии, затем Бен выполнил подачу во вратарскую, Санчес спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

33' Уэбстер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Уэлбека, который бежал по линии штрафной площади, будет удар от ворот.

32' Крессуэлл из глубины поля выполнил плохую передачу вперёд на левый фланг, в последние минуты у "Вест Хэма" совсем не получаются атаки.

31' Марч с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам "Вест Хэма" пришлось постараться, но всё же они смогли отвести угрозу от своих ворот и при этом стандарте.

30' Лаллана выполнил передачу на ход Бёрну по левой половине поля, Дэн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Бальбуэна и ушёл на угловой.

29' Марч теперь уже совершил хороший проход вперёд по левому флангу, далее последовала подача в штрафную площадь, Бальбуэна в падении головой выбил мяч подальше от своих ворот.

28' Троссар с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Уэбстер пробил головой по воротам, но мяч полетел точно по центру, Фабьянски поймал его без особого труда.

27' Уэлбек прошёл вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Огбонна выбил мяч на угловой.

26' Джонсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Алле для удара головой по воротам.

25' Райс на правом фланге удачно отыгрался с Цоуфалом, затем Деклан ушёл к лицевой линии поля, Владимир также пришёл помочь своему партнёру по команде, но в итоге ничего интересного в атаке "молотобойцы" так и не придумали.

24' Вновь из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Вест Хэма", Троссар в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Огбонны.

23' Джонсон прошёл вперёд по левому флангу, затем Бен попытался выполнить подачу в штрафную площадь, но его накрыл Уэбстер и уверенно перехватил мяч.

22' Биссума на этот раз из центра поля выполнил безадресный заброс на левый угол штрафной площади "Вест Хэма", Фабьянски сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

21' Биссума из центра поля выполнил передачу на ход Уэлбеку к правому углу штрафной площади, Данни не смог продавить Огбонну и обострить ситуацию.

20' Крессуэлл из центра поля забросил мяч на правый угол штрафной площади, теперь уже Цоуфал в борьбе за мяч нарушил правила против Марча.

19' Марч с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Уэлбек в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Огбонны.

18' Тяжело действовать в плотном графике "Вест Хэму" и "Брайтону", не хватает свежести футболистам, это видно по действиям "молотобойцев".

17' Боуэн разыграл угловой с Ноублом, затем Марк выполнил передачу ещё немного назад с Цоуфалом, Владимир решил на этот раз не подавать сразу мяч в штрафную площадь, последовал перевод на левый фланг. С левого фланга уже Крессуэлл выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Боуэн зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

16' Боуэн попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Данком Джаррод заработал очередной угловой для своей команды.

15' Санчес из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, Марч в борьбе с Цоуфалом не смог зацепиться за мяч.

14' В среднем темпе действуют команды на старте матча. "Вест Хэм" позволяет "Брайтону" играть в свой футбол, что довольно странно видеть.

13' Боуэн с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Брайтона" смогли уверенно отвести угрозу от своих ворот при стандарте в этот раз.

12' Боуэн с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Биссума не стал рисковать и выбил мяч на третий подряд угловой.

11' Боуэн разыграл угловой с Цоуфалом, затем последовала подача в центр штрафной площади с правого фланга, после борьбы мяч отскочил к линии штрафной площади, Райс пробил по воротам, мяч попал в защитника "Брайтона" и ушёл на повторный корнер.

10' Сейчас уже от Соучека последовал заброс на правый угол штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, Лаллана в итоге выбил его на угловой.

9' "Брайтон" также пока старается по большей части развивать свои атаки через длинные забросы вперёд, но это работает у гостей далеко не каждый раз.

8' Крессуэлл из глубины поля выполнил заброс на левый фланг на ход Алле, форвард "Вест Хэма" оказался в офсайде.

7' Биссума из центра поля выполнил заброс на ход Мопе по левому флангу, Нил зацепился за мяч у штрафной площади "Вест Хэма", но затем переиграть Бальбуэна форвард "Брайтона" не смог.

6' Троссар с углового выполнил подачу к линии вратарской, Бальбуэна головой выбил мяч на левый фланг, подбор был за игроками "Брайтона", но им так и не удалось завершить данный момент ударом по воротам.

5' Уэлбек выполнил передачу под удар Мопе к радиусу штрафной площади, Нил неплохо пробил по воротам, но мяч попал в Огбонну, будет угловой.

4' "Вест Хэм" пока никак не может перехватить контроль над мячом, неожиданно по большей части "молотобойцы" должны пока действовать от обороны.

3' Бёрн из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Уэлбек неплохо набежал на мяч и в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

2' Спокойно начинается игра, "Брайтон" пока контролирует мяч в центре поля и присматривается к своему сопернику.