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  2. Матчи
  3. Англия
Вест Хэм
1:2
Второй тайм: 76'

Стадион:
Брайтон
0'
0:1
44' Гол
Мопе Нил
1:1
60' Гол
Джонсон Бен
1:2
70' Гол
Данк Льюис
76'
1
Фабьянски
Лукаш
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
5
Цоуфал
Владимир
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
31
Джонсон
Бен
16
Ноубл
Марк
20
Боуэн
Джаррод
22
Алле
Себастьян
26
Санчес
Роберт
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
3
Уайт
Бен
8
Биссума
Ив
14
Лаллана
Адам
20
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
Вест Хэм
3-4-1-2
Брайтон
3-4-2-1

Ход матча

44'
0:1
Мопе Нил
46'
Лансини Мануэль
Ноубл Марк
 
46'
Ярмоленко Андрей
Боуэн Джаррод
 
46'
 
Альсате Стивен
Лаллана Адам
60'
Джонсон Бен
(Лансини Мануэль)
1:1
70'
1:2
Данк Льюис

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 4 0.27
2. Антонио Майкл 3 0.2
3. Алле Себастьян 3 0.2
4. Соучек Томаш 3 0.2
5. Форнальс Пабло 2 0.13
6. Огбонна Анджело 2 0.13
7. Лансини Мануэль 1 0.07
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.07
9. Джонсон Бен 1 0.07
10. Крессуэлл Арон 0 0
11. Цоуфал Владимир 0 0
12. Бенрахма Саид 0 0
13. Фредерикс Райан 0 0
14. Масуаку Артур 0 0
15. Райс Деклан 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 5 (2) 0.33
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.13
3. Марч Соломон 2 0.13
4. Уэлбек Данни 2 0.13
5. Коннолли Аарон 1 0.07
6. Троссар Леандро 1 0.07
7. Лемпти Тарик 1 0.07
8. Биссума Ив 1 0.07
9. Макаллистер Алексис 1 0.07
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Форнальс Пабло 2 0
5. Фабьянски Лукаш 1 0
6. Ноубл Марк 1 0
7. Ярмоленко Андрей 1 0
8. Антонио Майкл 1 0
9. Лансини Мануэль 1 0
10. Масуаку Артур 1 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 0
12. Соучек Томаш 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 4 1
2. Данк Льюис 3 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 2 0
5. Уайт Бен 2 0
6. Гросс Паскаль 1 0
7. Уэбстер Адам 1 0
8. Джаханбакш Алиреза 1 0
9. Вельтман Йоел 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 0 31.58% (6)
 Брайтон 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 0 40% (6)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон
Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Вест Хэм 3:3 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
Брайтон 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Брайтон Премьер-лига Вест Хэм 6:0 Брайтон Брайтон 0:1 Вест Хэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 15 9 1 5 28 - 19 28
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Астон Вилла Заявка 13 8 1 4 27 - 13 25
7. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
8. Челси Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм 1:2 Заявка 15 6 3 6 22 - 21 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Лидс Заявка 15 6 2 7 25 - 30 20
13. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Брайтон 2:1 Заявка 15 3 6 6 18 - 23 15
17. Бёрнли Заявка 14 3 4 7 8 - 20 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Вест Хэм 1:2 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
11. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
13. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон 2:1 Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
4. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
5. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Брайтон 2:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
10. Вест Хэм 1:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
13. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
14. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 77'
    Троссар выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Мопе, Огбонна прочитал момент и без особого труда перехватил мяч. 
  • 76'
    Не очень много времени у "Вест Хэма" на спасение матча, но при этом во втором тайме "молотобойцы" не выглядят безнадёжными, главное не забывать бить по воротам Санчеса, а не только вечно подавать в штрафную площадь. 
  • 75'
    Ярмоленко не смог войти в штрафную площадь с правого фланга, Андрей в итоге отдал пас на Цоуфала, Владимир в свою очередь выполнил подачу к левой штанге, но мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 74'
    Троссар при входе в штрафную площадь с левого фланга попытался отыграться с Мопе, но ответный пас от Нила защитники "Вест Хэма" прочитали, мяч был перехвачен. 
  • Судья
    73'
    Саймон Хупер послушал подсказки от судей из комнаты VAR, было принято решение, что Данк не играл рукой, гол засчитан. 
  • Видеоповтор
    72'
    Судьи тщательно разбирают момент взятия ворот, Соучек при выносе мяча мог попасть в руку Данку, тогда этот гол будет отменён. 
  • Описание гола
    71'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Данк!!! Троссар разыграл угловой с Марчем, Соломон с левого фланга сразу ушёл к лицевой линии, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Соучек в прыжке головой выбил мяч в корпус Данку, Льюис быстро подстроился под отскок и затем сильно пробил в левый угол ворот. 
  • 70'
    Троссар выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Мопе догнал уходящий мяч и выполнил подачу в центр к линии вратарской от лицевой линии, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 69'
    Игроки "Брайтона" перехватили контроль над мячом, но теперь уже у команды Грэма Поттера есть проблемы с развитием атаки. 
  • 68'
    Из глубины поля последовала передача на ход Ярмоленко по правому флангу, мяч полетел всё же сильно для Андрея, Уэбстер за счёт лучшей позиции его перехватил и отыгрался с Санчесом. 
  • 67'
    Крессуэлл из аута на левом фланге вбросил мяч к левому углу штрафной площади, Лансини обработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 66'
    Теперь уже сам Джонсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Уэбстер головой выбил мяч в аут на этот раз. 
  • 65'
    Джонсон на левом фланге отправил в проход Крессуэлла, Арон выполнил подачу к линии вратарской от лицевой линии, Данк головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 64'
    Соучек с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Ярмоленко не ждал такой передачи, а поэтому Андрей оказался не готов к рывку. 
  • Фол, нарушение
    63'
    Крессуэлл на левом фланге у штрафной площади "Брайтона" передержал мяч в борьбе с Троссаром, Саймон Хупер зафиксировал нарушение правил со стороны Арона, когда тот упал на газон и зажал мяч между ног. 
  • Описание гола
    62'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Джонсон!!! Ярмоленко хорошо прошёл вперёд по правому флангу, затем Андрей выдержал небольшую паузу и выполнил подачу к линии вратарской, Лансини в борьбе с Уайтом не смог головой пробить по воротам, но Мануэль быстро перестроился и выполнил пас в центр штрафной на Джонсона, а Бен удачно пробил в правый угол ворот и сравнял счёт в матче. 
  • 61'
    Сейчас уже последовала передача на Мопе из глубины поля к радиусу штрафной площади, Фабьянски вышел за пределы штрафной и выбил мяч в аут. 
  • 60'
    Игроки "Брайтона" разыграли атаку через левый фланг, Альсате изначально принял не самое лучшее решение, но всё же Биссума выполнил подачу к линии вратарской, Фабьянски без ошибок сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 59'
    Огбонна из глубины поля выполнил заброс на ход Алле, Себастьян в борьбе с Данком не смог зацепиться за мяч. 
  • 58'
    Активнее стали действовать игроки "Вест Хэма" во втором тайме, но пока всё же создать голевой момент в атаке "молотобойцы" по-прежнему не могут. 
  • Судья
    57'
    Цоуфал с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ярмоленко в борьбе с Уэбстером оказался на газоне, Саймон Хупер справедливо показал, что нужно играть дальше. 
  • 56'
    Уайт с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади "Вест Хэма", там был только Фабьянски. 
  • 55'
    Мопе выполнил передачу на левый угол штрафной площади "Вест Хэма", Марч раньше времени выключился из эпизода и в итоге не смог побороться за мяч. 
  • 54'
    Крессуэлл со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Санчес ошибся при игре на выходе, кулаком Роберт выбил мяч на правый угол штрафной площади, Ярмоленко подхватил мяч, но в борьбе с Бёрном Андрей упустил его за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Биссума на левом фланге нарушил правила против Джонса. "Вест Хэм" заработал неплохой стандарт. 
  • Травма, повреждение
    52'
    Алле при ударе по воротам получил неприятный удар от Джонса, немного полежал на газоне форвард "Вест Хэма", но затем сам поднялся. 
  • 51'
    Райс с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Алле головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Санчес спокойно переместился и намертво поймал его. 
  • Офсайд
    50'
    Мопе выполнил передачу на ход Уэлбеку к линии штрафной площади, форвард "Брайтона"забрался в офсайд. 
  • Замена
    49'
    И вторую подряд замену провёл Дэвид Мойес. Вместо Джаррода Боуэна на поле вышел Андрей Ярмоленко. 
  • Замена
    48'
    В составе "Вест Хэма" после перерыва также произошла замена. Вместо Марка Ноубла на поле вышел Мануэль Лансини. 
  • Замена
    47'
    В составе "Брайтона" после перерыва произошла замена. Вместо Адма Лалланы на поле вышел Стивен Альсате. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас "Брайтон" и дальше в Лондоне стараться играть в свой футбол, либо команда Грэма Поттера всё же решит попробовать уже сыграть по счёту и ловить "Вест Хэм" на контратаках. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Брайтон" на выезде вполне заслуженно переигрывает "Вест Хэм", но команда Грэма Поттера должна понимать, что её преимущество минимально, а поэтому во втором тайме нужно будет обязательно стараться забить ещё. Пока же "Брайтон" смотрится интереснее "Вест Хэма", а вот подопечные Дэвида Мойеса выглядят крайне слабо, особенно это касается атакующей линии. Если после перерыва "молотобойцы" радикально не перестроят игру, ничья в данный вечер для них уже будет хорошим достижением. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Саймон Хупер к основному времени первого тайма. 
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Мопе!!! Марч на левом фланге у штрафной площади "Вест Хэма" подключил к атаке Бёрна, Дэн в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Мопе пытался выполнить скидку чуть назад на Троссара, казалось, что Огбонна и Райс перехватили мяч, но случился непонятный отскок в пользу Мопе, Нил на этот раз развернулся и сам пробил точно в левый угол ворот. 
  • Опасный момент
    43'
    Марч при смещении в центр с левого фланга ушёл от Цоуфала, затем Соломон дошёл до радиуса штрафной площади и низом пробил в левый угол ворот, Фабьянски в прыжке намертво поймал мяч. 
  • 42'
    Из центра поля последовала безадресная передача на правый угол штрафной площади "Вест Хэма", Фабьянски спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 41'
    Мопе и Уэлбек вместе убежали по правой половине поля к правому углу штрафной площади, Данни затем развернулся и выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Нил в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Вест Хэма". 
  • 40'
    Боуэн получил мяч на правом фланге от Цоуфала, затем Джаррод вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел в центр, мяч попал в Лаллану и улетел в аут. 
  • 39'
    Троссар с правого фланга выполнил опасную подачу к линии вратарской, Цоуфал успел поставить корпус, а иначе Уэлбек мог бы и забить, далее уже Фабьянски в прыжке перехватил мяч. 
  • 38'
    Игроки "Брайтона" решили на этот раз обойтись без подачи в штрафную площадь. Марч и Лаллана хотели что-то придумать на левом фланге, но в итоге они упустили мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Бальбуэна на своей половине поля нарушил правила против Мопе. "Брайтон" тщательно готовится к стандарту. 
  • 36'
    Марч вновь пошёл прессинговать Цоуфала на левом фланге у штрафной площади "Вест Хэма", но Владимир сыграл грамотно, будет аут в пользу "молотобойцев". 
  • Опасный момент
    35'
    Биссума из глубины поля выполнил заброс на ход Марчу, Соломон убежал от Цоуфала, прошёл на левый угол штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 34'
    Джонсон вновь совершил рывок по левому флангу к лицевой линии, затем Бен выполнил подачу во вратарскую, Санчес спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 33'
    Уэбстер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Уэлбека, который бежал по линии штрафной площади, будет удар от ворот. 
  • 32'
    Крессуэлл из глубины поля выполнил плохую передачу вперёд на левый фланг, в последние минуты у "Вест Хэма" совсем не получаются атаки. 
  • Угловой
    31'
    Марч с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам "Вест Хэма" пришлось постараться, но всё же они смогли отвести угрозу от своих ворот и при этом стандарте. 
  • 30'
    Лаллана выполнил передачу на ход Бёрну по левой половине поля, Дэн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Бальбуэна и ушёл на угловой. 
  • 29'
    Марч теперь уже совершил хороший проход вперёд по левому флангу, далее последовала подача в штрафную площадь, Бальбуэна в падении головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    28'
    Троссар с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Уэбстер пробил головой по воротам, но мяч полетел точно по центру, Фабьянски поймал его без особого труда. 
  • 27'
    Уэлбек прошёл вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Огбонна выбил мяч на угловой. 
  • 26'
    Джонсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Алле для удара головой по воротам. 
  • 25'
    Райс на правом фланге удачно отыгрался с Цоуфалом, затем Деклан ушёл к лицевой линии поля, Владимир также пришёл помочь своему партнёру по команде, но в итоге ничего интересного в атаке "молотобойцы" так и не придумали. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Вновь из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Вест Хэма", Троссар в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Огбонны. 
  • 23'
    Джонсон прошёл вперёд по левому флангу, затем Бен попытался выполнить подачу в штрафную площадь, но его накрыл Уэбстер и уверенно перехватил мяч. 
  • 22'
    Биссума на этот раз из центра поля выполнил безадресный заброс на левый угол штрафной площади "Вест Хэма", Фабьянски сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 21'
    Биссума из центра поля выполнил передачу на ход Уэлбеку к правому углу штрафной площади, Данни не смог продавить Огбонну и обострить ситуацию. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Крессуэлл из центра поля забросил мяч на правый угол штрафной площади, теперь уже Цоуфал в борьбе за мяч нарушил правила против Марча. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Марч с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Уэлбек в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Огбонны. 
  • 18'
    Тяжело действовать в плотном графике "Вест Хэму" и "Брайтону", не хватает свежести футболистам, это видно по действиям "молотобойцев". 
  • Угловой
    17'
    Боуэн разыграл угловой с Ноублом, затем Марк выполнил передачу ещё немного назад с Цоуфалом, Владимир решил на этот раз не подавать сразу мяч в штрафную площадь, последовал перевод на левый фланг. С левого фланга уже Крессуэлл выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Боуэн зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 16'
    Боуэн попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Данком Джаррод заработал очередной угловой для своей команды. 
  • 15'
    Санчес из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, Марч в борьбе с Цоуфалом не смог зацепиться за мяч. 
  • 14'
    В среднем темпе действуют команды на старте матча. "Вест Хэм" позволяет "Брайтону" играть в свой футбол, что довольно странно видеть. 
  • Угловой
    13'
    Боуэн с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Брайтона" смогли уверенно отвести угрозу от своих ворот при стандарте в этот раз. 
  • Угловой
    12'
    Боуэн с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Биссума не стал рисковать и выбил мяч на третий подряд угловой. 
  • Угловой
    11'
    Боуэн разыграл угловой с Цоуфалом, затем последовала подача в центр штрафной площади с правого фланга, после борьбы мяч отскочил к линии штрафной площади, Райс пробил по воротам, мяч попал в защитника "Брайтона" и ушёл на повторный корнер. 
  • 10'
    Сейчас уже от Соучека последовал заброс на правый угол штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, Лаллана в итоге выбил его на угловой. 
  • 9'
    "Брайтон" также пока старается по большей части развивать свои атаки через длинные забросы вперёд, но это работает у гостей далеко не каждый раз. 
  • Офсайд
    8'
    Крессуэлл из глубины поля выполнил заброс на левый фланг на ход Алле, форвард "Вест Хэма" оказался в офсайде. 
  • 7'
    Биссума из центра поля выполнил заброс на ход Мопе по левому флангу, Нил зацепился за мяч у штрафной площади "Вест Хэма", но затем переиграть Бальбуэна форвард "Брайтона" не смог. 
  • Угловой
    6'
    Троссар с углового выполнил подачу к линии вратарской, Бальбуэна головой выбил мяч на левый фланг, подбор был за игроками "Брайтона", но им так и не удалось завершить данный момент ударом по воротам. 
  • 5'
    Уэлбек выполнил передачу под удар Мопе к радиусу штрафной площади, Нил неплохо пробил по воротам, но мяч попал в Огбонну, будет угловой. 
  • 4'
    "Вест Хэм" пока никак не может перехватить контроль над мячом, неожиданно по большей части "молотобойцы" должны пока действовать от обороны. 
  • 3'
    Бёрн из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Уэлбек неплохо набежал на мяч и в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 2'
    Спокойно начинается игра, "Брайтон" пока контролирует мяч в центре поля и присматривается к своему сопернику. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Брайтон" уже давно не знал вкуса побед, но переиграть в Лондоне крепкий "Вест Хэм" команде Грэма Поттера будет также крайне непросто. В этом противостоянии "молотобойцы" являются небольшим фаворитом, но мы знаем, что команда Дэвида Мойеса играет нестабильно и всегда может преподнести сюрприз, не всегда приятный для своих болельщиков. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 15-го тура чемпионата Англии между лондонским "Вест Хэмом" и "Брайтоном". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Саймон Хупер из Уилтшира. Помогать ему на бровках будут Дерек Итон и Мэттью Джонс. Резервным арбитром на этот матч назначен Ли Мэйсон из Бостона. 
    • Прогнозы 153
    Вест Хэм 85% (130)
    X 11.1% (17)
    Брайтон 3.9% (6)
    Все прогнозы
    1.78 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Брайтон
    3.70
    3.35
    4.41
    Все Коэффициенты
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.45 2.02 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 1.95 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.35 3.32
  3.54 1.87 4.41

Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.05 1.23 2.90 1.40 3.70 1.27 2.52 3.25 2.10 1.79 2.27 1.62 1.70 2.15 1.24 4.00 1.24 4.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
8.20 1.04 7.40 1.06 3.50 1.28 2.50 1.53 1.88 2.02 1.45 2.62 1.30 3.20 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 10.25
2.79 1.47 2.23 1.70 3.18 1.38 2.52 1.56 1.88 1.99 2.16 1.75 1.77 2.11 1.39 3.11 1.27 3.93 1.32 3.62 1.11 7.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.13 5.80 1.28 3.60 1.15 5.30 1.13 6.40
2.77 1.44 1.87 1.93 1.45 2.75 1.14 6.20 1.09 7.60
1.69 2.25 1.42 2.98 1.15 5.77 1.40 3.08 1.42 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.40 1.53 1.60 2.33 1.25 3.75
3.76 1.27 2.59 1.50 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.35
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Вест Хэм 1:2 Брайтон онлайн

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Прогнозы на матч Вест Хэм 1:2 Брайтон

Исход игры
Вест Хэм
85% (130)
Ничья
11.1% (17)
Брайтон
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.33% (92)
Меньше
38.67% (58)
Обе команды забьют
Да
69.33% (104)
Нет
30.67% (46)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
49% (75)
1:0 Вест Хэм
17% (26)
2:0 Вест Хэм
12.4% (19)
1:1 Ничья
8.5% (13)
3:1 Вест Хэм
3.9% (6)
1:2 Брайтон
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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