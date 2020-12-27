Вест Хэм
1:2
Второй тайм: 76'
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Брайтон
0:1
44' ГолМопе Нил
1:1
60' ГолДжонсон Бен
1:2
70' ГолДанк Льюис
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
31
Джонсон
Бен
16
Ноубл
Марк
33
Бёрн
Дэн
3
Уайт
Бен
14
Лаллана
Адам
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
3 Уайт БенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зачири АндиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
44'
0:1
60'
1:1
70'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боуэн Джаррод
|4
|0.27
|2.
|Антонио Майкл
|3
|0.2
|3.
|Алле Себастьян
|3
|0.2
|4.
|Соучек Томаш
|3
|0.2
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.13
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.13
|7.
|Лансини Мануэль
|1
|0.07
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.07
|9.
|Джонсон Бен
|1
|0.07
|10.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|11.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|12.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|13.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|14.
|Масуаку Артур
|0
|0
|15.
|Райс Деклан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|5 (2)
|0.33
|2.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.13
|3.
|Марч Соломон
|2
|0.13
|4.
|Уэлбек Данни
|2
|0.13
|5.
|Коннолли Аарон
|1
|0.07
|6.
|Троссар Леандро
|1
|0.07
|7.
|Лемпти Тарик
|1
|0.07
|8.
|Биссума Ив
|1
|0.07
|9.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.07
|10.
|Лаллана Адам
|0
|0
|11.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|2
|0
|2.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|4.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|5.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|6.
|Ноубл Марк
|1
|0
|7.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|8.
|Антонио Майкл
|1
|0
|9.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|10.
|Масуаку Артур
|1
|0
|11.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|12.
|Соучек Томаш
|1
|0
|13.
|Диоп Исса
|1
|0
|14.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|4
|1
|2.
|Данк Льюис
|3
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|2
|0
|5.
|Уайт Бен
|2
|0
|6.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|7.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|0
|31.58% (6)
|Брайтон
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|0
|40% (6)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон
Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|3.
|Лестер
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|28 - 19
|28
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|30 - 23
|27
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|27 - 13
|25
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 14
|25
|8.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|10.
|Вест Хэм
|1:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 21
|21
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 19
|20
|12.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|25 - 30
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 24
|18
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Арсенал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|16.
|Брайтон
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 23
|15
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|8 - 20
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Вест Хэм
|1:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|2:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Брайтон
|2:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|10.
|Вест Хэм
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:2 Брайтон
Исход игры
Вест Хэм
85% (130)
Ничья
11.1% (17)
Брайтон
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
61.33% (92)
Меньше
38.67% (58)
Обе команды забьют
Да
69.33% (104)
Нет
30.67% (46)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
49% (75)
1:0 Вест Хэм
17% (26)
2:0 Вест Хэм
12.4% (19)
1:1 Ничья
8.5% (13)
3:1 Вест Хэм
3.9% (6)
1:2 Брайтон
3.9% (6)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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