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Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 4 0.29
2. Антонио Майкл 3 0.21
3. Алле Себастьян 3 0.21
4. Соучек Томаш 3 0.21
5. Форнальс Пабло 2 0.14
6. Огбонна Анджело 2 0.14
7. Лансини Мануэль 1 0.07
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.07
9. Крессуэлл Арон 0 0
10. Цоуфал Владимир 0 0
11. Бенрахма Саид 0 0
12. Фредерикс Райан 0 0
13. Масуаку Артур 0 0
14. Райс Деклан 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.29
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.14
3. Марч Соломон 2 0.14
4. Уэлбек Данни 2 0.14
5. Коннолли Аарон 1 0.07
6. Троссар Леандро 1 0.07
7. Лемпти Тарик 1 0.07
8. Биссума Ив 1 0.07
9. Макаллистер Алексис 1 0.07
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Форнальс Пабло 2 0
5. Фабьянски Лукаш 1 0
6. Ноубл Марк 1 0
7. Ярмоленко Андрей 1 0
8. Антонио Майкл 1 0
9. Лансини Мануэль 1 0
10. Масуаку Артур 1 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 0
12. Соучек Томаш 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 4 1
2. Данк Льюис 3 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 2 0
5. Уайт Бен 2 0
6. Гросс Паскаль 1 0
7. Уэбстер Адам 1 0
8. Джаханбакш Алиреза 1 0
9. Вельтман Йоел 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 0 31.58% (6)
 Брайтон 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 0 40% (6)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон
Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Вест Хэм 3:3 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
Брайтон 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Брайтон Премьер-лига Вест Хэм 6:0 Брайтон Брайтон 0:1 Вест Хэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 декабря 2020, осталось 2 дня 7 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 77
    Вест Хэм 85.7% (66)
    X 10.4% (8)
    Брайтон 3.9% (3)
    Все прогнозы
    1.78 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Брайтон
    2.46
    3.40
    3.20
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.30 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.25 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.43 3.40 3.14
      2.46 3.38 3.13

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.02 8.20 1.05 3.50 1.31 2.70 1.47 2.20 1.74 1.88 1.96 1.70 2.15 1.47 2.70 1.31 3.35 1.14 5.60 1.11 6.10 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
    9.90 1.06 8.50 1.08 3.60 1.30 2.76 1.46 1.92 1.98 1.49 2.66 1.34 3.32 1.15 5.75 1.12 6.60 1.03 12.25
    3.86 1.29 2.90 1.46 2.24 1.71 1.93 1.98 1.71 2.25 1.50 2.74 1.34 3.45 1.12 7.16
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.90 1.90 1.42 2.90 1.13 6.00
    2.88 1.42 1.92 1.88 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.10
    3.08 1.41 2.53 1.56 1.97 1.91 1.60 2.45 1.43 2.99
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.45 1.66 2.14 1.29 3.60
    3.95 1.25 2.68 1.47 1.67 2.20 1.29 3.60 1.19 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.33
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Брайтон

    Исход игры
    Вест Хэм
    85.7% (66)
    Ничья
    10.4% (8)
    Брайтон
    3.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.7% (39)
    Меньше
    47.3% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    63.51% (47)
    Нет
    36.49% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    45.5% (35)
    2:0 Вест Хэм
    18.2% (14)
    1:0 Вест Хэм
    16.9% (13)
    1:1 Ничья
    10.4% (8)
    1:2 Брайтон
    3.9% (3)
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