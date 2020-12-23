Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Брайтон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боуэн Джаррод
|4
|0.29
|2.
|Антонио Майкл
|3
|0.21
|3.
|Алле Себастьян
|3
|0.21
|4.
|Соучек Томаш
|3
|0.21
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.14
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.14
|7.
|Лансини Мануэль
|1
|0.07
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.07
|9.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|10.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|11.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|12.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|13.
|Масуаку Артур
|0
|0
|14.
|Райс Деклан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.29
|2.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.14
|3.
|Марч Соломон
|2
|0.14
|4.
|Уэлбек Данни
|2
|0.14
|5.
|Коннолли Аарон
|1
|0.07
|6.
|Троссар Леандро
|1
|0.07
|7.
|Лемпти Тарик
|1
|0.07
|8.
|Биссума Ив
|1
|0.07
|9.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.07
|10.
|Лаллана Адам
|0
|0
|11.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|2
|0
|2.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|4.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|5.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|6.
|Ноубл Марк
|1
|0
|7.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|8.
|Антонио Майкл
|1
|0
|9.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|10.
|Масуаку Артур
|1
|0
|11.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|12.
|Соучек Томаш
|1
|0
|13.
|Диоп Исса
|1
|0
|14.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|4
|1
|2.
|Данк Льюис
|3
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|2
|0
|5.
|Уайт Бен
|2
|0
|6.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|7.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|0
|31.58% (6)
|Брайтон
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|0
|40% (6)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон
Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|26 - 17
|27
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 21
|26
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 14
|25
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 13
|22
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 19
|20
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 22
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|24 - 30
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 18
|14
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 19
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|8 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Хэм - Брайтон
Исход игры
Вест Хэм
85.7% (66)
Ничья
10.4% (8)
Брайтон
3.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.7% (39)
Меньше
47.3% (35)
Обе команды забьют
Да
63.51% (47)
Нет
36.49% (27)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
45.5% (35)
2:0 Вест Хэм
18.2% (14)
1:0 Вест Хэм
16.9% (13)
1:1 Ничья
10.4% (8)
1:2 Брайтон
3.9% (3)
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