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  3. Англия
Ливерпуль
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Вест Бромвич
0'
1:0
12' Гол
Мане Садио
21'
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
3
Фабиньо
Энрике
26
Робертсон
Эндрю
17
Джонс
Кёртис
14
Хендерсон
Джордан
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
27
О'Ши
Дара
3
Гиббс
Киран
19
Сойерс
Ромен
7
Робинсон
Каллум
10
Филлипс
Мэтт
18
Галлахер
Конор
11
Диангана
Грэди
29
Ахерн-Грант
Карлан
Ливерпуль
4-3-3
Вест Бромвич
4-1-4-1

Ход матча

12'
Мане Садио
(Матип Жоэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.87
2. Фирмино Роберто 5 0.33
3. Мане Садио 5 0.33
4. Жота Диогу 5 0.33
5. Робертсон Эндрю 1 0.07
6. Хендерсон Джордан 1 0.07
7. Матип Жоэль 1 0.07
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0.07
9. Ван Дейк Виргил 1 0.07
10. Минамино Такуми 1 0.07
11. Александер-Арнольд Трент 0 0
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.13
2. Галлахер Конор 2 0.13
3. Ферлонг Дарнелл 1 0.07
4. Перейра Матеус 1 0.07
5. Бартли Кайл 1 0.07
6. Ахерн-Грант Карлан 1 0.07
7. Диангана Грэди 1 0.07
8. Филлипс Мэтт 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Алиссон Бекер 1 0
7. Александер-Арнольд Трент 1 0
8. Джонс Кёртис 1 0
9. Уильямс Неко 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 4 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Сойерс Ромен 3 0
4. Перейра Матеус 1 1
5. Иванович Бранислав 2 0
6. Аджайи Олувасемилого 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. Гиббс Киран 0 1
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Бартли Кайл 1 0
11. Пелтьер Ли 1 0
12. Ахерн-Грант Карлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 11.76% (4) 11.76% (4) 23.53% (8) 17.65% (6) 11.76% (4) 23.53% (8)
 Вест Бромвич 33.33% (3) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль
Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас
Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вест Бромвич 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич Кубок Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Кубок лиги Вест Бромвич 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:0 Заявка 15 10 4 1 37 - 19 34
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 15 9 1 5 28 - 19 28
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Астон Вилла Заявка 13 8 1 4 27 - 13 25
7. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
8. Челси Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 15 6 4 5 23 - 21 22
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Лидс Заявка 15 6 2 7 25 - 30 20
13. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 14 3 4 7 8 - 20 13
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 18 - 24 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич 0:1 Заявка 15 1 4 10 10 - 30 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:0 Заявка 8 8 0 0 21 - 7 24
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
11. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
13. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
4. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
5. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль 1:0 Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич 0:1 Заявка 8 0 2 6 5 - 15 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 25'
    А "Ливерпуль" продолжает развлекаться, много играют они в одно, два касания, быстрые перемещения по полю.
  • 24'
    Не позавидуешь "Вест Бромвичу". Плохая игра и ни одного подхода к чужим воротам за половину тайма. Проваливается план Эллардайса.
  • Угловой
    23'
    "Ливерпуль" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей.
  • 22'
    Все игроки из "Вест Бромвича" находятся на своей половине поля, "Ливерпуль" долго владеет мячом.
  • 21'
    Хендерсон навесил в центр штрафной, затем головой пробил Мане, Аджайи опять не успевает, только вот мяч на этот раз летит мимо.
  • 20'
    Александер-Арнольд сместился к линии штрафной и пробил по воротам, только вот Аджайи принял выстрел на себя.
  • 19'
    "Ливерпуль" неплохо комбинирует у штрафной гостей, но выйти на ударную позицию не удается.
  • Угловой
    18'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.
  • 17'
    Красные продолжают забрасывать мячи вперед. Гости не могут даже перейти на чужую половину поля, попали они под каток.
  • 16'
    Много и с удовольствием держит "Ливерпуль" мяч, не давая гостям возможности его отобрать, и что-то опасное построить впереди. Солидно смотрятся, ничего не скажешь!
  • 15'
    При таком высоченном прессинге со стороны "Ливерпуля", "Вест Бромвичу" нечего и думать даже о своей атаке. Второй мяч пропущенный - это вопрос времени.
  • 14'
    Показали нам процент владения мячом, 84 против 16. Вот такая статистика к этой минуте.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Мане!!!
    Матип отдал передачу в центр штрафной, Аджайи не смог прервать этот пас, а вот Мане с 11 метров переправил мяч в сетку ворот.
  • 12'
    "Ливерпуль" взял паузу и вернулся к контролю мяча с помощью защитников. Все замерло.
  • 11'
    Постоянно центральные защитники "Ливерпуля" пытаются начать атаку забросом через все поле на рывок партнеров. Пока это не работает.
  • 10'
    "Ливерпуль" пытается действовать с позиции силы - забрал окончательно мяч себе, пытается атаковать, в случае потери мяча сразу включает высокий прессинг.
  • 9'
    "Ливерпуль" продолжает наращивать преимущество, а "Вест Бромвич" держит оборону и не собирается отступать от плана на игру.
  • 8'
    Робертсон в простой ситуации упускает мяч за боковую линию.
  • 7'
    Фабиньо наносит первый удар по воротам, до которых было около 27 метров,  в этом матче. Однако мяч летит на пустые трибуны.
  • Фол, нарушение
    6'
    Галлахер падает в своей штрафной, это фол, судья всё видел.
  • 6'
    Не хватает игре скоростей. Но в этом заслуга гостей, которые сами не спешат и соперника удачно сдерживают.
  • 5'
    Слышны подбадривающие выкрики с трибун. Хочется болельщикам смотреть более интересный и результативный футбол.
  • 4'
    После нескольких минут активности в исполнении "Ливерпуля" футболисты опять перешли в центр поля. Забивать никто не спешит.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Кевина Френда. Фиксирует он первое в матче нарушение правил, был не прав Фирмино.
  • 2'
    Встреча начинается с неторопливых позиционных атак хозяев поля. Но пока всё безуспешно, насыщенная оборона сегодня у гостей.
  • 1'
    "Ливерпуль" проводит матч в традиционном комплекте формы красного цвета, в бело-синей форме футболисты гостей.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки "Вест Бромвича". 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.13 8.00 22.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 9.00 20.50

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.07 5.30 1.10 3.20 1.33 2.65 1.48 2.01 1.89 1.60 2.34 1.41 2.82 1.16 4.05 1.12 4.60 1.04 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.19 3.32 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85
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5.95 1.13 5.20 1.16 2.43 1.56 1.82 1.99 1.47 2.68 1.21 4.40
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Прогнозы на матч Ливерпуль 1:0 Вест Бромвич

Исход игры
Ливерпуль
97.4% (149)
Ничья
2% (3)
Вест Бромвич
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.24% (97)
Меньше
35.76% (54)
Обе команды забьют
Да
32.45% (49)
Нет
67.55% (102)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
34% (52)
3:0 Ливерпуль
26.8% (41)
3:1 Ливерпуль
11.8% (18)
2:1 Ливерпуль
9.2% (14)
4:1 Ливерпуль
6.5% (10)
4:0 Ливерпуль
5.2% (8)
5:1 Ливерпуль
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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