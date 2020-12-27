Хендерсон навесил в центр штрафной, затем головой пробил Мане, Аджайи опять не успевает, только вот мяч на этот раз летит мимо.

Все игроки из "Вест Бромвича" находятся на своей половине поля, "Ливерпуль" долго владеет мячом.

"Ливерпуль" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей.

Не позавидуешь "Вест Бромвичу". Плохая игра и ни одного подхода к чужим воротам за половину тайма. Проваливается план Эллардайса.

А "Ливерпуль" продолжает развлекаться, много играют они в одно, два касания, быстрые перемещения по полю.

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20' Александер-Арнольд сместился к линии штрафной и пробил по воротам, только вот Аджайи принял выстрел на себя.

19' "Ливерпуль" неплохо комбинирует у штрафной гостей, но выйти на ударную позицию не удается.

18' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

17' Красные продолжают забрасывать мячи вперед. Гости не могут даже перейти на чужую половину поля, попали они под каток.

16' Много и с удовольствием держит "Ливерпуль" мяч, не давая гостям возможности его отобрать, и что-то опасное построить впереди. Солидно смотрятся, ничего не скажешь!

15' При таком высоченном прессинге со стороны "Ливерпуля", "Вест Бромвичу" нечего и думать даже о своей атаке. Второй мяч пропущенный - это вопрос времени.

14' Показали нам процент владения мячом, 84 против 16. Вот такая статистика к этой минуте.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Мане!!!

Матип отдал передачу в центр штрафной, Аджайи не смог прервать этот пас, а вот Мане с 11 метров переправил мяч в сетку ворот.

12' "Ливерпуль" взял паузу и вернулся к контролю мяча с помощью защитников. Все замерло.

11' Постоянно центральные защитники "Ливерпуля" пытаются начать атаку забросом через все поле на рывок партнеров. Пока это не работает.

10' "Ливерпуль" пытается действовать с позиции силы - забрал окончательно мяч себе, пытается атаковать, в случае потери мяча сразу включает высокий прессинг.

9' "Ливерпуль" продолжает наращивать преимущество, а "Вест Бромвич" держит оборону и не собирается отступать от плана на игру.

8' Робертсон в простой ситуации упускает мяч за боковую линию.

7' Фабиньо наносит первый удар по воротам, до которых было около 27 метров, в этом матче. Однако мяч летит на пустые трибуны.

6' Галлахер падает в своей штрафной, это фол, судья всё видел.

6' Не хватает игре скоростей. Но в этом заслуга гостей, которые сами не спешат и соперника удачно сдерживают.

5' Слышны подбадривающие выкрики с трибун. Хочется болельщикам смотреть более интересный и результативный футбол.

4' После нескольких минут активности в исполнении "Ливерпуля" футболисты опять перешли в центр поля. Забивать никто не спешит.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Кевина Френда. Фиксирует он первое в матче нарушение правил, был не прав Фирмино.

2' Встреча начинается с неторопливых позиционных атак хозяев поля. Но пока всё безуспешно, насыщенная оборона сегодня у гостей.

1' "Ливерпуль" проводит матч в традиционном комплекте формы красного цвета, в бело-синей форме футболисты гостей.