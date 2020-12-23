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Ливерпуль
 
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Стадион:
Вест Бромвич

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.93
2. Фирмино Роберто 5 0.36
3. Мане Садио 5 0.36
4. Жота Диогу 5 0.36
5. Робертсон Эндрю 1 0.07
6. Хендерсон Джордан 1 0.07
7. Матип Жоэль 1 0.07
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0.07
9. Ван Дейк Виргил 1 0.07
10. Минамино Такуми 1 0.07
11. Александер-Арнольд Трент 0 0
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.14
2. Галлахер Конор 2 0.14
3. Ферлонг Дарнелл 1 0.07
4. Перейра Матеус 1 0.07
5. Бартли Кайл 1 0.07
6. Ахерн-Грант Карлан 1 0.07
7. Диангана Грэди 1 0.07
8. Филлипс Мэтт 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Алиссон Бекер 1 0
7. Александер-Арнольд Трент 1 0
8. Джонс Кёртис 1 0
9. Уильямс Неко 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 4 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Сойерс Ромен 3 0
4. Перейра Матеус 1 1
5. Иванович Бранислав 2 0
6. Аджайи Олувасемилого 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. Гиббс Киран 0 1
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Бартли Кайл 1 0
11. Пелтьер Ли 1 0
12. Ахерн-Грант Карлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 11.76% (4) 11.76% (4) 23.53% (8) 17.65% (6) 11.76% (4) 23.53% (8)
 Вест Бромвич 33.33% (3) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль
Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас
Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Вест Бромвич 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич Кубок Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Кубок лиги Вест Бромвич 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 декабря 2020, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 74
    Ливерпуль 95.9% (71)
    X 2.7% (2)
    Вест Бромвич 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.14
    9.00
    24.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.13 9.00 22.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.14 10.00 24.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.85 1.11 5.80 1.14 3.15 1.37 2.49 1.55 1.92 1.98 1.53 2.53 1.40 3.00 1.20 4.55 1.16 5.45 1.06 9.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.20 1.35 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.95 1.13 4.90 1.18 2.36 1.59 1.73 2.08 1.44 2.79 1.18 4.80
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Бромвич

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.9% (71)
    Ничья
    2.7% (2)
    Вест Бромвич
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (45)
    Меньше
    37.5% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    34.72% (25)
    Нет
    65.28% (47)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    35.1% (26)
    3:0 Ливерпуль
    18.9% (14)
    3:1 Ливерпуль
    13.5% (10)
    2:1 Ливерпуль
    13.5% (10)
    4:0 Ливерпуль
    8.1% (6)
    4:1 Ливерпуль
    2.7% (2)
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