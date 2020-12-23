Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Вест Бромвич
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|13 (5)
|0.93
|2.
|Фирмино Роберто
|5
|0.36
|3.
|Мане Садио
|5
|0.36
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.36
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.07
|6.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.07
|7.
|Матип Жоэль
|1
|0.07
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.07
|9.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.07
|10.
|Минамино Такуми
|1
|0.07
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|12.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.14
|2.
|Галлахер Конор
|2
|0.14
|3.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.07
|4.
|Перейра Матеус
|1
|0.07
|5.
|Бартли Кайл
|1
|0.07
|6.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.07
|7.
|Диангана Грэди
|1
|0.07
|8.
|Филлипс Мэтт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мане Садио
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|3.
|Матип Жоэль
|1
|0
|4.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|5.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|6.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|8.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|9.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|4
|0
|2.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|3.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|4.
|Перейра Матеус
|1
|1
|5.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|6.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|2
|0
|8.
|Гиббс Киран
|0
|1
|9.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|10.
|Бартли Кайл
|1
|0
|11.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|12.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|Вест Бромвич
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль
Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =6 -12Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас
Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Кубок лиги Вест Бромвич 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|26 - 17
|27
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 21
|26
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 14
|25
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 13
|22
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 19
|20
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 22
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|24 - 30
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 18
|14
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 19
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|8 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Бромвич
Исход игры
Ливерпуль
95.9% (71)
Ничья
2.7% (2)
Вест Бромвич
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (45)
Меньше
37.5% (27)
Обе команды забьют
Да
34.72% (25)
Нет
65.28% (47)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
35.1% (26)
3:0 Ливерпуль
18.9% (14)
3:1 Ливерпуль
13.5% (10)
2:1 Ливерпуль
13.5% (10)
4:0 Ливерпуль
8.1% (6)
4:1 Ливерпуль
2.7% (2)
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