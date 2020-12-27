Семеду не пошёл вперёд по правому флангу и вернул мяч партнёрам на свою половину поля.

Уинкс у центрального круга сбил Траоре и получил жёлтую карточку.

Моутинью в центральном круге подтолкнул в спину Н'Домбеле.

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44' У Сона не получился пас вперёд по правому флангу на Уинкса.

42' Нету в центре поля зацепил Хёйбьерга.

41' Траоре справа навесил с рикошетом на Силву. Фвабио сделал скидку на Поденсе, который с пятнадцати метров пробил в правый угол. Льорис прыгнул вовремя и мяч забрал в руки.

40' Нету с Поденсе слева не смогли прорваться в штрафную площадь "Тоттенхэма" с помощью коротких передач друг другу.

39' Заброс Дэвиса вперёд на Сона получился слишком сильным. Кореец не достал мяч.

38' Уинкс сделал неточный пас вперёд по левому флангу.

37' Нету слева навесил на Силву, который не смог сделать удобную скидку на Невеша.

36' Траоре на левом фланге забрался в офсайд.

34' У Нету не получилась скидка направо в штрафную площадь на Траоре.

33' Саисс на чужой половине поля ударил по ногам Кейна.

32' Нету от углового флага покатил мяч на Моутинью, чей навес на ближнюю штангу опасным не получился.

31' Подачу Траоре справа к воротам прервал Санчес.

30' Нету наказан за накладку против Санчеса на левом фланге атаки.

28' Семеду справа прострелил на Силву, который с шести метров в касание пробил впритирку с ближней штангой.

27' У Траоре подача справа к воротам получилась слишком сильной.

26' Поденсе с Нету слева прорвались вперёд, но перевод в центр делать не решились.

24' Коди вернулся на поле, а хозяева вновь отправились на чужую половину поля.

23' Коди захромал. Защитнику "Вулверхэмптона" требуется помощь медиков.

22' Н'Домбеле по центру убежал к чужой штрафной площади и покатил мяч налево. Регилон с пятнадцати метров пробил в Патрисиу.

20' "Вулверхэмптон" расположился на чужой половине поля и пытается подобраться к воротам гостей.

19' Нету со штрафного пробил в стенку. Повторный удар у Педру и вовсе не получился.

18' Дэвис у штрафной площади сбил Силву. Двадцать пять метров до ворот.

17' Моутинью разыграл угловой удар с Нету. Подача последовала на Коди, который головой пробил точно в Льориса.

16' Кейн слева на подходе к штрафной площади не переиграл Моутинью.

14' Н'Домбеле справа навесил на Регилона, который с одиннадцати метров головой пробил рядом с левой штангой.

13' Санчес на фланге наступил на ногу Поденсе. Даниэлу потребовалась помощь медиков.

12' Траоре справа обыграл трёх соперников и выкатил мяч в центр на Поденсе. Даниэл с восемнадцати метров пробил по воротам очень слабо.

11' Нету на левом фланге упустил мяч за боковую линию поля.

10' Сон справа со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Дайер не смог выиграть борьбу вверху у соперников.

9' Марсал на фланге подтолкнул Доэрти.

8' Моутинью недалеко от центрального круга ударил по ногам Кейна.

6' Поденссе заброс вперёд направо на ход Траоре исполнил слишком сильно.

5' Нету слева навесил к дальней штанге, куда партнёры прибежать не успели.

4' Силва оказался в офсайде.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

Н'ДОМБЕЛЕ!!! Сон от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Дэвиса. Бен делает короткий пас на Н'Домбеле, который с двадцати метров пробил в правый угол.

2' Сон слева выскочил к воротам, но с острого угла не смог переиграть Патрисиу.

2' "Вулверхэмптон" играет в оранжевых футболках и чёрных трусах, "Тоттенхэм" - в тёмно-зелёных футболках и чёрных трусах.