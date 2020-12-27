  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вулверхэмптон
0:1
Перерыв

Стадион:
Тоттенхэм
0'
0:1
1' Гол
Н'Домбеле Тангай
45' Желтая карточка
Уинкс Гарри
11
Патрисиу
Руй
22
Семеду
Нелсон
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
5
Марсал
Фернандо
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
37
Траоре
Адама
10
Поденсе
Даниэл
7
Нету
Педру
17
Силва
Фабио
1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
8
Уинкс
Гарри
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
3
Регилон
Серхио
28
Н'Домбеле
Тангай
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Тоттенхэм
3-4-1-2

Ход матча

1'
0:1
Н'Домбеле Тангай
(Дэвис Бен)
45'
 
Уинкс Гарри

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.27
2. Хименес Рауль 4 0.27
3. Поденсе Даниэл 3 0.2
4. Саисс Ромен 1 0.07
5. Аит-Нури Раян 1 0.07
6. Силва Фабио 1 (1) 0.07
7. Витинью II 0 0
8. Килман Макс 0 0
9. Отасоуи Оуэн 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 11 0.73
2. Кейн Гарри 9 (2) 0.6
3. Н'Домбеле Тангай 2 0.13
4. Орье Серж 1 0.07
5. Ло Чельсо Джовани 1 0.07
6. Бэйл Гарет 1 0.07
7. Лукас Моура 1 0.07
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Дэвис Бен 0 0
11. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Траоре Адама 3 0
3. Невеш Рубен 3 0
4. Коди Конор 2 0
5. Дендонкер Леандер 2 0
6. Силва Фабио 1 0
7. Боли Вийи 1 0
8. Марсал Фернандо 1 0
9. Поденсе Даниэл 1 0
10. Семеду Нелсон 1 0
11. Килман Макс 1 0
12. Отасоуи Оуэн 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ло Чельсо Джовани 3 0
2. Сиссоко Мусса 2 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
4. Уинкс Гарри 2 0
5. Регилон Серхио 2 0
6. Н'Домбеле Тангай 2 0
7. Ламела Эрик 1 0
8. Кейн Гарри 1 0
9. Доэрти Мэтт 1 0
10. Дайер Эрик 1 0
11. Бергвейн Стевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Тоттенхэм 28% (7) 16% (4) 16% (4) 8% (2) 16% (4) 16% (4)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 9 5 1 37 - 20 32
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 15 9 1 5 28 - 19 28
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 14 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Астон Вилла Заявка 13 8 1 4 27 - 13 25
8. Челси Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 15 6 4 5 23 - 21 22
11. Лидс Заявка 15 6 2 7 25 - 30 20
12. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 15 6 2 7 14 - 20 20
13. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 14 3 4 7 8 - 20 13
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 18 - 24 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Тоттенхэм 1:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
9. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
11. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
13. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" - 0:1.
  • Фол, нарушение
    45'
    Моутинью в центральном круге подтолкнул в спину Н'Домбеле.
  • Желтая карточка
    45'
    Уинкс у центрального круга сбил Траоре и получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Тирни в первом тайме.
  • 45'
    Семеду не пошёл вперёд по правому флангу и вернул мяч партнёрам на свою половину поля.
  • 44'
    У Сона не получился пас вперёд по правому флангу на Уинкса.
  • Фол, нарушение
    42'
    Нету в центре поля зацепил Хёйбьерга.
  • Опасный момент
    41'
    Траоре справа навесил с рикошетом на Силву. Фвабио сделал скидку на Поденсе, который с пятнадцати метров пробил в правый угол. Льорис прыгнул вовремя и мяч забрал в руки.
  • 40'
    Нету с Поденсе слева не смогли прорваться в штрафную площадь "Тоттенхэма" с помощью коротких передач друг другу.
  • 39'
    Заброс Дэвиса вперёд на Сона получился слишком сильным. Кореец не достал мяч.
  • 38'
    Уинкс сделал неточный пас вперёд по левому флангу.
  • 37'
    Нету слева навесил на Силву, который не смог сделать удобную скидку на Невеша.
  • Офсайд
    36'
    Траоре на левом фланге забрался в офсайд.
  • 34'
    У Нету не получилась скидка направо в штрафную площадь на Траоре.
  • Фол, нарушение
    33'
    Саисс на чужой половине поля ударил по ногам Кейна.
  • Угловой
    32'
    Нету от углового флага покатил мяч на Моутинью, чей навес на ближнюю штангу опасным не получился.
  • 31'
    Подачу Траоре справа к воротам прервал Санчес.
  • Фол, нарушение
    30'
    Нету наказан за накладку против Санчеса на левом фланге атаки.
  • Опасный момент
    28'
    Семеду справа прострелил на Силву, который с шести метров в касание пробил впритирку с ближней штангой.
  • 27'
    У Траоре подача справа к воротам получилась слишком сильной.
  • 26'
    Поденсе с Нету слева прорвались вперёд, но перевод в центр делать не решились.
  • 24'
    Коди вернулся на поле, а хозяева вновь отправились на чужую половину поля.
  • Травма, повреждение
    23'
    Коди захромал. Защитнику "Вулверхэмптона" требуется помощь медиков.
  • Опасный момент
    22'
    Н'Домбеле по центру убежал к чужой штрафной площади и покатил мяч налево. Регилон с пятнадцати метров пробил в Патрисиу.
  • 20'
    "Вулверхэмптон" расположился на чужой половине поля и пытается подобраться к воротам гостей.
  • 19'
    Нету со штрафного пробил в стенку. Повторный удар у Педру и вовсе не получился.
  • Фол, нарушение
    18'
    Дэвис у штрафной площади сбил Силву. Двадцать пять метров до ворот.
  • Угловой
    17'
    Моутинью разыграл угловой удар с Нету. Подача последовала на Коди, который головой пробил точно в Льориса.
  • 16'
    Кейн слева на подходе к штрафной площади не переиграл Моутинью.
  • Опасный момент
    14'
    Н'Домбеле справа навесил на Регилона, который с одиннадцати метров головой пробил рядом с левой штангой.
  • Травма, повреждение
    13'
    Санчес на фланге наступил на ногу Поденсе. Даниэлу потребовалась помощь медиков.
  • 12'
    Траоре справа обыграл трёх соперников и выкатил мяч в центр на Поденсе. Даниэл с восемнадцати метров пробил по воротам очень слабо.
  • 11'
    Нету на левом фланге упустил мяч за боковую линию поля.
  • 10'
    Сон справа со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Дайер не смог выиграть борьбу вверху у соперников.
  • Фол, нарушение
    9'
    Марсал на фланге подтолкнул Доэрти.
  • Фол, нарушение
    8'
    Моутинью недалеко от центрального круга ударил по ногам Кейна.
  • 6'
    Поденссе заброс вперёд направо на ход Траоре исполнил слишком сильно.
  • 5'
    Нету слева навесил к дальней штанге, куда партнёры прибежать не успели.
  • Офсайд
    4'
    Силва оказался в офсайде.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    Н'ДОМБЕЛЕ!!! Сон от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Дэвиса. Бен делает короткий пас на Н'Домбеле, который с двадцати метров пробил в правый угол.
  • Опасный момент
    2'
    Сон слева выскочил к воротам, но с острого угла не смог переиграть Патрисиу.
  • 2'
    "Вулверхэмптон" играет в оранжевых футболках и чёрных трусах, "Тоттенхэм" - в тёмно-зелёных футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Молинью"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.50 4.30 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 4.60 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.38 2.29
  9.79 4.57 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.06 6.70 1.11 3.90 1.25 2.63 1.48 1.98 1.88 2.15 1.70 1.27 3.70 1.18 4.75 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 13.50 0.00 14.50 0.00 23.00
7.60 1.05 6.60 1.08 2.99 1.40 2.28 1.61 1.73 2.34 1.33 3.36 1.22 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20 1.01 16.00
3.23 1.38 3.13 1.39 2.51 1.56 1.91 1.97 1.64 2.35 1.43 2.94 1.63 2.36 1.47 2.79 1.53 2.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.80 2.01 1.14 5.55 1.22 4.20 1.12 6.10
2.50 1.53 1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
2.88 1.47 2.36 1.65 1.84 2.08 1.53 2.66 1.84 2.04 1.51 2.64 1.20 4.85 1.38 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.05 1.75 1.47 2.52 1.21 4.00
3.30 1.33 2.32 1.61 1.56 2.43 1.19 4.55 1.13 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.20
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм

Исход игры
Вулверхэмптон
7.6% (12)
Ничья
16.5% (26)
Тоттенхэм
75.9% (120)
Тотал 2.5
Больше
66.45% (103)
Меньше
33.55% (52)
Обе команды забьют
Да
76.77% (119)
Нет
23.23% (36)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
46.2% (73)
0:1 Тоттенхэм
14.6% (23)
1:1 Ничья
10.8% (17)
1:3 Тоттенхэм
7% (11)
2:1 Вулверхэмптон
5.1% (8)
0:2 Тоттенхэм
4.4% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
1:0 Вулверхэмптон
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный