Вулверхэмптон
0:1
Перерыв
Стадион: Молинью
Тоттенхэм
0:1
1' ГолН'Домбеле Тангай
45' Желтая карточкаУинкс Гарри
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
17
Силва
Фабио
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килман МаксЗащитник
- Защитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
-
26 Перри ТэйлорПолузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
24 Орье СержЗащитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
1'
0:1
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.27
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.27
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.2
|4.
|Саисс Ромен
|1
|0.07
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.07
|6.
|Силва Фабио
|1 (1)
|0.07
|7.
|Витинью II
|0
|0
|8.
|Килман Макс
|0
|0
|9.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|11
|0.73
|2.
|Кейн Гарри
|9 (2)
|0.6
|3.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.13
|4.
|Орье Серж
|1
|0.07
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.07
|6.
|Бэйл Гарет
|1
|0.07
|7.
|Лукас Моура
|1
|0.07
|8.
|Регилон Серхио
|0
|0
|9.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|10.
|Дэвис Бен
|0
|0
|11.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|3
|1
|2.
|Траоре Адама
|3
|0
|3.
|Невеш Рубен
|3
|0
|4.
|Коди Конор
|2
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|2
|0
|6.
|Силва Фабио
|1
|0
|7.
|Боли Вийи
|1
|0
|8.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|9.
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|10.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|11.
|Килман Макс
|1
|0
|12.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|4.
|Уинкс Гарри
|2
|0
|5.
|Регилон Серхио
|2
|0
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|7.
|Ламела Эрик
|1
|0
|8.
|Кейн Гарри
|1
|0
|9.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|10.
|Дайер Эрик
|1
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Тоттенхэм
|28% (7)
|16% (4)
|16% (4)
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|37 - 20
|32
|2.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|3.
|Лестер
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|28 - 19
|28
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 14
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|30 - 23
|27
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|27 - 13
|25
|8.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|11.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|25 - 30
|20
|12.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|15
|6
|2
|7
|14 - 20
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 24
|18
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Арсенал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|8 - 20
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 24
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|9.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
Исход игры
Вулверхэмптон
7.6% (12)
Ничья
16.5% (26)
Тоттенхэм
75.9% (120)
Тотал 2.5
Больше
66.45% (103)
Меньше
33.55% (52)
Обе команды забьют
Да
76.77% (119)
Нет
23.23% (36)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
46.2% (73)
0:1 Тоттенхэм
14.6% (23)
1:1 Ничья
10.8% (17)
1:3 Тоттенхэм
7% (11)
2:1 Вулверхэмптон
5.1% (8)
0:2 Тоттенхэм
4.4% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
1:0 Вулверхэмптон
1.3% (2)
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