Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.29
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.29
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.21
|4.
|Саисс Ромен
|1
|0.07
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.07
|6.
|Силва Фабио
|1 (1)
|0.07
|7.
|Витинью II
|0
|0
|8.
|Килман Макс
|0
|0
|9.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|11
|0.79
|2.
|Кейн Гарри
|9 (2)
|0.64
|3.
|Орье Серж
|1
|0.07
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.07
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.07
|6.
|Бэйл Гарет
|1
|0.07
|7.
|Лукас Моура
|1
|0.07
|8.
|Регилон Серхио
|0
|0
|9.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|10.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|3
|1
|2.
|Траоре Адама
|3
|0
|3.
|Невеш Рубен
|3
|0
|4.
|Коди Конор
|2
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|2
|0
|6.
|Силва Фабио
|1
|0
|7.
|Боли Вийи
|1
|0
|8.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|9.
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|10.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|11.
|Килман Макс
|1
|0
|12.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|4.
|Уинкс Гарри
|2
|0
|5.
|Регилон Серхио
|2
|0
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|7.
|Ламела Эрик
|1
|0
|8.
|Кейн Гарри
|1
|0
|9.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|10.
|Дайер Эрик
|1
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Тоттенхэм
|28% (7)
|16% (4)
|16% (4)
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|26 - 17
|27
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 21
|26
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 14
|25
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 13
|22
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 19
|20
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 22
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 25
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|24 - 30
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 18
|14
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 19
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|8 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 9
|18
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Исход игры
Вулверхэмптон
5.5% (4)
Ничья
19.2% (14)
Тоттенхэм
75.3% (55)
Тотал 2.5
Больше
63.38% (45)
Меньше
36.62% (26)
Обе команды забьют
Да
77.46% (55)
Нет
22.54% (16)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
47.9% (35)
0:1 Тоттенхэм
16.4% (12)
1:1 Ничья
15.1% (11)
2:2 Ничья
4.1% (3)
1:3 Тоттенхэм
4.1% (3)
2:1 Вулверхэмптон
4.1% (3)
0:2 Тоттенхэм
2.7% (2)
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