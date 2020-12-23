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Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.29
2. Хименес Рауль 4 0.29
3. Поденсе Даниэл 3 0.21
4. Саисс Ромен 1 0.07
5. Аит-Нури Раян 1 0.07
6. Силва Фабио 1 (1) 0.07
7. Витинью II 0 0
8. Килман Макс 0 0
9. Отасоуи Оуэн 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 11 0.79
2. Кейн Гарри 9 (2) 0.64
3. Орье Серж 1 0.07
4. Ло Чельсо Джовани 1 0.07
5. Н'Домбеле Тангай 1 0.07
6. Бэйл Гарет 1 0.07
7. Лукас Моура 1 0.07
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Траоре Адама 3 0
3. Невеш Рубен 3 0
4. Коди Конор 2 0
5. Дендонкер Леандер 2 0
6. Силва Фабио 1 0
7. Боли Вийи 1 0
8. Марсал Фернандо 1 0
9. Поденсе Даниэл 1 0
10. Семеду Нелсон 1 0
11. Килман Макс 1 0
12. Отасоуи Оуэн 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ло Чельсо Джовани 3 0
2. Сиссоко Мусса 2 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
4. Уинкс Гарри 2 0
5. Регилон Серхио 2 0
6. Н'Домбеле Тангай 2 0
7. Ламела Эрик 1 0
8. Кейн Гарри 1 0
9. Доэрти Мэтт 1 0
10. Дайер Эрик 1 0
11. Бергвейн Стевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Тоттенхэм 28% (7) 16% (4) 16% (4) 8% (2) 16% (4) 16% (4)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Лестер Заявка 14 9 0 5 26 - 17 27
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 2 3 28 - 21 26
4. Эвертон Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5. Челси Заявка 14 7 4 3 29 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
7. Саутгемптон Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8. Манчестер Сити Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
9. Астон Вилла Заявка 12 7 1 4 24 - 13 22
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 13 5 3 5 17 - 22 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 3 6 19 - 25 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 14 4 2 8 12 - 18 14
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 0 2 12 8 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
5. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
10. Лестер Заявка 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
14. Астон Вилла Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
15. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 6 0 0 19 - 9 18
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Эвертон Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Саутгемптон Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
8. Челси Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
15. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 декабря 2020, осталось 2 дня 12 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 73
    Вулверхэмптон 5.5% (4)
    X 19.2% (14)
    Тоттенхэм 75.3% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.69
    3.42
    2.21
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.60 3.40 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.25 2.11
    Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.42 2.16
      3.69 3.35 2.21

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.00 1.06 7.10 1.09 2.95 1.41 2.33 1.65 1.93 1.93 1.70 2.21 1.33 3.20 1.23 4.20 1.08 6.80 1.05 7.50 1.01 13.50 0.00 14.50 0.00 23.00
    8.40 1.08 6.75 1.11 3.00 1.40 2.25 1.66 1.72 2.25 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.50 1.08 8.40 1.01 16.50
    3.15 1.40 2.75 1.50 2.33 1.66 1.93 1.98 1.70 2.27 1.53 2.66 1.26 4.18
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.73 2.11 1.31 3.30 1.07 7.30
    2.62 1.49 1.73 2.15 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
    2.78 1.48 2.27 1.68 1.76 2.16 1.49 2.77 1.35 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.58 1.57 2.33 1.21 4.20
    3.30 1.33 2.32 1.61 1.56 2.43 1.20 4.60 1.14 5.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.22
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    5.5% (4)
    Ничья
    19.2% (14)
    Тоттенхэм
    75.3% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.38% (45)
    Меньше
    36.62% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    77.46% (55)
    Нет
    22.54% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    47.9% (35)
    0:1 Тоттенхэм
    16.4% (12)
    1:1 Ничья
    15.1% (11)
    2:2 Ничья
    4.1% (3)
    1:3 Тоттенхэм
    4.1% (3)
    2:1 Вулверхэмптон
    4.1% (3)
    0:2 Тоттенхэм
    2.7% (2)
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