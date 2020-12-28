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Вестерн Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Аделаида Юнайтед
1
Курто
Филип
2
Калвер
Аарон
6
Имаи
Томоки
22
Ускок
Томислав
5
Пирьес
Дилан
20
Санчес
Виктор
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
8
Уэлс
Лаклан
23
Диаманти
Алессандро
7
Бериша
Бесарт
1
Делянов
Джеймс
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
15
Смит
Ноа
6
Д`Арриго
Луис
18
Joe
Caletti
26
Халлоран
Бен
8
Маук
Стефан
19
Дукули
Яя
9
Юрич
Томи
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед
Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аделаида Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед A-Лига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на GMHBA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.20
3.95
3.32
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.80 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.70 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.74 3.32
  2.13 3.95 3.32

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерн Юнайтед» – «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерн Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерн Юнайтед» – «Аделаида Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
18.00 0.00 12.00 1.03 4.90 1.19 3.90 1.23 2.40 1.57 2.14 1.71 1.88 1.92 1.55 2.45 1.30 3.45 1.22 4.10 1.06 6.90 1.05 7.50 1.01 12.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.24 1.72 1.73 2.12 1.46 2.64 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 7.90
5.28 1.19 2.82 1.48 2.47 1.60 2.19 1.75 1.93 1.98 1.71 2.25 1.57 2.53 1.23 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.63 1.60 2.33 1.17 4.70
3.38 1.32 2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
3.09 1.42 2.45 1.61 1.87 2.04 1.61 2.46 1.42 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.00 1.80 1.48 2.63 1.30 3.50
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.46
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
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