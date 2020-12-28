Вестерн Юнайтед
0:0
Конец матча
Стадион: GMHBA Stadium
Аделаида Юнайтед
20' Желтая карточкаСмит Ноа
24' Желтая карточкаЭлси Джордан
37' Желтая карточкаСанчес Виктор
45' Желтая карточкаДиаманти Алессандро
56' Желтая карточкаУэлс Лаклан
57' Желтая карточкаJoe Caletti
64' Желтая карточкаКалвер Аарон
65' Желтая карточкаAyom Majok
90' Желтая карточкаЛуштица Стивен
11
Пэйн
Коннор
23
Элси
Джордан
15
Смит
Ноа
18
Joe
Caletti
26
Халлоран
Бен
19
Дукули
Яя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
29 Ayom Majok
-
12 Stefan Zinni
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
15 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Йенги КусиниНападающий
- Нападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
Ход матча
20'
24'
37'
56'
57'
64'
65'
90'
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед
Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =3 -10Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аделаида Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
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