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Вестерн Юнайтед
0:0
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
20' Желтая карточка
Смит Ноа
24' Желтая карточка
Элси Джордан
37' Желтая карточка
Санчес Виктор
45' Желтая карточка
Диаманти Алессандро
56' Желтая карточка
Уэлс Лаклан
57' Желтая карточка
Joe Caletti
64' Желтая карточка
Калвер Аарон
65' Желтая карточка
Ayom Majok
90' Желтая карточка
Луштица Стивен
90'+6
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
22
Ускок
Томислав
2
Калвер
Аарон
5
Пирьес
Дилан
20
Санчес
Виктор
10
Луштица
Стивен
11
Пэйн
Коннор
8
Уэлс
Лаклан
23
Диаманти
Алессандро
7
Бериша
Бесарт
1
Делянов
Джеймс
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
15
Смит
Ноа
6
Д`Арриго
Луис
18
Joe
Caletti
26
Халлоран
Бен
8
Маук
Стефан
19
Дукули
Яя
9
Юрич
Томи
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед
Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аделаида Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед A-Лига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Диаманти Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Санчес Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Элси Джордан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Noah Smith получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на GMHBA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 1.90 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.74 3.32
  3.82 1.78 4.73

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерн Юнайтед» – «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерн Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерн Юнайтед» – «Аделаида Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.10 6.80 1.42 2.85 1.22 4.20 1.04 10.00 1.03 12.00 2.14 1.71 1.04 10.00 1.03 12.00 1.09 7.20 1.08 7.77 1.06 6.90 1.05 7.50 1.01 12.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.24 1.72 1.73 2.12 1.46 2.64 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 7.90
2.02 1.88 1.66 2.34 1.29 3.81 1.75 2.18 1.16 5.82 1.34 3.43 1.50 2.72 1.74 2.19 1.12 7.05 1.71 2.24 1.50 2.74 1.69 2.28 1.18 5.27 1.11 7.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.80 2.00 1.20 4.44 1.12 6.10 1.17 4.70
3.38 1.32 2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.48 2.75 1.28 3.88 1.54 2.58 1.36 3.30 1.26 4.01 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.04 1.92 1.52 2.52 1.31 3.90
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
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