Сентраль Кордоба
0:1
Второй тайм: 57'
Колон
16' Желтая карточкаNahuel Banegas
0:1
17' ПенальтиLuis Miguel Rodriguez
24
Hugo
Vera
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Hugo VeraЗащитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
27 Ivan Ramirez
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
Ход матча
16'
17'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pablo Arganaraz
|1
|0.17
|2.
|Риано Клаудио
|1
|0.17
|3.
|Cristian Vega
|1
|0.17
|4.
|Juan Ignacio Vieyra
|1
|0.17
|5.
|Santiago Rosales
|1
|0.17
|6.
|Рибас Себастьян
|0
|0
|7.
|Jonathan Bay
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Cristian Bernardi
|3
|0.5
|2.
|Luis Miguel Rodriguez
|2 (1)
|0.33
|3.
|Фернандес Брайан
|1
|0.17
|4.
|Wilson Morelo
|1
|0.17
|5.
|Лертора Федерико
|1
|0.17
|6.
|Facundo Farias
|1
|0.17
|7.
|Alex Vigo
|0
|0
|8.
|Rodrigo Aliendro
|0
|0
|9.
|Чанкалай Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Cristian Vega
|3
|0
|2.
|Серро Франсиско
|2
|0
|3.
|Juan Daniel Galeano
|2
|0
|4.
|Jonathan Bay
|2
|0
|5.
|Nahuel Banegas
|2
|0
|6.
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|7.
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|8.
|Рибас Себастьян
|1
|0
|9.
|Juan Ignacio Vieyra
|1
|0
|10.
|Alejandro Miguel Sanchez
|1
|0
|11.
|Mateo Montenegro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лертора Федерико
|2
|0
|2.
|Rafael Delgado
|2
|0
|3.
|Rodrigo Aliendro
|2
|0
|4.
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|5.
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|6.
|Wilson Morelo
|1
|0
|7.
|Emanuel Olivera
|1
|0
|8.
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|9.
|Gonzalo Escobar
|1
|0
|10.
|Чанкалай Томас
|1
|0
|11.
|Alex Vigo
|1
|0
|12.
|Yeiler Goez
|1
|0
|13.
|Eric Meza
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентраль Кордоба
|40% (2)
|40% (2)
|0
|0
|0
|20% (1)
|Колон
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|0
|0
|50% (4)
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +4 =6 -10Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Аргентино Де Мерло 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон
Колон Последние 20 матчей: +5 =3 -12Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон
Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон
Последние игры между собой
Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|2.
|Индепендьенте
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|3.
|Сентраль Кордоба
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|4.
|Дефенса и Хустисия
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Индепендьенте
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Сентраль Кордоба
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|4.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Индепендьенте
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Сентраль Кордоба
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Победитель
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