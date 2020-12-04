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  3. Аргентина
Сентраль Кордоба
0:1
Второй тайм: 57'
Колон
0'
16' Желтая карточка
Nahuel Banegas
0:1
17' Пенальти
Luis Miguel Rodriguez
57'
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
29
Ismael
Alberto
Quilez
3
Nahuel
Banegas
24
Hugo
Vera
12
Jonathan
Bay
18
Серро
Франсиско
5
Cristian
Vega
16
Рохас
Ариэль
II
32
Juan
Ignacio
Vieyra
9
Риано
Клаудио
28
Pablo
Arganaraz
1
Леонардо
Буриан
33
Facundo
Garces
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
21
Eric
Meza
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
3
Gonzalo
Piovi
12
Чанкалай
Томас
38
Фернандес
Брайан
10
Luis
Miguel
Rodriguez
Сентраль Кордоба
4-4-2
Колон
3-4-3

Ход матча

16'
Nahuel Banegas
 
17'
0:1
Luis Miguel Rodriguez

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pablo Arganaraz 1 0.17
2. Риано Клаудио 1 0.17
3. Cristian Vega 1 0.17
4. Juan Ignacio Vieyra 1 0.17
5. Santiago Rosales 1 0.17
6. Рибас Себастьян 0 0
7. Jonathan Bay 0 0
Колон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Cristian Bernardi 3 0.5
2. Luis Miguel Rodriguez 2 (1) 0.33
3. Фернандес Брайан 1 0.17
4. Wilson Morelo 1 0.17
5. Лертора Федерико 1 0.17
6. Facundo Farias 1 0.17
7. Alex Vigo 0 0
8. Rodrigo Aliendro 0 0
9. Чанкалай Томас 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба
# Игрок      
1. Cristian Vega 3 0
2. Серро Франсиско 2 0
3. Juan Daniel Galeano 2 0
4. Jonathan Bay 2 0
5. Nahuel Banegas 2 0
6. Рохас Ариэль II 1 0
7. Ismael Alberto Quilez 1 0
8. Рибас Себастьян 1 0
9. Juan Ignacio Vieyra 1 0
10. Alejandro Miguel Sanchez 1 0
11. Mateo Montenegro 1 0
Колон
# Игрок      
1. Лертора Федерико 2 0
2. Rafael Delgado 2 0
3. Rodrigo Aliendro 2 0
4. Bruno Felix Bianchi 1 0
5. Luis Miguel Rodriguez 1 0
6. Wilson Morelo 1 0
7. Emanuel Olivera 1 0
8. Gonzalo Piovi 1 0
9. Gonzalo Escobar 1 0
10. Чанкалай Томас 1 0
11. Alex Vigo 1 0
12. Yeiler Goez 1 0
13. Eric Meza 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Сентраль Кордоба 40% (2) 40% (2) 0 0 0 20% (1)
 Колон 37.5% (3) 0 12.5% (1) 0 0 50% (4)

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Аргентино Де Мерло 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон
Колон Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон
Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон

Последние игры между собой

Сентраль Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Колон 2:0 Сентраль Кордоба Кубок Диего Марадоны Сентраль Кордоба 1:0 Колон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 1:0 6 4 1 1 10 - 3 13
2. Индепендьенте 5 2 3 0 4 - 2 9
3. Сентраль Кордоба 0:1 6 1 2 3 5 - 8 5
4. Дефенса и Хустисия 5 0 2 3 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 1:0 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Индепендьенте 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Сентраль Кордоба 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Дефенса и Хустисия 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 1:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Индепендьенте 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Сентраль Кордоба 0:1 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Дефенса и Хустисия 2 0 1 1 2 - 4 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес из команды Колон забивает с точки!
  • Желтая карточка
    16'
    Nahuel Banegas получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба
Ничья
Колон
8.50
3.65
2.38
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 3.65 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.34 2.38

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
8.20 1.04 7.10 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.60 1.05 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.81 2.00 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
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