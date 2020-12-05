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  3. Аргентина
Банфилд
1:1
Первый тайм: 44'
Росарио Сентраль
0'
1:0
22' Гол
Juan Alvarez2
28' Желтая карточка
Ivan Arboleda
1:1
29' Пенальти
Emiliano Vecchio
44'
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
18
Giuliano
Galoppo
30
Jorge
Rodriguez
I
21
Martin
Payero
22
Juan
Alvarez2
9
Agustin
Fontana
7
Бордагарай
Фабиан
12
Juan
Pablo
Romero
32
Facundo
Almada
14
Новаретти
Диего
6
Joaquin
Laso
17
Rafael
Sangiovani
21
Ринаудо
Фабиан
5
Rodrigo
Villagra
3
Lautaro
Blanco
10
Emiliano
Vecchio
24
Alan
Bonansea
29
Luca
Martinez
Dupuy
Банфилд
4-3-3
Росарио Сентраль
3-4-3

Ход матча

22'
Juan Alvarez2
1:0
28'
Ivan Arboleda
 
29'
1:1
Emiliano Vecchio

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куэро Маурисио 2 0.33
2. Agustin Fontana 2 0.33
3. Giuliano Galoppo 2 0.33
4. Бордагарай Фабиан 1 0.17
5. Juan Alvarez2 1 0.17
6. Martin Payero 0 0
7. Claudio Bravo III 0 0
Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emiliano Vecchio 3 (2) 0.5
2. Ринаудо Фабиан 1 0.17
3. Новаретти Диего 1 0.17
4. Lucas Emanuel Gamba 1 0.17
5. Pedro Ojeda 1 0.17
6. Joel Lopez II 0 0
7. Fernando Torrent 0 0

Карточки

Банфилд
# Игрок      
1. Agustin Fontana 2 0
2. Ivan Arboleda 2 0
3. Alexis Maldonado 2 0
4. Giuliano Galoppo 2 0
5. Лолло Лусиано 1 0
6. Куэро Маурисио 1 0
7. Jorge Rodriguez I 1 0
8. Martin Payero 1 0
9. Emanuel Coronel 1 0
Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Lautaro Blanco 2 0
2. Joaquin Laso 0 1
3. Боттинелли Хонатан 1 0
4. Ринаудо Фабиан 1 0
5. Pedro Ojeda 1 0
6. Rodrigo Villagra 1 0
7. Luciano Ferreyra 1 0
8. Gino Infantino 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Банфилд 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Росарио Сентраль 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0 0 50% (3)

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус
Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Кубок Диего Марадоны Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:0 Банфилд Суперлига Росарио Сентраль 0:4 Банфилд Суперлига
Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:2 Банфилд Примера Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Банфилд 2:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Банфилд Примера Б Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Б Банфилд 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Росарио Сентраль 2:1 Банфилд Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Банфилд 1:1 6 3 2 1 9 - 6 11
3. Росарио Сентраль 1:1 6 2 1 3 7 - 10 7
4. Годой Крус 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
2. Ривер Плейт 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Росарио Сентраль 1:1 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Годой Крус 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Банфилд 1:1 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Росарио Сентраль 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Росарио Сентраль
1.80
6.80
6.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.35 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 6.80 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.72 4.30
  1.78 3.60 4.78

Самый высокий коэффициент на матч «Банфилд» – «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Банфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Банфилд» – «Росарио Сентраль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.02 8.10 1.05 6.00 1.10 2.70 1.47 2.14 1.71 2.30 1.58 1.70 2.15 1.45 2.60 1.40 2.80 1.13 5.50 1.12 5.55 1.03 11.50 1.02 12.60 0.00 18.50
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.25
3.45 1.31 2.63 1.50 2.65 1.49 2.13 1.72 1.86 1.97 1.65 2.27 1.43 2.85 1.29 3.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.91 1.89 1.62 2.20 1.12 5.70 1.08 7.00
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
2.91 1.42 2.39 1.59 1.86 1.98 1.53 2.54 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.42 1.67 2.12 1.28 3.55
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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