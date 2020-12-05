  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Банфилд
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
22' Гол
Juan Alvarez2
28' Желтая карточка
Ivan Arboleda
1:1
29' Пенальти
Emiliano Vecchio
48' Желтая карточка
Rodrigo Villagra
65' Желтая карточка
Claudio Bravo III
73' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
78' Вторая желтая карточка
Claudio Bravo III
81' Желтая карточка
Emiliano Vecchio
90'+3
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
18
Giuliano
Galoppo
30
Jorge
Rodriguez
I
21
Martin
Payero
22
Juan
Alvarez2
9
Agustin
Fontana
7
Бордагарай
Фабиан
12
Juan
Pablo
Romero
32
Facundo
Almada
14
Новаретти
Диего
6
Joaquin
Laso
17
Rafael
Sangiovani
21
Ринаудо
Фабиан
5
Rodrigo
Villagra
3
Lautaro
Blanco
10
Emiliano
Vecchio
24
Alan
Bonansea
29
Luca
Martinez
Dupuy
Банфилд
4-3-3
Росарио Сентраль
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куэро Маурисио 2 0.33
2. Agustin Fontana 2 0.33
3. Giuliano Galoppo 2 0.33
4. Бордагарай Фабиан 1 0.17
5. Juan Alvarez2 1 0.17
6. Martin Payero 0 0
7. Claudio Bravo III 0 0
Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emiliano Vecchio 3 (2) 0.5
2. Ринаудо Фабиан 1 0.17
3. Новаретти Диего 1 0.17
4. Lucas Emanuel Gamba 1 0.17
5. Pedro Ojeda 1 0.17
6. Joel Lopez II 0 0
7. Fernando Torrent 0 0

Карточки

Банфилд
# Игрок      
1. Claudio Bravo III 1 1
2. Agustin Fontana 2 0
3. Ivan Arboleda 2 0
4. Alexis Maldonado 2 0
5. Giuliano Galoppo 2 0
6. Лолло Лусиано 1 0
7. Куэро Маурисио 1 0
8. Jorge Rodriguez I 1 0
9. Martin Payero 1 0
10. Emanuel Coronel 1 0
Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Ринаудо Фабиан 2 0
2. Rodrigo Villagra 2 0
3. Lautaro Blanco 2 0
4. Joaquin Laso 0 1
5. Боттинелли Хонатан 1 0
6. Emiliano Vecchio 1 0
7. Pedro Ojeda 1 0
8. Luciano Ferreyra 1 0
9. Gino Infantino 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Банфилд 0 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Росарио Сентраль 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус
Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Кубок Диего Марадоны Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:0 Банфилд Суперлига Росарио Сентраль 0:4 Банфилд Суперлига
Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:2 Банфилд Примера Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Банфилд 2:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Банфилд Примера Б Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Б Банфилд 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Росарио Сентраль 2:1 Банфилд Примера А Клаусура
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Банфилд 6 3 2 1 9 - 6 11
3. Росарио Сентраль 6 2 1 3 7 - 10 7
4. Годой Крус 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 3 1 1 1 2 - 3 4
2. Ривер Плейт 2 1 0 1 3 - 4 3
3. Росарио Сентраль 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Годой Крус 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Банфилд 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Эмилиано Вечио из команды Росарио Сентраль забивает с точки!
  • Желтая карточка
    28'
    Mauricio Arboleda получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Juan Alvarez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 1.55 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.18 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.72 4.30
  1.78 3.60 4.78

Самый высокий коэффициент на матч «Банфилд» – «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Банфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Банфилд» – «Росарио Сентраль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.02 8.10 1.05 6.00 1.10 2.70 1.47 2.14 1.71 1.18 4.50 1.70 2.15 1.45 2.60 1.72 4.00 1.13 5.50 1.02 11.00 1.03 11.50 1.03 10.00 0.00 18.50
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.25
3.45 1.31 2.63 1.50 2.65 1.49 2.13 1.72 1.86 1.97 1.65 2.27 1.43 2.85 1.29 3.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.91 1.89 1.62 2.20 1.12 5.70 1.08 7.00
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
2.91 1.42 2.39 1.59 1.86 1.98 1.53 2.54 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.42 1.67 2.12 1.28 3.55
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Банфилд 1:1 Росарио Сентраль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный