Банфилд
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
1:0
22' ГолJuan Alvarez2
28' Желтая карточкаIvan Arboleda
1:1
29' ПенальтиEmiliano Vecchio
48' Желтая карточкаRodrigo Villagra
65' Желтая карточкаClaudio Bravo III
73' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
78' Вторая желтая карточкаClaudio Bravo III
81' Желтая карточкаEmiliano Vecchio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Защитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Marcelo Mino
-
-
13 Joan Mazzaco
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
22'
1:0
28'
29'
1:1
48'
73'
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куэро Маурисио
|2
|0.33
|2.
|Agustin Fontana
|2
|0.33
|3.
|Giuliano Galoppo
|2
|0.33
|4.
|Бордагарай Фабиан
|1
|0.17
|5.
|Juan Alvarez2
|1
|0.17
|6.
|Martin Payero
|0
|0
|7.
|Claudio Bravo III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emiliano Vecchio
|3 (2)
|0.5
|2.
|Ринаудо Фабиан
|1
|0.17
|3.
|Новаретти Диего
|1
|0.17
|4.
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.17
|5.
|Pedro Ojeda
|1
|0.17
|6.
|Joel Lopez II
|0
|0
|7.
|Fernando Torrent
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Claudio Bravo III
|1
|1
|2.
|Agustin Fontana
|2
|0
|3.
|Ivan Arboleda
|2
|0
|4.
|Alexis Maldonado
|2
|0
|5.
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|6.
|Лолло Лусиано
|1
|0
|7.
|Куэро Маурисио
|1
|0
|8.
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|9.
|Martin Payero
|1
|0
|10.
|Emanuel Coronel
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринаудо Фабиан
|2
|0
|2.
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|3.
|Lautaro Blanco
|2
|0
|4.
|Joaquin Laso
|0
|1
|5.
|Боттинелли Хонатан
|1
|0
|6.
|Emiliano Vecchio
|1
|0
|7.
|Pedro Ojeda
|1
|0
|8.
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|9.
|Gino Infantino
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Банфилд
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Росарио Сентраль
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус
Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +9 =2 -9Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:2 Банфилд Примера Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Банфилд 2:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Банфилд Примера Б Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Б Банфилд 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Росарио Сентраль 2:1 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Банфилд
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|3.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|4.
|Годой Крус
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|2.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Победитель
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