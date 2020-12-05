Арсенал Саранди
1:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
1:0
42' ПенальтиРуис Алан
49' Желтая карточкаОрбан Лукас
49' Желтая карточкаJhonatan Candia
68' Желтая карточкаLucas Albertengo
76' Желтая карточкаTiago Banega
31
Руис
Алан
27
Tiago
Banega
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Руис АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
18 Julian Navas
-
-
-
-
-
-
-
21 Leonel Picco
-
10 Lucas Necul
-
15 Ramiro Luna
-
23 Facundo Pons
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Tiago BanegaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гомес АнгелНападающий
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Ход матча
42'
1:0
49'
49'
63'
68'
76'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jhonatan Candia
|2
|0.33
|2.
|Lucas Albertengo
|2
|0.33
|3.
|Mateo Carabajal
|2
|0.33
|4.
|Руис Алан
|1 (1)
|0.17
|5.
|Lucas Necul
|1 (1)
|0.17
|6.
|Эмилиано Папа
|0
|0
|7.
|Jesus Soraire
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Маурисио
|1
|0.17
|2.
|Carlos Alcaraz
|1
|0.17
|3.
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|4.
|Монтойя Вальтер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Emiliano Mendez
|2
|1
|2.
|Leonel Picco
|3
|0
|3.
|Alejo Antilef
|2
|0
|4.
|Lucas Albertengo
|1
|0
|5.
|Jesus Soraire
|1
|0
|6.
|Jhonatan Candia
|1
|0
|7.
|Lucas Necul
|1
|0
|8.
|Fabio Pereyra
|1
|0
|9.
|Nicolas Castro1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лисандро Лопес III
|1
|1
|2.
|Tiago Banega
|2
|0
|3.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|4.
|Орбан Лукас
|1
|0
|5.
|Nery Dominguez
|1
|0
|6.
|Carlos Alcaraz
|1
|0
|7.
|Juan Caceres
|1
|0
|8.
|Patricio Tanda
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Саранди
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =9 -6Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман
Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Арсенал Саранди: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Расинг Авельянеда: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|3.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|4.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Победитель
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