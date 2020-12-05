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Арсенал Саранди
1:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
1:0
42' Пенальти
Руис Алан
49' Желтая карточка
Орбан Лукас
49' Желтая карточка
Jhonatan Candia
68' Желтая карточка
Lucas Albertengo
76' Желтая карточка
Tiago Banega
87' Красная карточка
 90'+6
1
Maximiliano
Gagliardo
14
Mateo
Carabajal
2
Fabio
Pereyra
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
5
Emiliano
Mendez
24
Alejo
Antilef
31
Руис
Алан
9
Lucas
Albertengo
20
Jhonatan
Candia
31
Ибанес
Матиас
2
Juan
Caceres
6
Орбан
Лукас
12
Fernando
Prado
22
Монтойя
Вальтер
42
Patricio
Tanda
27
Tiago
Banega
17
Гарре
Бенжамин
8
Fabricio
Dominguez
26
Carlos
Alcaraz
14
Santiago
Godoy
Арсенал Саранди
4-3-1-2
Расинг Авельянеда
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jhonatan Candia 2 0.33
2. Lucas Albertengo 2 0.33
3. Mateo Carabajal 2 0.33
4. Руис Алан 1 (1) 0.17
5. Lucas Necul 1 (1) 0.17
6. Эмилиано Папа 0 0
7. Jesus Soraire 0 0
Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Маурисио 1 0.17
2. Carlos Alcaraz 1 0.17
3. Leonel Ariel Miranda 0 0
4. Монтойя Вальтер 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Emiliano Mendez 2 1
2. Leonel Picco 3 0
3. Alejo Antilef 2 0
4. Lucas Albertengo 1 0
5. Jesus Soraire 1 0
6. Jhonatan Candia 1 0
7. Lucas Necul 1 0
8. Fabio Pereyra 1 0
9. Nicolas Castro1 1 0
Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Лисандро Лопес III 1 1
2. Tiago Banega 2 0
3. Сигали Леонардо 1 0
4. Орбан Лукас 1 0
5. Nery Dominguez 1 0
6. Carlos Alcaraz 1 0
7. Juan Caceres 1 0
8. Patricio Tanda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Саранди 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Расинг Авельянеда 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман
Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Расинг Авельянеда: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Кубок Диего Марадоны Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Суперлига Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера
Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Примера Расинг Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Арсенал Саранди Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Арсенал Саранди 6 2 1 3 8 - 8 7
3. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 9 - 11 7
4. Расинг Авельянеда 6 1 0 5 2 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Арсенал Саранди 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Расинг Авельянеда 3 1 0 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Арсенал Саранди 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Унион Санта-Фе 3 1 0 2 4 - 6 3
4. Расинг Авельянеда 3 0 0 3 0 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Руис Алан из команды Арсенал Саранди забивает с точки!
  • 32'
    Santiago Godoy уходит с поля. Hector Fertoli выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.14 6.30 73.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 10.50 74.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.62 3.18
  1.27 4.48 18.70

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал Саранди» – «Расинг Авельянеда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал Саранди» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал Саранди» – «Расинг Авельянеда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.09 9.30 1.04 1.17 4.70 3.00 1.36 2.17 1.69 1.22 4.00 1.81 2.00 1.60 2.35 1.02 11.00 1.17 4.60 1.02 11.00 1.04 9.30 1.03 9.90 0.00 16.50
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.01 1.89 1.54 2.48 1.36 3.04 1.14 4.95 1.10 5.55 1.01 9.90
3.00 1.38 1.98 1.85 1.63 2.27 1.29 3.53 1.65 2.25 1.46 2.72 1.47 2.66 1.52 2.55 1.35 3.22 1.12 6.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 2.04 1.78 1.12 5.55 1.14 5.20 1.07 7.50
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.56 2.41 1.32 3.29 1.50 2.57 1.62 2.33 1.44 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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