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Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
3
Бертранд
Райан
32
Уолкотт
Тео
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
12
Дженепо
Мусса
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
7
Ярмоленко
Андрей
10
Лансини
Мануэль
18
Форнальс
Пабло
22
Алле
Себастьян
Саутгемптон
4-4-2
Вест Хэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 6 (2) 0.4
2. Адамс Че 4 0.27
3. Уорд-Праус Джеймс 4 0.27
4. Вестергор Янник 3 0.2
5. Уолкотт Тео 2 0.13
6. Армстронг Стюарт 2 0.13
7. Ромеу Ориоль 1 0.07
8. Беднарек Ян 1 0.07
9. Редмонд Натан 1 0.07
10. Дженепо Мусса 1 0.07
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 4 0.27
2. Соучек Томаш 4 0.27
3. Антонио Майкл 3 0.2
4. Алле Себастьян 3 0.2
5. Форнальс Пабло 2 0.13
6. Огбонна Анджело 2 0.13
7. Лансини Мануэль 1 0.07
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.07
9. Джонсон Бен 1 0.07
10. Крессуэлл Арон 0 0
11. Цоуфал Владимир 0 0
12. Бенрахма Саид 0 0
13. Фредерикс Райан 0 0
14. Масуаку Артур 0 0
15. Райс Деклан 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 5 0
2. Уорд-Праус Джеймс 3 0
3. Уокер-Питерс Кайл 3 0
4. Бертранд Райан 2 0
5. Дженепо Мусса 2 0
6. Маккарти Алекс 1 0
7. Стивенс Джек 1 0
8. Ингс Дэнни 1 0
9. Беднарек Ян 1 0
10. Адамс Че 1 0
11. Диалло Ибраима 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Форнальс Пабло 2 0
5. Фабьянски Лукаш 1 0
6. Ноубл Марк 1 0
7. Ярмоленко Андрей 1 0
8. Антонио Майкл 1 0
9. Лансини Мануэль 1 0
10. Масуаку Артур 1 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 0
12. Соучек Томаш 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 8% (2) 16% (4) 36% (9) 12% (3) 8% (2) 20% (5)
 Вест Хэм 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5) 0 33.33% (7)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм
Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Вест Хэм: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Саутгемптон 2:2 Вест Хэм Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 9 5 1 37 - 20 32
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 15 6 4 5 23 - 21 22
11. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 15 - 20 21
12. Лидс Заявка 15 6 2 7 25 - 30 20
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
14. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 14 3 4 7 8 - 20 13
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 18 - 24 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
11. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
13. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
15. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 149
    Саутгемптон 67.8% (101)
    X 22.8% (34)
    Вест Хэм 9.4% (14)
    Все прогнозы
    3.15 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Вест Хэм
    2.45
    3.51
    3.58
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.35 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.25 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.48 2.99
      2.18 3.51 3.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.03 8.90 1.06 3.40 1.27 2.65 1.41 2.14 1.76 1.86 1.86 1.71 2.10 1.45 2.50 1.31 3.10 1.13 5.10 1.09 5.60 1.02 9.90 1.01 12.00 0.00 19.50
    9.50 1.02 8.70 1.04 3.70 1.31 2.91 1.41 2.01 1.89 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 5.40 1.11 5.45 1.02 9.60
    3.98 1.28 3.09 1.42 2.40 1.63 2.06 1.85 1.83 2.08 1.60 2.48 1.46 2.73 1.40 3.14 1.14 6.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.93 1.94 1.40 2.95 1.12 6.30
    2.83 1.43 2.03 1.79 1.43 2.83 1.15 5.40 1.11 6.65
    3.16 1.40 2.60 1.55 2.04 1.87 1.64 2.38 1.46 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.44 1.68 2.10 1.28 3.45
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.75 2.08 1.27 3.76 1.18 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.29
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Вест Хэм

    Исход игры
    Саутгемптон
    67.8% (101)
    Ничья
    22.8% (34)
    Вест Хэм
    9.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.11% (79)
    Меньше
    45.89% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    73.29% (107)
    Нет
    26.71% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    40.9% (61)
    1:1 Ничья
    18.8% (28)
    1:0 Саутгемптон
    16.8% (25)
    1:2 Вест Хэм
    7.4% (11)
    2:0 Саутгемптон
    6% (9)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    3:2 Саутгемптон
    2% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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