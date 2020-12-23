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Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 6 (2) 0.4
2. Адамс Че 4 0.27
3. Уорд-Праус Джеймс 4 0.27
4. Вестергор Янник 3 0.2
5. Уолкотт Тео 2 0.13
6. Армстронг Стюарт 2 0.13
7. Ромеу Ориоль 1 0.07
8. Беднарек Ян 1 0.07
9. Редмонд Натан 1 0.07
10. Дженепо Мусса 1 0.07
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 4 0.29
2. Антонио Майкл 3 0.21
3. Алле Себастьян 3 0.21
4. Соучек Томаш 3 0.21
5. Форнальс Пабло 2 0.14
6. Огбонна Анджело 2 0.14
7. Лансини Мануэль 1 0.07
8. Бальбуэна Фабиан 1 0.07
9. Крессуэлл Арон 0 0
10. Цоуфал Владимир 0 0
11. Бенрахма Саид 0 0
12. Фредерикс Райан 0 0
13. Масуаку Артур 0 0
14. Райс Деклан 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 5 0
2. Уорд-Праус Джеймс 3 0
3. Уокер-Питерс Кайл 3 0
4. Бертранд Райан 2 0
5. Дженепо Мусса 2 0
6. Маккарти Алекс 1 0
7. Стивенс Джек 1 0
8. Ингс Дэнни 1 0
9. Беднарек Ян 1 0
10. Адамс Че 1 0
11. Диалло Ибраима 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Форнальс Пабло 2 0
5. Фабьянски Лукаш 1 0
6. Ноубл Марк 1 0
7. Ярмоленко Андрей 1 0
8. Антонио Майкл 1 0
9. Лансини Мануэль 1 0
10. Масуаку Артур 1 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 0
12. Соучек Томаш 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 8% (2) 16% (4) 36% (9) 12% (3) 8% (2) 20% (5)
 Вест Хэм 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 0 31.58% (6)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Вест Хэм: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Саутгемптон 2:2 Вест Хэм Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 15 9 1 5 28 - 19 28
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Астон Вилла Заявка 13 8 1 4 27 - 13 25
7. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
8. Челси Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
13. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
10. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
13. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
4. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
5. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Саутгемптон 71.9% (46)
    X 15.6% (10)
    Вест Хэм 12.5% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Вест Хэм
    2.21
    3.72
    3.54
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.60 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.50 3.45
    Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.72 3.54
      2.19 3.71 3.38

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 9.30 1.04 3.80 1.25 3.00 1.39 2.04 1.82 1.82 2.05 1.60 2.44 1.38 3.00 1.17 4.80 1.13 5.30 1.04 9.40 1.03 9.90 0.00 16.50
    12.00 1.04 9.80 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 2.08 1.83 1.61 2.34 1.40 3.00 1.19 4.80 1.15 5.65 1.05 10.75
    4.03 1.24 2.39 1.58 2.02 1.79 1.85 2.07 1.57 2.40 1.46 2.73 1.37 3.05 1.13 5.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.08 1.75 1.44 2.70 1.14 5.40
    3.12 1.36 2.06 1.76 1.51 2.56 1.16 5.15 1.12 6.40
    3.27 1.37 2.69 1.51 2.11 1.80 1.67 2.30 1.48 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.12
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.33
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Вест Хэм

    Исход игры
    Саутгемптон
    71.9% (46)
    Ничья
    15.6% (10)
    Вест Хэм
    12.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.84% (34)
    Меньше
    45.16% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    69.35% (43)
    Нет
    30.65% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    40.6% (26)
    1:0 Саутгемптон
    18.8% (12)
    1:1 Ничья
    14.1% (9)
    1:2 Вест Хэм
    10.9% (7)
    2:0 Саутгемптон
    7.8% (5)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
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