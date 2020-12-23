Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Вест Хэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.4
|2.
|Адамс Че
|4
|0.27
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0.27
|4.
|Вестергор Янник
|3
|0.2
|5.
|Уолкотт Тео
|2
|0.13
|6.
|Армстронг Стюарт
|2
|0.13
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.07
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0.07
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.07
|10.
|Дженепо Мусса
|1
|0.07
|11.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боуэн Джаррод
|4
|0.29
|2.
|Антонио Майкл
|3
|0.21
|3.
|Алле Себастьян
|3
|0.21
|4.
|Соучек Томаш
|3
|0.21
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.14
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.14
|7.
|Лансини Мануэль
|1
|0.07
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.07
|9.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|10.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|11.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|12.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|13.
|Масуаку Артур
|0
|0
|14.
|Райс Деклан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0
|3.
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|4.
|Бертранд Райан
|2
|0
|5.
|Дженепо Мусса
|2
|0
|6.
|Маккарти Алекс
|1
|0
|7.
|Стивенс Джек
|1
|0
|8.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|9.
|Беднарек Ян
|1
|0
|10.
|Адамс Че
|1
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|2
|0
|2.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|4.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|5.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|6.
|Ноубл Марк
|1
|0
|7.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|8.
|Антонио Майкл
|1
|0
|9.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|10.
|Масуаку Артур
|1
|0
|11.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|12.
|Соучек Томаш
|1
|0
|13.
|Диоп Исса
|1
|0
|14.
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|8% (2)
|16% (4)
|36% (9)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|Вест Хэм
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|0
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =6 -5Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Вест Хэм: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Саутгемптон 2:2 Вест Хэм Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|3.
|Лестер
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|28 - 19
|28
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|30 - 23
|27
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|27 - 13
|25
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 14
|25
|8.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 19
|20
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 24
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|24 - 30
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 19
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Саутгемптон - Вест Хэм
Исход игры
Саутгемптон
71.9% (46)
Ничья
15.6% (10)
Вест Хэм
12.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (34)
Меньше
45.16% (28)
Обе команды забьют
Да
69.35% (43)
Нет
30.65% (19)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
40.6% (26)
1:0 Саутгемптон
18.8% (12)
1:1 Ничья
14.1% (9)
1:2 Вест Хэм
10.9% (7)
2:0 Саутгемптон
7.8% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!