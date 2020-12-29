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Бёрнли
1:0
Перерыв

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
1:0
32' Гол
Ми Бен
45' Желтая карточка
Лоутон Мэттью
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
12
Брэйди
Роберт
8
Браунхилл
Джош
18
Вествуд
Эшли
23
Питерс
Эрик
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
22
Ампаду
Этан
23
Осборн
Бен
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
11
Муссе
Ли
24
Брюстер
Риан
Бёрнли
4-4-2
Шеффилд Юнайтед
3-4-1-2

Ход матча

9'
Бенсон Джош
Тэйлор Чарли
 
32'
Ми Бен
(Брэйди Роберт)
1:0
45'
Лоутон Мэттью
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 3 0.2
2. Вествуд Эшли 1 0.07
3. Брэйди Роберт 1 0.07
4. Барнс Эшли 1 0.07
5. Ми Бен 1 0.07
6. Данн Джимми 1 0.07
7. Тэйлор Чарли 0 0
8. Макнил Дуайт 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 4 0.25
2. Берге Сандер 1 (1) 0.06
3. Макбарни Оливер 1 0.06
4. Богл Джейден 1 0.06
5. Шарп Билли 1 (1) 0.06
6. Бэлдок Джордж 0 0
7. Ландстрем Джон 0 0
8. Бёрк Оливер 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Родригес Джей 3 0
2. Вествуд Эшли 3 0
3. Бардсли Филипп 2 0
4. Барнс Эшли 2 0
5. Лонг Кевин 2 0
6. Лоутон Мэттью 2 0
7. Тарковски Джеймс 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Тэйлор Чарли 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 4 1
2. Ландстрем Джон 3 1
3. Берге Сандер 4 0
4. Стивенс Энда 2 0
5. Бэлдок Джордж 2 0
6. Робинсон Джек 2 0
7. Джагелка Фил 1 0
8. Лоу Макс 1 0
9. Башам Крис 1 0
10. Макголдрик Дэвид 1 0
11. Норвуд Оливер 1 0
12. Макбарни Оливер 1 0
13. Осборн Бен 1 0
14. Бёрк Оливер 1 0
15. Ремсдейл Арон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 42.86% (3) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0
 Шеффилд Юнайтед 37.5% (3) 12.5% (1) 0 0 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 3:3 Бёрнли Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бёрнли Бёрнли 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:0 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 9 5 1 37 - 20 32
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон 0:0 Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Лидс 4:0 Заявка 16 7 2 7 29 - 30 23
11. Вест Хэм 0:0 Заявка 16 6 5 5 23 - 21 23
12. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 15 - 20 21
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
14. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
15. Арсенал 0:0 Заявка 16 5 3 8 15 - 19 18
16. Бёрнли 1:0 Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон 0:0 Заявка 16 2 8 6 18 - 24 14
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич 0:4 Заявка 16 1 5 10 11 - 34 8
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон 0:0 Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Вест Хэм 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс 4:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
11. Бёрнли 1:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
12. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
13. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
14. Арсенал 0:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
15. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
16. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич 0:4 Заявка 8 1 2 5 5 - 19 5
19. Брайтон 0:0 Заявка 8 0 5 3 7 - 11 5
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Лидс 4:0 Заявка 8 4 0 4 16 - 17 12
9. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Вест Хэм 0:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал 0:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 8 8
17. Бёрнли 1:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич 0:4 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Бёрнли 76.5% (117)
X 19.6% (30)
Шеффилд Юнайтед 3.9% (6)
Все прогнозы
2.51 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Шеффилд Юнайтед
2.34
3.84
8.44
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.48 3.65 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 3.60 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.32 3.40
  1.49 3.84 8.44

Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.15 5.70 1.14 3.60 1.28 2.01 1.84 1.72 2.23 1.80 2.35 1.28 4.00 1.15 5.30 1.04 8.60 1.02 13.00 1.01 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
6.75 1.06 5.55 1.12 2.52 1.44 1.95 1.82 1.57 2.56 1.23 3.95 1.17 4.65 1.04 8.80 1.03 9.70 1.00 20.00
7.81 1.11 3.76 1.29 2.51 1.56 2.04 1.84 1.77 2.13 3.08 1.40 2.15 1.75 1.79 2.10 1.55 2.53 1.32 3.51 1.19 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.92 1.63 2.40 1.13 3.35 1.07 8.70 1.02 13.00
2.53 1.53 1.59 2.36 1.31 3.45 1.06 8.50 1.05 9.90
1.62 2.38 1.37 3.21 1.13 6.50 1.37 3.20 1.24 4.30 1.12 6.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.70 1.47 2.55 1.17 5.20
3.10 1.37 2.05 1.77 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.10
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
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Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Бёрнли
76.5% (117)
Ничья
19.6% (30)
Шеффилд Юнайтед
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
28% (42)
Меньше
72% (108)
Обе команды забьют
Да
42% (63)
Нет
58% (87)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
42.5% (65)
2:1 Бёрнли
20.3% (31)
1:1 Ничья
13.7% (21)
2:0 Бёрнли
9.8% (15)
0:0 Ничья
4.6% (7)
1:2 Шеффилд Юнайтед
3.9% (6)
3:1 Бёрнли
2.6% (4)
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