Бёрнли
1:0
Перерыв
Стадион: Терф Мур
Шеффилд Юнайтед
1:0
32' ГолМи Бен
45' Желтая карточкаЛоутон Мэттью
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
23
Питерс
Эрик
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
23
Осборн
Бен
11
Муссе
Ли
24
Брюстер
Риан
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
23 Питерс ЭрикПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Норрис УиллВратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муссе ЛиНападающий
-
24 Брюстер РианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Брайан КинЗащитник
- Полузащитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
14 Бёрк ОливерНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|3
|0.2
|2.
|Вествуд Эшли
|1
|0.07
|3.
|Брэйди Роберт
|1
|0.07
|4.
|Барнс Эшли
|1
|0.07
|5.
|Ми Бен
|1
|0.07
|6.
|Данн Джимми
|1
|0.07
|7.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|8.
|Макнил Дуайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|4
|0.25
|2.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.06
|3.
|Макбарни Оливер
|1
|0.06
|4.
|Богл Джейден
|1
|0.06
|5.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.06
|6.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|7.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|8.
|Бёрк Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Джей
|3
|0
|2.
|Вествуд Эшли
|3
|0
|3.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|4.
|Барнс Эшли
|2
|0
|5.
|Лонг Кевин
|2
|0
|6.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|7.
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|8.
|Брэйди Роберт
|2
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|10.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|11.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|4
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|3
|1
|3.
|Берге Сандер
|4
|0
|4.
|Стивенс Энда
|2
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|2
|0
|6.
|Робинсон Джек
|2
|0
|7.
|Джагелка Фил
|1
|0
|8.
|Лоу Макс
|1
|0
|9.
|Башам Крис
|1
|0
|10.
|Макголдрик Дэвид
|1
|0
|11.
|Норвуд Оливер
|1
|0
|12.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|13.
|Осборн Бен
|1
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|1
|0
|15.
|Ремсдейл Арон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|Шеффилд Юнайтед
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =3 -15Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|37 - 20
|32
|2.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|30 - 23
|27
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 14
|26
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|10.
|Лидс
|4:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|29 - 30
|23
|11.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 20
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 24
|18
|15.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 19
|18
|16.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|16
|2
|8
|6
|18 - 24
|14
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|0:4 Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 34
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|16
|0
|2
|14
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Лидс
|4:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|11.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|13.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|14.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|0:4 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 19
|5
|19.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Лидс
|4:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|16 - 17
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|10.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|17.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|0:4 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Бёрнли
76.5% (117)
Ничья
19.6% (30)
Шеффилд Юнайтед
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
28% (42)
Меньше
72% (108)
Обе команды забьют
Да
42% (63)
Нет
58% (87)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
42.5% (65)
2:1 Бёрнли
20.3% (31)
1:1 Ничья
13.7% (21)
2:0 Бёрнли
9.8% (15)
0:0 Ничья
4.6% (7)
1:2 Шеффилд Юнайтед
3.9% (6)
3:1 Бёрнли
2.6% (4)
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