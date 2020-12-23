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Бёрнли
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 3 0.23
2. Вествуд Эшли 1 0.08
3. Барнс Эшли 1 0.08
4. Брэйди Роберт 1 0.08
5. Данн Джимми 1 0.08
6. Тэйлор Чарли 0 0
7. Макнил Дуайт 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 4 0.27
2. Берге Сандер 1 (1) 0.07
3. Макбарни Оливер 1 0.07
4. Богл Джейден 1 0.07
5. Шарп Билли 1 (1) 0.07
6. Бэлдок Джордж 0 0
7. Ландстрем Джон 0 0
8. Бёрк Оливер 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Родригес Джей 3 0
2. Бардсли Филипп 2 0
3. Вествуд Эшли 2 0
4. Лонг Кевин 2 0
5. Брэйди Роберт 2 0
6. Барнс Эшли 1 0
7. Тэйлор Чарли 1 0
8. Лоутон Мэттью 1 0
9. Тарковски Джеймс 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 4 1
2. Ландстрем Джон 3 1
3. Берге Сандер 4 0
4. Стивенс Энда 2 0
5. Бэлдок Джордж 2 0
6. Робинсон Джек 2 0
7. Джагелка Фил 1 0
8. Лоу Макс 1 0
9. Башам Крис 1 0
10. Макголдрик Дэвид 1 0
11. Норвуд Оливер 1 0
12. Макбарни Оливер 1 0
13. Осборн Бен 1 0
14. Бёрк Оливер 1 0
15. Ремсдейл Арон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 42.86% (3) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0
 Шеффилд Юнайтед 37.5% (3) 12.5% (1) 0 0 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 3:3 Бёрнли Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бёрнли Бёрнли 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:0 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 15 9 1 5 28 - 19 28
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Астон Вилла Заявка 13 8 1 4 27 - 13 25
7. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
8. Челси Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
13. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
10. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
13. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
4. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
5. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Бёрнли 76.6% (49)
    X 17.2% (11)
    Шеффилд Юнайтед 6.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    2.47
    3.25
    3.34
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.15 3.25
    Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.25 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.14 3.34
      2.40 3.22 3.16

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.80 1.07 6.10 1.12 2.65 1.45 2.02 1.82 1.74 2.14 1.57 2.45 1.25 3.80 1.18 4.60 1.05 8.20 1.04 8.90 1.01 16.00 0.00 17.00 0.00 24.00
    7.10 1.10 5.60 1.15 2.69 1.48 1.98 1.85 1.58 2.54 1.28 3.75 1.19 4.80 1.06 9.30 1.05 10.00 1.00 20.00
    2.81 1.44 2.42 1.57 2.04 1.81 1.72 2.15 1.55 2.49 1.18 4.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.60 2.31 1.30 3.55 1.07 8.30
    2.43 1.56 1.60 2.34 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.80
    2.53 1.53 2.08 1.77 1.60 2.36 1.39 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.11 1.68 1.48 2.55 1.17 4.80
    3.12 1.36 2.08 1.75 1.50 2.59 1.16 5.20 1.11 6.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.22
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    Прогнозы на матч Бёрнли - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Бёрнли
    76.6% (49)
    Ничья
    17.2% (11)
    Шеффилд Юнайтед
    6.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.65% (19)
    Меньше
    69.35% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    45.16% (28)
    Нет
    54.84% (34)
    Популярный счёт
    1:0 Бёрнли
    35.9% (23)
    2:1 Бёрнли
    23.4% (15)
    1:1 Ничья
    14.1% (9)
    2:0 Бёрнли
    14.1% (9)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    6.3% (4)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
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