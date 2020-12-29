33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
34
Джака
Гранит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
3 Уайт БенПолузащитник
-
9 Мопе НилПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
29 Зачири АндиНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|5 (2)
|0.33
|2.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.13
|3.
|Марч Соломон
|2
|0.13
|4.
|Уэлбек Данни
|2
|0.13
|5.
|Коннолли Аарон
|1
|0.07
|6.
|Троссар Леандро
|1
|0.07
|7.
|Лемпти Тарик
|1
|0.07
|8.
|Данк Льюис
|1
|0.07
|9.
|Биссума Ив
|1
|0.07
|10.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.07
|11.
|Лаллана Адам
|0
|0
|12.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|4 (1)
|0.27
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3 (1)
|0.2
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.13
|4.
|Сака Букайо
|2
|0.13
|5.
|Пепе Николя
|2 (1)
|0.13
|6.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.07
|7.
|Джака Гранит
|1
|0.07
|8.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|9.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|10.
|Себальос Дани
|0
|0
|11.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|4
|1
|2.
|Данк Льюис
|3
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|2
|0
|5.
|Уайт Бен
|2
|0
|6.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|7.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|5
|0
|2.
|Джака Гранит
|2
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|1
|4.
|Тирни Киран
|3
|0
|5.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|6.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|7.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|8.
|Себальос Дани
|2
|0
|9.
|Холдинг Роб
|2
|0
|10.
|Пепе Николя
|0
|1
|11.
|Мари Пабло
|1
|0
|12.
|Парти Томас
|1
|0
|13.
|Уиллок Джо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|Арсенал
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
|26.67% (4)
|20% (3)
|6.67% (1)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон
Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =2 -8Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон
Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Арсенал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|37 - 20
|32
|2.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|30 - 23
|27
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 14
|26
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 20
|21
|12.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|25 - 30
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 24
|18
|15.
|Арсенал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|8 - 20
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 24
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брайтон - Арсенал
Исход игры
Брайтон
5.3% (8)
Ничья
14.6% (22)
Арсенал
80.1% (121)
Тотал 2.5
Больше
67.12% (98)
Меньше
32.88% (48)
Обе команды забьют
Да
79.45% (116)
Нет
20.55% (30)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
54.3% (82)
1:1 Ничья
13.2% (20)
0:1 Арсенал
13.2% (20)
0:2 Арсенал
4% (6)
2:1 Брайтон
4% (6)
1:3 Арсенал
3.3% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!