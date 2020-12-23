  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.29
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.14
3. Марч Соломон 2 0.14
4. Уэлбек Данни 2 0.14
5. Коннолли Аарон 1 0.07
6. Троссар Леандро 1 0.07
7. Лемпти Тарик 1 0.07
8. Биссума Ив 1 0.07
9. Макаллистер Алексис 1 0.07
10. Лаллана Адам 0 0
11. Джаханбакш Алиреза 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 4 (1) 0.27
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 (1) 0.2
3. Габриэль дос Сантос 2 0.13
4. Сака Букайо 2 0.13
5. Пепе Николя 2 (1) 0.13
6. Нкетиа Эдди 1 0.07
7. Джака Гранит 1 0.07
8. Виллиан Боргес 0 0
9. Бельерин Эктор 0 0
10. Себальос Дани 0 0
11. Смит-Роу Эмил 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 4 1
2. Данк Льюис 3 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 2 0
5. Уайт Бен 2 0
6. Гросс Паскаль 1 0
7. Уэбстер Адам 1 0
8. Джаханбакш Алиреза 1 0
9. Вельтман Йоел 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 5 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Тирни Киран 3 0
5. Ляказетт Александр 2 0
6. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
7. Эльнени Мохамед 2 0
8. Себальос Дани 2 0
9. Холдинг Роб 2 0
10. Пепе Николя 0 1
11. Мари Пабло 1 0
12. Парти Томас 1 0
13. Уиллок Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 0 40% (6)
 Арсенал 6.67% (1) 20% (3) 20% (3) 26.67% (4) 20% (3) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон
Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон
Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Арсенал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Брайтон 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Брайтон Премьер-лига Арсенал 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Арсенал Премьер-лига
Брайтон 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:3 Арсенал Кубок Брайтон 2:3 Арсенал Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 15 9 1 5 28 - 19 28
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Астон Вилла Заявка 13 8 1 4 27 - 13 25
7. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
8. Челси Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
13. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
10. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
13. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
4. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
5. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Брайтон 6.3% (4)
    X 17.5% (11)
    Арсенал 76.2% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Арсенал
    3.26
    3.55
    2.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.30 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.55 2.26
    Бонус: 5 000 ₽ 3.26 3.50 2.30
      3.17 3.53 2.24

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.70 1.04 7.50 1.08 3.30 1.35 2.50 1.57 2.07 1.82 1.81 2.07 1.41 2.90 1.28 3.60 1.09 6.30 1.07 6.70 1.01 13.00 1.01 12.00 0.00 21.00
    10.25 1.05 8.40 1.08 3.18 1.36 2.49 1.55 1.80 2.12 1.41 2.95 1.28 3.72 1.11 6.65 1.10 7.50 1.02 14.50
    3.35 1.33 2.96 1.41 2.54 1.53 2.05 1.79 1.79 2.06 1.59 2.37 1.41 2.96 1.28 3.71
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.82 1.99 1.38 3.05 1.11 6.50
    2.88 1.42 1.88 1.92 1.39 3.00 1.11 6.40 1.08 7.90
    2.85 1.42 2.34 1.60 1.83 2.00 1.51 2.56 1.37 3.12
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.48 1.64 2.18 1.23 3.70
    3.64 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.28
    Где смотреть матч Брайтон - Арсенал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Брайтон - Арсенал

    Исход игры
    Брайтон
    6.3% (4)
    Ничья
    17.5% (11)
    Арсенал
    76.2% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.3% (38)
    Меньше
    37.7% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    77.05% (47)
    Нет
    22.95% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    49.2% (31)
    1:1 Ничья
    15.9% (10)
    0:1 Арсенал
    12.7% (8)
    2:1 Брайтон
    6.3% (4)
    0:2 Арсенал
    6.3% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный