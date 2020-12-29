  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Лидс
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
27
О'Ши
Дара
3
Гиббс
Киран
10
Филлипс
Мэтт
19
Сойерс
Ромен
18
Галлахер
Конор
7
Робинсон
Каллум
11
Диангана
Грэди
29
Ахерн-Грант
Карлан
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
23
Филлипс
Кэлвин
21
Стрёйк
Паскаль
18
Рафинья
Диас
15
Даллас
Стюарт
43
Клих
Матеуш
10
Алиоски
Эгзиян
22
Харрисон
Джек
20
Морено
Родриго
9
Бэмфорд
Патрик
Вест Бромвич
4-3-2-1
Лидс
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.13
2. Галлахер Конор 2 0.13
3. Перейра Матеус 1 0.07
4. Ферлонг Дарнелл 1 0.07
5. Бартли Кайл 1 0.07
6. Аджайи Олувасемилого 1 0.07
7. Ахерн-Грант Карлан 1 0.07
8. Диангана Грэди 1 0.07
9. Филлипс Мэтт 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 10 (1) 0.67
2. Клих Матеуш 3 (2) 0.2
3. Даллас Стюарт 3 0.2
4. Харрисон Джек 2 0.13
5. Кошта Элдер 2 0.13
6. Морено Родриго 2 0.13
7. Рафинья Диас 1 0.07
8. Купер Лиам 1 0.07
9. Алиоски Эгзиян 1 0.07
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 4 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Сойерс Ромен 3 0
4. Перейра Матеус 1 1
5. Иванович Бранислав 2 0
6. Аджайи Олувасемилого 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. Гиббс Киран 0 1
9. Филлипс Мэтт 1 0
10. Бартли Кайл 1 0
11. Пелтьер Ли 1 0
12. Ахерн-Грант Карлан 1 0
13. О'Ши Дара 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 4 0
2. Филлипс Кэлвин 4 0
3. Купер Лиам 3 0
4. Даллас Стюарт 3 0
5. Эйлинг Люк 2 0
6. Рафинья Диас 2 0
7. Бэмфорд Патрик 1 0
8. Льоренте Диего 1 0
9. Алиоски Эгзиян 1 0
10. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 30% (3) 30% (3) 0 20% (2) 0 20% (2)
 Лидс 20% (5) 8% (2) 12% (3) 20% (5) 20% (5) 20% (5)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич
Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР
Лидс Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм
Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Лидс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Вест Бромвич 1:1 Лидс Лидс 1:0 Вест Бромвич Лидс 4:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 4:1 Лидс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 9 5 1 37 - 20 32
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 15 6 4 5 23 - 21 22
11. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 15 - 20 21
12. Лидс Заявка 15 6 2 7 25 - 30 20
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
14. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 14 3 4 7 8 - 20 13
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 18 - 24 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
11. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
13. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
15. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2020, осталось 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 149
    Вест Бромвич 20.8% (31)
    X 33.6% (50)
    Лидс 45.6% (68)
    Все прогнозы
    2.7 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Лидс
    3.80
    3.90
    1.91
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.90 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.80 1.91

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.00 11.00 1.01 4.50 1.17 3.64 1.28 2.32 1.69 1.79 2.00 1.50 2.52 1.26 3.80 1.17 4.25 1.06 6.70 1.05 7.50 1.02 14.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.64 1.28 2.45 1.55 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.95 1.18 3.32 1.33 1.92 1.88 1.44 2.79 1.27 3.76
    Где смотреть матч Вест Бромвич - Лидс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Лидс

    Исход игры
    Вест Бромвич
    20.8% (31)
    Ничья
    33.6% (50)
    Лидс
    45.6% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.34% (74)
    Меньше
    49.66% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    76.87% (113)
    Нет
    23.13% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Лидс
    29.5% (44)
    1:1 Ничья
    26.8% (40)
    2:1 Вест Бромвич
    11.4% (17)
    0:1 Лидс
    10.7% (16)
    2:2 Ничья
    4.7% (7)
    1:0 Вест Бромвич
    4% (6)
    2:0 Вест Бромвич
    2.7% (4)
    0:2 Лидс
    2.7% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный