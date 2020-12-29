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  3. Англия
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Вулверхэмптон
0' 35'
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
3
Байи
Эрик
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
6
Погба
Поль
31
Матич
Неманья
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Кавани
Эдинсон
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
49
Килман
Макс
2
Хувер
Ки-Джана
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
20
Витинью
II
37
Траоре
Адама
7
Нету
Педру
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 10 (4) 0.67
2. Рэшфорд Маркус 6 0.4
3. Кавани Эдинсон 3 0.2
4. Мактоминай Скотт 2 0.13
5. Марсьяль Антони 1 0.07
6. Линделоф Виктор 1 0.07
7. Магуайр Гарри 1 0.07
8. Погба Поль 1 0.07
9. Ван де Бек Донни 1 0.07
10. Джеймс Дэниэл 1 0.07
11. Уан-Биссака Аарон 1 0.07
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.07
13. Мата Хуан 0 0
14. Шоу Люк 0 0
15. Теллес Алекс 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.25
2. Хименес Рауль 4 0.25
3. Поденсе Даниэл 3 0.19
4. Саисс Ромен 2 0.13
5. Аит-Нури Раян 1 0.06
6. Силва Фабио 1 (1) 0.06
7. Витинью II 0 0
8. Килман Макс 0 0
9. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 3 0
2. Магуайр Гарри 3 0
3. Фред Сантос 3 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Джеймс Дэниэл 2 0
6. Марсьяль Антони 0 1
7. Кавани Эдинсон 1 0
8. Матич Неманья 1 0
9. Погба Поль 1 0
10. Байи Эрик 1 0
11. Рэшфорд Маркус 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Траоре Адама 3 0
3. Коди Конор 3 0
4. Невеш Рубен 3 0
5. Марсал Фернандо 2 0
6. Дендонкер Леандер 2 0
7. Поденсе Даниэл 2 0
8. Семеду Нелсон 2 0
9. Силва Фабио 1 0
10. Боли Вийи 1 0
11. Килман Макс 1 0
12. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 10.34% (3) 17.24% (5) 10.34% (3) 13.79% (4) 17.24% (5) 31.03% (9)
 Вулверхэмптон 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла
Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Кубок Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон Кубок Carling Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 9 5 1 37 - 20 32
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 15 8 4 3 30 - 23 28
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Лидс Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
11. Вест Хэм Заявка 16 6 5 5 23 - 21 23
12. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 16 6 4 6 15 - 20 22
13. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
15. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
11. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
12. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
13. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
14. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
15. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Лидс Заявка 8 4 0 4 17 - 17 12
9. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 8 3 1 4 6 - 12 10
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    35'
    Гринвуд справа навесил к дальней штанге, где Фернандеш с лёта ногой пробил в Патрисиу. Кавани удачно на добивании сыграть не удалось.
  • Офсайд
    34'
    Рэшфорд оказался в офсайде.
  • Травма, повреждение
    32'
    Нету у центрального круга наткнулся на локоть Матича. Де Хеа выбил мяч за боковую линию поля, чтобы дать прийти в себя Педру.
  • 30'
    Теллес слева навесил к воротам, где Патрисиу выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
  • 28'
    У Аит-Нури удар с пятнадцати метров точным не получился.
  • 27'
    Матич слева навесил на дальнюю штангу, где Кавани смог лишь чиркнуть головой по мячу.
  • 26'
    Прострел Рэшфорда слева на Фернандеша перехватил Саисс.
  • 24'
    Теллес слева навесил в руки Патрисиу.
  • Штанга
    23'
    Моутинью справа со штрафного навесил на Саисса, который головой пробил в перекладину.
  • Фол, нарушение
    22'
    Магуайр на фланге сбил Нету.
  • 21'
    Килман по левому флангу отправил вперёд Аит-Нури, прострел которого к воротам перехватил Магуайр.
  • Фол, нарушение
    19'
    Уан-Биссака у чужой штрафной площади поскользнулся в врезал по ногам Невешу.
  • 18'
    Фернандеш справа навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Рэшфорд достать мяч не смог.
  • 17'
    0-3 - такова статистика по ударам в створ ворот. Хозяева владеют территориальным преимуществом, но в створ ещё не били.
  • Фол, нарушение
    16'
    Уан-Биссака в центре поля ударил по ногам Траоре.
  • 15'
    Фернандеш справа низом покатил мяч в штрафную площадь на Кавани. Эдинсон не смог удачно остановить футбольный снаряд.
  • Опасный момент
    14'
    Траоре слева выкатил мяч на Невеша, удар которого с двадцати двух метров Де Хеа отразил кулаками.
  • 13'
    Заброс Погба вперёд оказался безадресным.
  • 12'
    Витинью слева с двадцати трёх метров пробил по центру ворот. Де Хеа прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • 11'
    Рэшфорд слева прострелил к дальней штанге, где Кавани не успел к передаче партнёра.
  • 10'
    Нету слева от угла штрафной площади несильно пробил точно в Де Хеа.
  • 9'
    Рэшфорд слева смело пошёл на четырёх соперников и смог сделать пас к центру на Гринвуда. Мэйсон в касание пробить не смог, а передача дальше в центр получилась неточной.
  • 8'
    Витинью справа покатил мяч в штрафную площадь, но Траоре рывка вперёд не сделал.
  • 7'
    Уан-Биссака пас вперёд на ход Гринвуду исполнил слишком слабо. Мяч перехвачен соперниками.
  • 6'
    Рэшфорд слева обыгрался с Фернандешем в штрафной площади, но обратную передачу на Маркуса защитники "Вулверхэмптона" сумели перехватить.
  • Угловой
    5'
    Хозяева разыграли первый угловой удар в матче. Рэшфорду с фланга в штрафную площадь прорваться не удалось с мячом.
  • 4'
    Прострел Теллеса слева на Кавани перехватил Саисс.
  • Офсайд
    3'
    Траоре на правом фланге забрался в офсайд.
  • 2'
    "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Вулверхэмптон" - в жёлтых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Олд Траффорд"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.50 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.40 5.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.56 4.45 6.10
  1.63 3.86 5.69

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.10 1.12 4.60 1.19 2.27 1.62 1.70 2.15 2.21 1.71 1.42 2.85 1.91 1.95 1.17 4.90 1.13 5.80 1.21 4.44 1.16 7.20 1.05 8.60 1.04 9.20 0.00 15.50
9.70 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.17 1.77 1.66 2.22 1.43 2.74 1.19 4.30 1.13 4.85 1.04 8.50
4.35 1.25 2.61 1.53 2.22 1.70 1.87 2.01 1.66 2.30 1.49 2.74 1.64 2.35 1.50 2.68 1.43 2.97 1.15 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50 1.18 4.90
3.32 1.33 2.20 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05
2.02 1.86 1.66 2.30 1.30 3.65 1.68 2.25 1.49 2.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 3.05 1.35 1.75 1.94 1.36 3.05 1.24 4.00
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Манчестер Юнайтед
98.7% (147)
Ничья
0.7% (1)
Вулверхэмптон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.28% (94)
Меньше
34.72% (50)
Обе команды забьют
Да
65.28% (94)
Нет
34.72% (50)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
46.3% (69)
2:0 Манчестер Юнайтед
22.8% (34)
3:1 Манчестер Юнайтед
12.1% (18)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.1% (15)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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