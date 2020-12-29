Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Олд Траффорд
Вулверхэмптон
27
Теллес
Алекс
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
49
Килман
Макс
20
Витинью
II
37
Траоре
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
-
49 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
- Нападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|10 (4)
|0.67
|2.
|Рэшфорд Маркус
|6
|0.4
|3.
|Кавани Эдинсон
|3
|0.2
|4.
|Мактоминай Скотт
|2
|0.13
|5.
|Марсьяль Антони
|1
|0.07
|6.
|Линделоф Виктор
|1
|0.07
|7.
|Магуайр Гарри
|1
|0.07
|8.
|Погба Поль
|1
|0.07
|9.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.07
|10.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.07
|11.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.07
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.07
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Шоу Люк
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.25
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.25
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.19
|4.
|Саисс Ромен
|2
|0.13
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.06
|6.
|Силва Фабио
|1 (1)
|0.06
|7.
|Витинью II
|0
|0
|8.
|Килман Макс
|0
|0
|9.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|2.
|Магуайр Гарри
|3
|0
|3.
|Фред Сантос
|3
|0
|4.
|Шоу Люк
|2
|0
|5.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|6.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|7.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|8.
|Матич Неманья
|1
|0
|9.
|Погба Поль
|1
|0
|10.
|Байи Эрик
|1
|0
|11.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|12.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|13.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|14.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|3
|1
|2.
|Траоре Адама
|3
|0
|3.
|Коди Конор
|3
|0
|4.
|Невеш Рубен
|3
|0
|5.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|6.
|Дендонкер Леандер
|2
|0
|7.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|8.
|Семеду Нелсон
|2
|0
|9.
|Силва Фабио
|1
|0
|10.
|Боли Вийи
|1
|0
|11.
|Килман Макс
|1
|0
|12.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
|Вулверхэмптон
|13.33% (2)
|20% (3)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|20% (3)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла
Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон Кубок Carling Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|37 - 20
|32
|2.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 23
|28
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 14
|26
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|15 - 20
|22
|13.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 24
|18
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 25
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 35
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|13.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|14.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Лидс
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|17 - 17
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 12
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
98.7% (147)
Ничья
0.7% (1)
Вулверхэмптон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.28% (94)
Меньше
34.72% (50)
Обе команды забьют
Да
65.28% (94)
Нет
34.72% (50)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
46.3% (69)
2:0 Манчестер Юнайтед
22.8% (34)
3:1 Манчестер Юнайтед
12.1% (18)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.1% (15)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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