У Аит-Нури удар с пятнадцати метров точным не получился.

Теллес слева навесил к воротам, где Патрисиу выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.

Нету у центрального круга наткнулся на локоть Матича. Де Хеа выбил мяч за боковую линию поля, чтобы дать прийти в себя Педру.

Гринвуд справа навесил к дальней штанге, где Фернандеш с лёта ногой пробил в Патрисиу. Кавани удачно на добивании сыграть не удалось.

27' Матич слева навесил на дальнюю штангу, где Кавани смог лишь чиркнуть головой по мячу.

26' Прострел Рэшфорда слева на Фернандеша перехватил Саисс.

24' Теллес слева навесил в руки Патрисиу.

23' Моутинью справа со штрафного навесил на Саисса, который головой пробил в перекладину.

22' Магуайр на фланге сбил Нету.

21' Килман по левому флангу отправил вперёд Аит-Нури, прострел которого к воротам перехватил Магуайр.

19' Уан-Биссака у чужой штрафной площади поскользнулся в врезал по ногам Невешу.

18' Фернандеш справа навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Рэшфорд достать мяч не смог.

17' 0-3 - такова статистика по ударам в створ ворот. Хозяева владеют территориальным преимуществом, но в створ ещё не били.

16' Уан-Биссака в центре поля ударил по ногам Траоре.

15' Фернандеш справа низом покатил мяч в штрафную площадь на Кавани. Эдинсон не смог удачно остановить футбольный снаряд.

14' Траоре слева выкатил мяч на Невеша, удар которого с двадцати двух метров Де Хеа отразил кулаками.

13' Заброс Погба вперёд оказался безадресным.

12' Витинью слева с двадцати трёх метров пробил по центру ворот. Де Хеа прилёг на газон и забрал мяч в руки.

11' Рэшфорд слева прострелил к дальней штанге, где Кавани не успел к передаче партнёра.

10' Нету слева от угла штрафной площади несильно пробил точно в Де Хеа.

9' Рэшфорд слева смело пошёл на четырёх соперников и смог сделать пас к центру на Гринвуда. Мэйсон в касание пробить не смог, а передача дальше в центр получилась неточной.

8' Витинью справа покатил мяч в штрафную площадь, но Траоре рывка вперёд не сделал.

7' Уан-Биссака пас вперёд на ход Гринвуду исполнил слишком слабо. Мяч перехвачен соперниками.

6' Рэшфорд слева обыгрался с Фернандешем в штрафной площади, но обратную передачу на Маркуса защитники "Вулверхэмптона" сумели перехватить.

5' Хозяева разыграли первый угловой удар в матче. Рэшфорду с фланга в штрафную площадь прорваться не удалось с мячом.

4' Прострел Теллеса слева на Кавани перехватил Саисс.

3' Траоре на правом фланге забрался в офсайд.

2' "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Вулверхэмптон" - в жёлтых футболках и чёрных трусах.