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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 10 (4) 0.71
2. Рэшфорд Маркус 6 0.43
3. Кавани Эдинсон 3 0.21
4. Мактоминай Скотт 2 0.14
5. Марсьяль Антони 1 0.07
6. Линделоф Виктор 1 0.07
7. Магуайр Гарри 1 0.07
8. Погба Поль 1 0.07
9. Ван де Бек Донни 1 0.07
10. Джеймс Дэниэл 1 0.07
11. Уан-Биссака Аарон 1 0.07
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.07
13. Мата Хуан 0 0
14. Шоу Люк 0 0
15. Теллес Алекс 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.29
2. Хименес Рауль 4 0.29
3. Поденсе Даниэл 3 0.21
4. Саисс Ромен 1 0.07
5. Аит-Нури Раян 1 0.07
6. Силва Фабио 1 (1) 0.07
7. Витинью II 0 0
8. Килман Макс 0 0
9. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 3 0
2. Магуайр Гарри 3 0
3. Фред Сантос 3 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Джеймс Дэниэл 2 0
6. Марсьяль Антони 0 1
7. Кавани Эдинсон 1 0
8. Матич Неманья 1 0
9. Погба Поль 1 0
10. Байи Эрик 1 0
11. Рэшфорд Маркус 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Траоре Адама 3 0
3. Невеш Рубен 3 0
4. Коди Конор 2 0
5. Дендонкер Леандер 2 0
6. Силва Фабио 1 0
7. Боли Вийи 1 0
8. Марсал Фернандо 1 0
9. Поденсе Даниэл 1 0
10. Семеду Нелсон 1 0
11. Килман Макс 1 0
12. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 10.34% (3) 17.24% (5) 10.34% (3) 13.79% (4) 17.24% (5) 31.03% (9)
 Вулверхэмптон 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Кубок Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон Кубок Carling Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 36 - 19 31
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 15 9 1 5 28 - 19 28
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Астон Вилла Заявка 13 8 1 4 27 - 13 25
7. Тоттенхэм Заявка 14 7 4 3 25 - 14 25
8. Челси Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11. Вулверхэмптон Заявка 14 6 2 6 14 - 19 20
12. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
13. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
14. Лидс Заявка 14 5 2 7 24 - 30 17
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 13 3 4 6 8 - 19 13
17. Брайтон Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 7 0 0 20 - 7 21
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
10. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
13. Лидс Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
4. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
5. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Манчестер Юнайтед 95.2% (60)
    X 3.2% (2)
    Вулверхэмптон 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.61
    4.38
    6.08
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.20 5.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.20 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.33 5.70
      1.58 4.38 6.08

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.03 8.30 1.07 3.60 1.31 2.85 1.50 2.12 1.74 1.92 1.94 1.76 2.20 1.55 2.70 1.36 3.30 1.16 5.50 1.12 5.70 1.01 10.00 1.01 12.50 0.00 17.50
    11.50 1.04 9.70 1.06 3.60 1.30 2.76 1.46 1.96 1.94 1.51 2.60 1.33 3.36 1.15 5.75 1.12 6.60 1.03 12.25
    3.75 1.30 2.86 1.47 2.25 1.71 1.95 1.95 1.72 2.23 1.51 2.73 1.34 3.47 1.12 7.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.93 1.87 1.41 2.90 1.09 6.00
    3.10 1.37 1.99 1.82 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
    3.10 1.41 2.54 1.57 1.98 1.93 1.60 2.47 1.43 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.18 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.29
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    95.2% (60)
    Ничья
    3.2% (2)
    Вулверхэмптон
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.71% (37)
    Меньше
    37.29% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (39)
    Нет
    33.9% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    41.3% (26)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    25.4% (16)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    12.7% (8)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
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