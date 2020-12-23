Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|10 (4)
|0.71
|2.
|Рэшфорд Маркус
|6
|0.43
|3.
|Кавани Эдинсон
|3
|0.21
|4.
|Мактоминай Скотт
|2
|0.14
|5.
|Марсьяль Антони
|1
|0.07
|6.
|Линделоф Виктор
|1
|0.07
|7.
|Магуайр Гарри
|1
|0.07
|8.
|Погба Поль
|1
|0.07
|9.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.07
|10.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.07
|11.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.07
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.07
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Шоу Люк
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.29
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.29
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.21
|4.
|Саисс Ромен
|1
|0.07
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.07
|6.
|Силва Фабио
|1 (1)
|0.07
|7.
|Витинью II
|0
|0
|8.
|Килман Макс
|0
|0
|9.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|2.
|Магуайр Гарри
|3
|0
|3.
|Фред Сантос
|3
|0
|4.
|Шоу Люк
|2
|0
|5.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|6.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|7.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|8.
|Матич Неманья
|1
|0
|9.
|Погба Поль
|1
|0
|10.
|Байи Эрик
|1
|0
|11.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|12.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|13.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|14.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|3
|1
|2.
|Траоре Адама
|3
|0
|3.
|Невеш Рубен
|3
|0
|4.
|Коди Конор
|2
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|2
|0
|6.
|Силва Фабио
|1
|0
|7.
|Боли Вийи
|1
|0
|8.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|9.
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|10.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|11.
|Килман Макс
|1
|0
|12.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
|Вулверхэмптон
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон Кубок Carling Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 19
|31
|2.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|3.
|Лестер
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|28 - 19
|28
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|30 - 23
|27
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|27 - 13
|25
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 14
|25
|8.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 19
|20
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 24
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|24 - 30
|17
|15.
|Арсенал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|8 - 19
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|20 - 7
|21
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.2% (60)
Ничья
3.2% (2)
Вулверхэмптон
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.71% (37)
Меньше
37.29% (22)
Обе команды забьют
Да
66.1% (39)
Нет
33.9% (20)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
41.3% (26)
2:0 Манчестер Юнайтед
25.4% (16)
3:1 Манчестер Юнайтед
12.7% (8)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.3% (4)
1:1 Ничья
3.2% (2)
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