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Ягеллония
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Гурник Забже
0' 10'
55
Дзеконски
Ксавье
38
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
17
Рунье
Иван
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
10
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
21
Пульич
Яков
84
Чуды
Мартин
14
Кой
Михал
2
Висневски
Пшемыслав
27
Гришкевич
Адриан
23
Масурас
Яннис
20
Сцисляк
Даниэль
6
Прохазка
Роман
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
24
Собчик
Алекс
9
Хименес
Хесус
Ягеллония
4-2-3-1
Гурник Забже
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 8 (1) 0.57
2. Имас Хесус 7 0.5
3. Макушевски Мацей 3 0.21
4. Поспишил Мартин 1 0.07
5. Романчук Тарас 1 0.07
6. Мыстковски Пшемыслав 1 0.07
7. Пржикрыл Томаш 0 0
8. Ольшевски Павел 0 0
9. Черных Фёдор 0 0
10. Вдовик Бартломей 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 8 (4) 0.57
2. Новак Бартош 4 0.29
3. Кравчик Пётр 2 0.14
4. Собчик Алекс 1 0.07
5. Бохневич Павел 1 0.07
6. Манне Аласана 1 0.07
7. Сцисляк Даниэль 1 0.07
8. Прохазка Роман 0 0
9. Янжа Эрик 0 0
10. Баинович Филип 0 0
11. Павловски Дариуш 0 0
12. Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 4 0
2. Борысюк Ариэль 2 0
3. Рунье Иван 2 0
4. Романчук Тарас 2 0
5. Вдовик Бартломей 2 0
6. Черных Фёдор 1 0
7. Собчак Шимон 1 0
8. Камара Хуан 1 0
9. Поспишил Мартин 1 0
10. Стейнбор Павел 1 0
11. Бедварссон Бедвар 1 0
12. Арсенич Зоран 1 0
13. Бида Бартош 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 4 0
2. Масурас Яннис 3 0
3. Янжа Эрик 2 0
4. Кой Михал 2 0
5. Эвангелу Стефанос 2 0
6. Собчик Алекс 2 0
7. Висневски Пшемыслав 2 0
8. Прохазка Роман 1 0
9. Рычковски Адам 1 0
10. Хайда Войцех 1 0
11. Войтушек Норберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 14.29% (3) 28.57% (6) 4.76% (1) 23.81% (5) 19.05% (4) 9.52% (2)
 Гурник Забже 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 27.78% (5) 11.11% (2) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк
Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия
Гурник Забже Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст
Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гурник Забже: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Кубок Гурник Забже 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 2:2 Гурник Забже Экстракласса
Гурник Забже 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 0:0 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 2:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:2 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:0 Ягеллония Экстракласса Гурник Забже 3:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Гурник Забже Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 14 9 2 3 23 - 15 29
2. Ракув Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
3. Погонь Щецин Заявка 14 8 4 2 20 - 8 28
4. Гурник Забже 0:0 Заявка 14 7 3 4 18 - 13 24
5. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
6. Заглембе Любин Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
7. Краковия Заявка 14 5 6 3 18 - 17 21
8. Лехия Гданьск Заявка 14 6 1 7 20 - 19 19
9. Ягеллония 0:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
10. Лех Заявка 14 4 5 5 23 - 22 17
11. Висла Плоцк Заявка 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Висла Краков Заявка 14 3 5 6 19 - 19 14
13. Пяст Заявка 14 3 5 6 17 - 18 14
14. Варта Познань Заявка 14 4 1 9 13 - 19 13
15. Сталь Мелец Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
5. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
6. Ягеллония 0:0 Заявка 7 3 3 1 14 - 10 12
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
10. Лех Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
14. Пяст Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже 0:0 Заявка 7 4 2 1 7 - 3 14
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Ракув Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
6. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
7. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
8. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
9. Висла Плоцк Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
11. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
12. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония 0:0 Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Гурник Забже
3.05
3.62
2.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.50 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.50 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.62 2.28
  2.93 3.29 2.49

Самый высокий коэффициент на матч «Ягеллония» – «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ягеллония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ягеллония» – «Гурник Забже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.01 9.90 1.03 3.75 1.22 3.15 1.33 2.11 1.80 1.88 1.92 1.66 2.23 1.42 2.75 1.20 4.30 1.15 5.55 1.05 8.70 1.04 9.30 0.00 15.50
10.75 1.01 9.90 1.03 3.98 1.23 3.15 1.36 2.12 1.80 1.63 2.28 1.41 2.82 1.18 4.45 1.12 5.05 1.03 8.90
4.31 1.24 3.34 1.35 2.87 1.45 2.24 1.69 1.93 1.95 1.71 2.20 1.51 2.66 1.41 3.01 1.46 2.82 1.18 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.08 1.75 1.45 2.60 1.15 5.00 1.09 6.50
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56
2.74 1.47 2.25 1.68 1.75 2.14 1.47 2.74 1.34 3.33 1.21 4.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.28
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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