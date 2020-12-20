Ягеллония
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Городской стадион Белостока
Гурник Забже
25
Цэру
Богдан
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
21
Пульич
Яков
84
Чуды
Мартин
14
Кой
Михал
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
24
Собчик
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
13 Черных ФёдорПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошНападающий
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
-
14 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
24 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пульич Яков
|8 (1)
|0.57
|2.
|Имас Хесус
|7
|0.5
|3.
|Макушевски Мацей
|3
|0.21
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.07
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.07
|6.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.07
|7.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|8.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|9.
|Черных Фёдор
|0
|0
|10.
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|8 (4)
|0.57
|2.
|Новак Бартош
|4
|0.29
|3.
|Кравчик Пётр
|2
|0.14
|4.
|Собчик Алекс
|1
|0.07
|5.
|Бохневич Павел
|1
|0.07
|6.
|Манне Аласана
|1
|0.07
|7.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.07
|8.
|Прохазка Роман
|0
|0
|9.
|Янжа Эрик
|0
|0
|10.
|Баинович Филип
|0
|0
|11.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|12.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|4
|0
|2.
|Борысюк Ариэль
|2
|0
|3.
|Рунье Иван
|2
|0
|4.
|Романчук Тарас
|2
|0
|5.
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|6.
|Черных Фёдор
|1
|0
|7.
|Собчак Шимон
|1
|0
|8.
|Камара Хуан
|1
|0
|9.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|10.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|11.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|12.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|13.
|Бида Бартош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|4
|0
|2.
|Масурас Яннис
|3
|0
|3.
|Янжа Эрик
|2
|0
|4.
|Кой Михал
|2
|0
|5.
|Эвангелу Стефанос
|2
|0
|6.
|Собчик Алекс
|2
|0
|7.
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|8.
|Прохазка Роман
|1
|0
|9.
|Рычковски Адам
|1
|0
|10.
|Хайда Войцех
|1
|0
|11.
|Войтушек Норберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|Гурник Забже
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк
Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия
Гурник Забже Последние 20 матчей: +11 =3 -6Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст
Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гурник Забже: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гурник Забже 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 0:0 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 2:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:2 Гурник Забже Экстракласса Ягеллония 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:0 Ягеллония Экстракласса Гурник Забже 3:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Гурник Забже Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|2.
|Ракув
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|20 - 8
|28
|4.
|Гурник Забже
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 13
|24
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Краковия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 17
|21
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|20 - 19
|19
|9.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|10.
|Лех
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 22
|17
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|13.
|Пяст
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 18
|14
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 19
|13
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|5.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 10
|12
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|10.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|14.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|7.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|10.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|11.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ягеллония» – «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ягеллония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ягеллония» – «Гурник Забже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров