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Шлёнск
1:0
Перерыв

Стадион:
Варта Познань
0'
1:0
5' Гол
Пуэрто Исраэль
45' Желтая карточка
Килиба Бартош
22
Шромник
Михал
18
Мусонда
Лубамба
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
17
Павелец
Мариуш
29
Мончиньски
Кжиштоф
31
Палашевски
Мацей
10
Павловски
Бартоломей
8
Прашелик
Матеуш
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
1
Лис
Адриан
23
Спыхала
Матеуш
5
Килиба
Бартош
16
Лавничак
Алекс
13
Куздра
Якуб
6
Тралка
Лукаш
10
Ласковски
Адриан
2
Гжесик
Ян
17
Чижички
Матеуш
11
Якубовски
Михал
9
Кузимски
Матеуш
Шлёнск
4-2-3-1
Варта Познань
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 5 (2) 0.36
2. Экспозито Эрик 3 0.21
3. Целебан Пётр 2 0.14
4. Павловски Бартоломей 2 0.14
5. Пясецки Фабиан 2 0.14
6. Прашелик Матеуш 1 0.07
7. Собота Вальдемар 1 (1) 0.07
8. Голла Войцех 1 0.07
9. Пуэрто Исраэль 1 0.07
10. Скалет Матье 1 0.07
11. Цилла Марсель 1 0.07
12. Штиглец Дино 0 0
Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кузимски Матеуш 4 0.29
2. Гжесик Ян 2 0.14
3. Якубовски Михал 2 0.14
4. Тралка Лукаш 1 0.07
5. Купчак Матеуш 1 0.07
6. Килиба Бартош 1 0.07
7. Лавничак Алекс 1 0.07
8. Куздра Якуб 0 0
9. Ласковски Адриан 0 0
10. Чижички Матеуш 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 3 1
2. Целебан Пётр 3 0
3. Тамаш Марк 3 0
4. Мончиньски Кжиштоф 2 0
5. Пуэрто Исраэль 2 0
6. Пясецки Фабиан 2 0
7. Путноцки Матуш 1 0
8. Собота Вальдемар 1 0
9. Шромник Михал 1 0
10. Мусонда Лубамба 1 0
11. Палашевски Мацей 1 0
12. Цилла Марсель 1 0
13. Левкот Шимон 1 0
Варта Познань
# Игрок      
1. Ласковски Адриан 4 0
2. Якубовски Михал 2 1
3. Тралка Лукаш 3 0
4. Кузимски Матеуш 3 0
5. Куздра Якуб 3 0
6. Спыхала Матеуш 1 1
7. Кьельб Якуб 2 0
8. Килиба Бартош 2 0
9. Чижички Матеуш 2 0
10. Лавничак Алекс 2 0
11. Родригез Марио 1 0
12. Иванов Роберт 1 0
13. Гжесик Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 21.05% (4) 26.32% (5) 0 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3)
 Варта Познань 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 41.67% (5) 0 25% (3)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск
Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск
Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков
Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Варта Познань 2:3 Шлёнск Второй дивизион Шлёнск 1:1 Варта Познань Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 13 9 2 2 21 - 12 29
2. Ракув Заявка 13 8 3 2 27 - 15 27
3. Погонь Щецин Заявка 13 7 4 2 19 - 8 25
4. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
5. Шлёнск 1:0 Заявка 14 7 2 5 20 - 14 23
6. Заглембе Любин Заявка 13 6 4 3 18 - 14 22
7. Краковия Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
8. Ягеллония Заявка 13 5 2 6 21 - 24 17
9. Лех Заявка 13 4 5 4 23 - 21 17
10. Лехия Гданьск Заявка 13 5 1 7 17 - 19 16
11. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
12. Висла Плоцк Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
13. Варта Познань 0:1 Заявка 14 4 1 9 12 - 18 13
14. Висла Краков Заявка 13 2 5 6 18 - 19 11
15. Сталь Мелец Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
16. Подбескидзе Заявка 13 2 3 8 12 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1:0 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
4. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
5. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
10. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
11. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
12. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
15. Варта Познань 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
5. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
6. Варта Познань 0:1 Заявка 8 3 0 5 9 - 10 9
7. Висла Плоцк Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
9. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
10. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
11. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Шлёнск 1:0 Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Килиба Бартош получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Пуэрто Исраэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Варта Познань
2.10
4.94
3.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 4.70 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 4.60 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.50 3.48
  1.31 4.94 11.63

Самый высокий коэффициент на матч «Шлёнск» – «Варта Познань» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шлёнск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Варта Познань» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шлёнск» – «Варта Познань», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 7.60 1.07 4.30 1.18 2.65 1.52 2.05 1.77 2.35 1.90 1.72 2.12 1.41 2.80 1.23 3.90 1.11 5.90 1.05 8.50 1.01 12.00 1.03 10.00 0.00 19.00
9.30 1.03 8.30 1.05 3.26 1.32 2.65 1.48 1.86 2.04 1.44 2.79 1.29 3.46 1.11 5.85 1.07 6.40 1.00 11.00
4.24 1.24 3.55 1.32 2.86 1.45 2.06 1.82 1.73 2.18 1.51 2.65 1.29 3.73 1.48 2.77 1.38 3.19 1.11 7.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.86 1.94 1.33 3.15 1.11 5.80 1.02 11.00
2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91
2.85 1.44 2.34 1.63 1.82 2.04 1.51 2.62 1.18 4.96 1.47 2.77 1.18 5.07 1.13 6.23
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.50 1.62 2.21 1.23 3.80
2.65 1.48 1.68 2.19 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Шлёнск 1:0 Варта Познань онлайн

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