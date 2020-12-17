Шлёнск
1:0
Перерыв
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Варта Познань
1:0
5' ГолПуэрто Исраэль
45' Желтая карточкаКилиба Бартош
15
Тамаш
Марк
13
Куздра
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Куздра ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ярох ГрацьянНападающий
-
Главный тренер: Piotr Tworek
Ход матча
5'
1:0
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|5 (2)
|0.36
|2.
|Экспозито Эрик
|3
|0.21
|3.
|Целебан Пётр
|2
|0.14
|4.
|Павловски Бартоломей
|2
|0.14
|5.
|Пясецки Фабиан
|2
|0.14
|6.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.07
|7.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.07
|8.
|Голла Войцех
|1
|0.07
|9.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.07
|10.
|Скалет Матье
|1
|0.07
|11.
|Цилла Марсель
|1
|0.07
|12.
|Штиглец Дино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кузимски Матеуш
|4
|0.29
|2.
|Гжесик Ян
|2
|0.14
|3.
|Якубовски Михал
|2
|0.14
|4.
|Тралка Лукаш
|1
|0.07
|5.
|Купчак Матеуш
|1
|0.07
|6.
|Килиба Бартош
|1
|0.07
|7.
|Лавничак Алекс
|1
|0.07
|8.
|Куздра Якуб
|0
|0
|9.
|Ласковски Адриан
|0
|0
|10.
|Чижички Матеуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|3
|1
|2.
|Целебан Пётр
|3
|0
|3.
|Тамаш Марк
|3
|0
|4.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|5.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|6.
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|7.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|8.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|9.
|Шромник Михал
|1
|0
|10.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|11.
|Палашевски Мацей
|1
|0
|12.
|Цилла Марсель
|1
|0
|13.
|Левкот Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ласковски Адриан
|4
|0
|2.
|Якубовски Михал
|2
|1
|3.
|Тралка Лукаш
|3
|0
|4.
|Кузимски Матеуш
|3
|0
|5.
|Куздра Якуб
|3
|0
|6.
|Спыхала Матеуш
|1
|1
|7.
|Кьельб Якуб
|2
|0
|8.
|Килиба Бартош
|2
|0
|9.
|Чижички Матеуш
|2
|0
|10.
|Лавничак Алекс
|2
|0
|11.
|Родригез Марио
|1
|0
|12.
|Иванов Роберт
|1
|0
|13.
|Гжесик Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|0
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|Варта Познань
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|0
|25% (3)
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =4 -9Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск
Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск
Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =2 -9Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков
Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 12
|29
|2.
|Ракув
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 15
|27
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 8
|25
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Шлёнск
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|7.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 24
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|23 - 21
|17
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|17 - 19
|16
|11.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|13.
|Варта Познань
|0:1 Заявка
|14
|4
|1
|9
|12 - 18
|13
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 19
|11
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|4.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|11.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 10
|9
|7.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|9.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|10.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
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