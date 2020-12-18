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Висла Плоцк
4:1
Конец матча

Стадион:
Подбескидзе
0'
1:0
13' Гол
Тушински Патрик
2:0
20' Гол
Урига Алан
32' Желтая карточка
Тушински Патрик
36' Желтая карточка
Модельски Филип
3:0
38' Гол
Лагатор Душан
48' Желтая карточка
Ярох Бартош
61' Вторая желтая карточка
Ярох Бартош
3:1
69' Гол в свои ворота
Лагатор Душан
69' Желтая карточка
Жуховски Михал
69' Желтая карточка
Урига Алан
4:1
77' Гол
Левандовски Матеуш II
85' Вторая желтая карточка
Жуховски Михал
90'+1
1
Каминьски
Кжиштоф
24
Гарсия
Анхель
25
Жезничак
Якуб
18
Урига
Алан
7
Томасик
Пётр
94
Лагатор
Душан
9
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
23
Лесняк
Филип
46
Коцыля
Давид
8
Тушински
Патрик
40
Пешкович
Михал
8
Данеляк
Кароль
25
Ярох
Бартош
3
Комор
Александер
4
Рундич
Милан
2
Модельски
Филип
50
Ситек
Максимилиан
19
Жуховски
Михал
21
Кочиш
Гергё
17
Мажец
Матеуш
9
Билиньски
Камил
Висла Плоцк
4-2-3-1
Подбескидзе
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Урига Алан 3 0.21
2. Швох Матеуш 2 (1) 0.14
3. Тушински Патрик 2 (1) 0.14
4. Лагатор Душан 2 0.14
5. Расак Дамиан 2 0.14
6. Жезничак Якуб 1 0.07
7. Ертсен Торгиль 1 0.07
8. Михальски Дамян 1 0.07
9. Коцыля Давид 1 0.07
10. Левандовски Матеуш II 1 0.07
11. Меребашвили Георгий 0 0
12. Шеридан Силлиан 0 0
13. Збозень Дамьян 0 0
14. Томасик Пётр 0 0
15. Павляк Александр 0 0
Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 5 0.36
2. Новак Томаш 1 0.07
3. Уббинк Корнелис 1 0.07
4. Жуховски Михал 1 0.07
5. Данеляк Кароль 1 0.07
6. Комор Александер 1 0.07
7. Мажец Матеуш 1 0.07
8. Ситек Максимилиан 1 0.07
9. Серпина Лукаш 0 0
10. Кочиш Гергё 0 0
11. Ярох Бартош 0 0
12. Рогинич Марко 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 4 0
2. Швох Матеуш 3 0
3. Урига Алан 3 0
4. Лагатор Душан 3 0
5. Михальски Дамян 3 0
6. Збозень Дамьян 2 0
7. Томасик Пётр 2 0
8. Обрадович Милан 1 0
9. Шеридан Силлиан 1 0
10. Тушински Патрик 1 0
11. Лесняк Филип 1 0
12. Гарсия Анхель 1 0
13. Расак Дамиан 1 0
14. Коцыля Давид 1 0
15. Левандовски Матеуш II 1 0
Подбескидзе
# Игрок      
1. Рогинич Марко 4 0
2. Жуховски Михал 2 1
3. Ярох Бартош 2 1
4. Билиньски Камил 3 0
5. Башлай Дмитрий 3 0
6. Комор Александер 1 1
7. Модельски Филип 2 0
8. Кочиш Гергё 2 0
9. Мартин Иван II 2 0
10. Гах Кацпер 2 0
11. Новак Томаш 1 0
12. Серпина Лукаш 1 0
13. Рундич Милан 1 0
14. Фигель Рафал 1 0
15. Уббинк Корнелис 1 0
16. Мажец Матеуш 1 0
17. Ситек Максимилиан 1 0
18. Ласковски Филип 1 0
19. Мрочко Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 25% (4)
 Подбескидзе 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия
Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь
Подбескидзе Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Подбескидзе 0:5 Пяст Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск
Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Подбескидзе 0:0 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 1:1 Подбескидзе First League Висла Плоцк 0:3 Подбескидзе Второй дивизион Подбескидзе 1:0 Висла Плоцк Второй дивизион
Подбескидзе 4:0 Висла Плоцк Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 13 9 2 2 21 - 12 29
2. Ракув Заявка 13 8 3 2 27 - 15 27
3. Погонь Щецин Заявка 13 7 4 2 19 - 8 25
4. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
5. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
6. Заглембе Любин Заявка 13 6 4 3 18 - 14 22
7. Краковия Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
8. Ягеллония Заявка 13 5 2 6 21 - 24 17
9. Лех Заявка 13 4 5 4 23 - 21 17
10. Лехия Гданьск Заявка 13 5 1 7 17 - 19 16
11. Висла Плоцк Заявка 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Варта Познань Заявка 14 4 1 9 13 - 19 13
14. Висла Краков Заявка 13 2 5 6 18 - 19 11
15. Сталь Мелец Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
4. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
5. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
10. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
5. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
6. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
7. Висла Плоцк Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
9. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
10. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
11. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 13.00 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.46 3.95
  1.97 3.58 4.14

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Плоцк» – «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Плоцк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Плоцк» – «Подбескидзе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
9.60 1.04 7.00 1.08 5.70 1.11 2.37 1.59 1.95 1.85 4.40 1.18 1.69 2.17 1.36 3.00 2.35 1.55 1.09 6.50 1.77 1.97 1.01 13.00 1.11 5.80 0.00 21.00 1.02 11.00
8.30 1.03 7.20 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.25 1.06 6.75 1.00 11.25
3.52 1.32 2.65 1.52 2.12 1.78 1.85 2.05 1.65 2.34 1.46 2.85 1.47 2.79 2.58 1.53 2.13 1.75 1.68 2.25 1.44 2.85 1.32 3.44 1.43 2.96 1.24 4.28 1.38 3.19 1.59 2.40 1.36 3.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
1.80 2.01 1.85 1.90 1.10 6.30 1.33 3.15 1.01 12.60
2.77 1.44 1.83 1.98 1.39 3.00
2.99 1.43 2.45 1.60 1.91 1.98 1.56 2.54 1.40 3.11 1.24 4.13 1.12 6.44
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.37 1.55 1.57 2.30 1.21 4.10
2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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