Висла Плоцк
4:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Подбескидзе
1:0
13' ГолТушински Патрик
2:0
20' ГолУрига Алан
32' Желтая карточкаТушински Патрик
36' Желтая карточкаМодельски Филип
3:0
38' ГолЛагатор Душан
48' Желтая карточкаЯрох Бартош
61' Вторая желтая карточкаЯрох Бартош
3:1
69' Гол в свои воротаЛагатор Душан
69' Желтая карточкаЖуховски Михал
69' Желтая карточкаУрига Алан
4:1
77' ГолЛевандовски Матеуш II
85' Вторая желтая карточкаЖуховски Михал
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
46
Коцыля
Давид
25
Ярох
Бартош
21
Кочиш
Гергё
17
Мажец
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
46 Коцыля ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Пырдол ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ярох БартошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мрочко ШимонЗащитник
-
22 Гах КацперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
Ход матча
13'
1:0
20'
2:0
32'
36'
38'
3:0
48'
61'
69'
3:1
69'
69'
77'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Урига Алан
|3
|0.21
|2.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.14
|3.
|Тушински Патрик
|2 (1)
|0.14
|4.
|Лагатор Душан
|2
|0.14
|5.
|Расак Дамиан
|2
|0.14
|6.
|Жезничак Якуб
|1
|0.07
|7.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.07
|8.
|Михальски Дамян
|1
|0.07
|9.
|Коцыля Давид
|1
|0.07
|10.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.07
|11.
|Меребашвили Георгий
|0
|0
|12.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|13.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|14.
|Томасик Пётр
|0
|0
|15.
|Павляк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|5
|0.36
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.07
|3.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.07
|4.
|Жуховски Михал
|1
|0.07
|5.
|Данеляк Кароль
|1
|0.07
|6.
|Комор Александер
|1
|0.07
|7.
|Мажец Матеуш
|1
|0.07
|8.
|Ситек Максимилиан
|1
|0.07
|9.
|Серпина Лукаш
|0
|0
|10.
|Кочиш Гергё
|0
|0
|11.
|Ярох Бартош
|0
|0
|12.
|Рогинич Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|4
|0
|2.
|Швох Матеуш
|3
|0
|3.
|Урига Алан
|3
|0
|4.
|Лагатор Душан
|3
|0
|5.
|Михальски Дамян
|3
|0
|6.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|7.
|Томасик Пётр
|2
|0
|8.
|Обрадович Милан
|1
|0
|9.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|10.
|Тушински Патрик
|1
|0
|11.
|Лесняк Филип
|1
|0
|12.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|13.
|Расак Дамиан
|1
|0
|14.
|Коцыля Давид
|1
|0
|15.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рогинич Марко
|4
|0
|2.
|Жуховски Михал
|2
|1
|3.
|Ярох Бартош
|2
|1
|4.
|Билиньски Камил
|3
|0
|5.
|Башлай Дмитрий
|3
|0
|6.
|Комор Александер
|1
|1
|7.
|Модельски Филип
|2
|0
|8.
|Кочиш Гергё
|2
|0
|9.
|Мартин Иван II
|2
|0
|10.
|Гах Кацпер
|2
|0
|11.
|Новак Томаш
|1
|0
|12.
|Серпина Лукаш
|1
|0
|13.
|Рундич Милан
|1
|0
|14.
|Фигель Рафал
|1
|0
|15.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|16.
|Мажец Матеуш
|1
|0
|17.
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|18.
|Ласковски Филип
|1
|0
|19.
|Мрочко Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|25% (4)
|Подбескидзе
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия
Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь
Подбескидзе Последние 20 матчей: +5 =3 -12Подбескидзе 0:5 Пяст Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск
Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 12
|29
|2.
|Ракув
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 15
|27
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 8
|25
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|7.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 24
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|23 - 21
|17
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|17 - 19
|16
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 19
|13
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 19
|11
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|4.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|7.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|9.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|10.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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