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Легия
2:2
Первый тайм: 45'

Стадион:
Сталь Мелец
0'
0:1
5' Пенальти
Доманьски Мацей
8' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
1:1
17' Гол
Слиш Бартош
2:1
25' Гол
Пекхарт Томаш
2:2
43' Пенальти
Доманьски Мацей
45'
1
Боруц
Артур
2
Юранович
Йосип
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
24
Мартинш
Андре
82
Лима
Лукас
II
22
Вшолек
Павел
71
Скибицки
Кацпер
9
Пекхарт
Томаш
1
Глива
Михал
14
Косцельны
Камиль
5
Жиро
Матеуш
6
Флис
Марцин
23
Гетингер
Крыстян
4
Чорбаджийски
Божидар
96
Дадок
Роберт
20
Томашевич
Гжегож
7
Доманьски
Мацей
9
Прокич
Андрея
99
Зьявиньски
Лукаш
Легия
4-3-2-1
Сталь Мелец
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 13 (2) 0.93
2. Младенович Филип 2 0.14
3. Лопеш Рафаэл 2 0.14
4. Слиш Бартош 2 0.14
5. Вшолек Павел 1 0.07
6. Юранович Йосип 1 0.07
7. Капустка Бартош 1 0.07
8. Скибицки Кацпер 1 0.07
9. Лима Лукас II 0 0
10. Енджейчик Артур 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доманьски Мацей 5 (3) 0.36
2. Мак Матеуш 3 0.21
3. Прокич Андрея 2 0.14
4. Гетингер Крыстян 1 0.07
5. Томчук Павел 1 0.07
6. Форселль Петтери 1 0.07
7. Флис Марцин 1 0.07
8. Томашевич Гжегож 1 0.07
9. Зьявиньски Лукаш 1 0.07
10. Косцельны Камиль 0 0
11. Дадок Роберт 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Левчук Игор 3 0
2. Мартинш Андре 3 0
3. Енджейчик Артур 3 0
4. Младенович Филип 3 0
5. Капустка Бартош 2 0
6. Лима Лукас II 2 0
7. Слиш Бартош 2 0
8. Антолич Домагой 1 0
9. Лопеш Рафаэл 1 0
10. Пекхарт Томаш 1 0
11. Цежняк Радослав 1 0
12. Роша Луиш 1 0
13. Юранович Йосип 1 0
14. Росолек Мацей 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Матрас Матеуш 3 0
2. Флис Марцин 3 0
3. Томашевич Гжегож 3 0
4. Жиро Матеуш 3 0
5. Гетингер Крыстян 2 0
6. Чорбаджийски Божидар 2 0
7. Зьявиньски Лукаш 2 0
8. Стасик Шимон 2 0
9. Форселль Петтери 1 0
10. Мак Матеуш 1 0
11. Косцельны Камиль 1 0
12. Дадок Роберт 1 0
13. Вробель Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 9.52% (2) 23.81% (5) 0 28.57% (6) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Сталь Мелец 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия
Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония
Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 2:2 Заявка 14 9 3 2 23 - 14 30
2. Ракув Заявка 13 8 3 2 27 - 15 27
3. Погонь Щецин Заявка 13 7 4 2 19 - 8 25
4. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
5. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
6. Заглембе Любин Заявка 13 6 4 3 18 - 14 22
7. Краковия Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
8. Ягеллония Заявка 13 5 2 6 21 - 24 17
9. Лех Заявка 13 4 5 4 23 - 21 17
10. Лехия Гданьск Заявка 13 5 1 7 17 - 19 16
11. Висла Плоцк Заявка 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Варта Познань Заявка 14 4 1 9 13 - 19 13
14. Висла Краков Заявка 13 2 5 6 18 - 19 11
15. Сталь Мелец 2:2 Заявка 14 2 5 7 16 - 28 11
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
4. Легия 2:2 Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
5. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
10. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец 2:2 Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 2:2 Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
5. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
6. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
7. Висла Плоцк Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
9. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
10. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
11. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец 2:2 Заявка 8 0 4 4 9 - 15 4
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Сталь Мелец
1.36
5.85
8.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.07 10.00 30.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.10 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.85 6.90
  1.07 12.02 40.47

Самый высокий коэффициент на матч «Легия» – «Сталь Мелец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Легия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сталь Мелец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Легия» – «Сталь Мелец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6
12.00 1.01 4.50 1.18 3.95 1.23 2.25 1.60 1.93 1.87 1.72 2.12 1.48 2.55 1.30 3.35 1.18 4.50 1.09 6.60 1.05 8.50 1.01 12.50
5.05 1.12 4.15 1.19 2.36 1.56 1.87 1.93 1.57 2.56 1.27 3.76 1.19 4.50 1.06 7.70 1.04 8.30
5.39 1.18 2.54 1.56 2.24 1.70 3.74 1.29 2.81 1.47 2.35 1.64 2.07 1.81 1.79 2.09 3.47 1.33 2.67 1.50 2.34 1.64 2.00 1.88 1.72 2.19 1.56 2.50 1.41 3.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4
3.45 1.28 2.41 1.52 1.52 2.42 1.23 3.95 1.13 5.40
3.52 1.30 2.53 1.52 1.56 2.43 1.18 4.85
3.27 1.37 2.59 1.54 1.93 1.96 3.24 1.35 2.67 1.49 2.09 1.77 1.66 2.27 1.47 2.76 1.30 3.58 1.60 2.40 1.35 3.28 1.11 6.95
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30
3.95 1.25 2.04 1.78 1.51 2.56

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
Букмекер Да Нет
4.70 1.20
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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