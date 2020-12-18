Легия
2:2
Первый тайм: 45'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Сталь Мелец
0:1
5' ПенальтиДоманьски Мацей
8' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
1:1
17' ГолСлиш Бартош
2:1
25' ГолПекхарт Томаш
2:2
43' ПенальтиДоманьски Мацей
99
Слиш
Бартош
22
Вшолек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Роша ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мосур АриэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Ход матча
5'
0:1
17'
1:1
25'
2:1
43'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|13 (2)
|0.93
|2.
|Младенович Филип
|2
|0.14
|3.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.14
|4.
|Слиш Бартош
|2
|0.14
|5.
|Вшолек Павел
|1
|0.07
|6.
|Юранович Йосип
|1
|0.07
|7.
|Капустка Бартош
|1
|0.07
|8.
|Скибицки Кацпер
|1
|0.07
|9.
|Лима Лукас II
|0
|0
|10.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доманьски Мацей
|5 (3)
|0.36
|2.
|Мак Матеуш
|3
|0.21
|3.
|Прокич Андрея
|2
|0.14
|4.
|Гетингер Крыстян
|1
|0.07
|5.
|Томчук Павел
|1
|0.07
|6.
|Форселль Петтери
|1
|0.07
|7.
|Флис Марцин
|1
|0.07
|8.
|Томашевич Гжегож
|1
|0.07
|9.
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0.07
|10.
|Косцельны Камиль
|0
|0
|11.
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Левчук Игор
|3
|0
|2.
|Мартинш Андре
|3
|0
|3.
|Енджейчик Артур
|3
|0
|4.
|Младенович Филип
|3
|0
|5.
|Капустка Бартош
|2
|0
|6.
|Лима Лукас II
|2
|0
|7.
|Слиш Бартош
|2
|0
|8.
|Антолич Домагой
|1
|0
|9.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|10.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|11.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|12.
|Роша Луиш
|1
|0
|13.
|Юранович Йосип
|1
|0
|14.
|Росолек Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матрас Матеуш
|3
|0
|2.
|Флис Марцин
|3
|0
|3.
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|4.
|Жиро Матеуш
|3
|0
|5.
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|6.
|Чорбаджийски Божидар
|2
|0
|7.
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|8.
|Стасик Шимон
|2
|0
|9.
|Форселль Петтери
|1
|0
|10.
|Мак Матеуш
|1
|0
|11.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|12.
|Дадок Роберт
|1
|0
|13.
|Вробель Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|0
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Сталь Мелец
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия
Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония
Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|2:2 Заявка
|14
|9
|3
|2
|23 - 14
|30
|2.
|Ракув
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 15
|27
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 8
|25
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|7.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 24
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|23 - 21
|17
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|17 - 19
|16
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 19
|13
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 19
|11
|15.
|Сталь Мелец
|2:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|4.
|Легия
|2:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|12.
|Сталь Мелец
|2:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|13.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|2:2 Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|7.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|9.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|10.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|2:2 Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 15
|4
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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