53' Желтая карточкаЦебуля Марчин
1:0
68' ГолСверчок Якуб
14
Голубек
Якуб
70
Сверчок
Якуб
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Тиянич ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
-
16 Кшижак ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
53'
68'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сверчок Якуб
|6 (2)
|0.43
|2.
|Жиро Михал
|3 (2)
|0.21
|3.
|Алвеш Тьягу
|2
|0.14
|4.
|Малярчик Петр
|2
|0.14
|5.
|Милевски Себастиан
|2
|0.14
|6.
|Червински Якуб
|1
|0.07
|7.
|Стечик Доминик
|1
|0.07
|8.
|Бадья Херард
|0
|0
|9.
|Голубек Якуб
|0
|0
|10.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|11.
|Храпек Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|5
|0.36
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.36
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.29
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.29
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.21
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.14
|7.
|Невулис Анджей
|1
|0.07
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.07
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.07
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.07
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.07
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Липски Патрик
|3
|0
|2.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|3.
|Сверчок Якуб
|2
|0
|4.
|Жиро Михал
|2
|0
|5.
|Храпек Михал
|2
|0
|6.
|Червински Якуб
|2
|0
|7.
|Соколовски Патрик
|2
|0
|8.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|9.
|Голубек Якуб
|1
|0
|10.
|Бадья Херард
|1
|0
|11.
|Малярчик Петр
|1
|0
|12.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|13.
|Гук Томаш
|1
|0
|14.
|Вида Кристофер
|1
|0
|15.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|16.
|Стечик Доминик
|1
|0
|17.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
|18.
|Хиек Хавьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кун Патрик
|4
|0
|2.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|3.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|4.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|5.
|Сапала Игор
|3
|0
|6.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|7.
|Тудор Фран
|2
|0
|8.
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|9.
|Невулис Анджей
|1
|0
|10.
|Шварц Петр
|1
|0
|11.
|Полетанович Марко
|1
|0
|12.
|Иви Лопес
|1
|0
|13.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|Ракув
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +8 =5 -7Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст
Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице
Ракув Последние 20 матчей: +13 =5 -2Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув
Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Пяст: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 15
|29
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|20 - 8
|28
|3.
|Ракув
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 16
|27
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|7.
|Краковия
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 17
|21
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|20 - 19
|19
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 24
|17
|10.
|Лех
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|23 - 22
|17
|11.
|Пяст
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 18
|16
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 19
|13
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|0:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|5.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|10.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Пяст
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|14.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Ракув
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 10
|11
|5.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|7.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|10.
|Пяст
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|11.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Пяст» – «Ракув» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пяст» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ракув» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пяст» – «Ракув», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров