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Пяст
0:0
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
53' Желтая карточка
Цебуля Марчин
85' Желтая карточка
Завада Оскар
90' Желтая карточка
Малярчик Петр
90'+4
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
34
Малярчик
Петр
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
3
Йодловец
Томаш
18
Соколовски
Патрик
19
Милевски
Себастиан
6
Храпек
Михал
16
Стечик
Доминик
70
Сверчок
Якуб
1
Пиндрох
Бранислав
4
Пёнтковски
Камиль
6
Невулис
Анджей
17
Шварц
Петр
7
Тудор
Фран
20
Полетанович
Марко
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
77
Цебуля
Марчин
21
Гутковский
Владислав
43
Тиянич
Давид
Пяст
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сверчок Якуб 6 (2) 0.43
2. Жиро Михал 3 (2) 0.21
3. Алвеш Тьягу 2 0.14
4. Малярчик Петр 2 0.14
5. Милевски Себастиан 2 0.14
6. Червински Якуб 1 0.07
7. Стечик Доминик 1 0.07
8. Бадья Херард 0 0
9. Голубек Якуб 0 0
10. Кончковски Мартин 0 0
11. Храпек Михал 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 5 0.36
2. Гутковский Владислав 5 (2) 0.36
3. Тиянич Давид 4 0.29
4. Шварц Петр 4 (4) 0.29
5. Цебуля Марчин 3 0.21
6. Петрашек Томаш 2 0.14
7. Невулис Анджей 1 0.07
8. Кун Патрик 1 0.07
9. Завада Оскар 1 0.07
10. Сапала Игор 1 0.07
11. Шелонговски Даниэль 1 0.07
12. Тудор Фран 0 0
13. Бартл Даниэл 0 0
14. Вилюш Мацей 0 0
15. Полетанович Марко 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Липски Патрик 3 0
2. Киркесков Миккель 2 0
3. Сверчок Якуб 2 0
4. Жиро Михал 2 0
5. Храпек Михал 2 0
6. Червински Якуб 2 0
7. Малярчик Петр 2 0
8. Соколовски Патрик 2 0
9. Йодловец Томаш 1 0
10. Голубек Якуб 1 0
11. Бадья Херард 1 0
12. Кончковски Мартин 1 0
13. Гук Томаш 1 0
14. Вида Кристофер 1 0
15. Милевски Себастиан 1 0
16. Стечик Доминик 1 0
17. Пырка Аркадиуш 1 0
18. Хиек Хавьер 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Кун Патрик 4 0
2. Вилюш Мацей 2 1
3. Цебуля Марчин 3 0
4. Петрашек Томаш 3 0
5. Сапала Игор 3 0
6. Гутковский Владислав 2 0
7. Тудор Фран 2 0
8. Пёнтковски Камиль 2 0
9. Невулис Анджей 1 0
10. Шварц Петр 1 0
11. Полетанович Марко 1 0
12. Иви Лопес 1 0
13. Завада Оскар 1 0
14. Шелонговски Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5)
 Ракув 14.29% (4) 17.86% (5) 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст
Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице
Ракув Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув
Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Пяст: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ракув Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 14 9 2 3 23 - 15 29
2. Ракув Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
3. Погонь Щецин Заявка 14 8 4 2 20 - 8 28
4. Гурник Забже 0:0 Заявка 14 7 3 4 18 - 13 24
5. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
6. Заглембе Любин Заявка 14 6 4 4 18 - 15 22
7. Краковия Заявка 14 5 6 3 18 - 17 21
8. Лехия Гданьск Заявка 14 6 1 7 20 - 19 19
9. Ягеллония 0:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
10. Лех Заявка 14 4 5 5 23 - 22 17
11. Висла Плоцк Заявка 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Висла Краков Заявка 14 3 5 6 19 - 19 14
13. Пяст Заявка 14 3 5 6 17 - 18 14
14. Варта Познань Заявка 14 4 1 9 13 - 19 13
15. Сталь Мелец Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Подбескидзе Заявка 14 2 3 9 13 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
5. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
6. Ягеллония 0:0 Заявка 7 3 3 1 14 - 10 12
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже 0:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
10. Лех Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
12. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
13. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
14. Пяст Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже 0:0 Заявка 7 4 2 1 7 - 3 14
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Ракув Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
6. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
7. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
8. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
9. Висла Плоцк Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
11. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
12. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония 0:0 Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 1.48 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.45 2.43

Самый высокий коэффициент на матч «Пяст» – «Ракув» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пяст» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ракув» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пяст» – «Ракув», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.55 2.35 7.90 1.07 1.05 8.50 2.55 1.49 2.11 1.74 1.05 8.50 1.69 2.17 1.44 2.70 1.02 11.00 1.12 5.60 1.04 9.00 1.01 12.00 1.01 12.00 0.00 19.50
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.37 2.95 1.88 1.93 1.02 11.00 1.11 5.90 1.02 11.00
2.91 1.41 1.93 1.87 1.42 2.88
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.47 1.65 2.15 1.25 3.65
2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Пяст 0:0 Ракув онлайн

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