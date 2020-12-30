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  3. Англия
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Ливерпуль
0' 1'
26
Дарлоу
Карл
2
Кларк
Киран
18
Фернандес
Федерико
5
Шёр
Фабиан
22
Йедлин
Деандре
4
Лонгстафф
Мэттью
14
Хэйден
Айзак
11
Ритчи
Мэтт
13
Уилсон
Каллум
9
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
47
Филлипс
Натаниэль
3
Фабиньо
Энрике
26
Робертсон
Эндрю
17
Джонс
Кёртис
14
Хендерсон
Джордан
7
Милнер
Джеймс
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Ньюкасл
3-4-3
Ливерпуль
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 (4) 0.53
2. Хендрик Джефф 2 0.13
3. Жоэлинтон 1 0.07
4. Альмирон Мигель 1 0.07
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.07
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.07
7. Кларк Киран 1 0.07
8. Гейл Дуайт 1 0.07
9. Фрейзер Райан 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.81
2. Мане Садио 6 0.38
3. Фирмино Роберто 5 0.31
4. Жота Диогу 5 0.31
5. Робертсон Эндрю 1 0.06
6. Матип Жоэль 1 0.06
7. Хендерсон Джордан 1 0.06
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0.06
9. Ван Дейк Виргил 1 0.06
10. Минамино Такуми 1 0.06
11. Александер-Арнольд Трент 0 0
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 4 0
2. Льюис Джамал 4 0
3. Шелви Джонджо 2 0
4. Фернандес Федерико 2 0
5. Уилсон Каллум 2 0
6. Мёрфи Джейкоб 2 0
7. Жоэлинтон 2 0
8. Лонгстафф Шон 2 0
9. Ритчи Мэтт 1 0
10. Кларк Киран 1 0
11. Крафт Эмиль 1 0
12. Ласcеллс Джамал 1 0
13. Манкильо Хави 1 0
14. Шёр Фабиан 1 0
15. Альмирон Мигель 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Алиссон Бекер 1 0
7. Александер-Арнольд Трент 1 0
8. Джонс Кёртис 1 0
9. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 12.5% (2) 6.25% (1) 0 12.5% (2) 18.75% (3) 50% (8)
 Ливерпуль 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8) 17.14% (6) 11.43% (4) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл
Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл
Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль
Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 16 9 6 1 37 - 20 33
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 3 3 31 - 23 30
3. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
4. Лестер Заявка 16 9 2 5 29 - 20 29
5. Астон Вилла Заявка 14 8 2 4 28 - 14 26
6. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
7. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
8. Челси Заявка 16 7 5 4 31 - 18 26
9. Саутгемптон Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
10. Лидс Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
11. Вест Хэм Заявка 16 6 5 5 23 - 21 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 15 - 21 21
13. Арсенал Заявка 16 6 2 8 16 - 19 20
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 15 5 4 6 17 - 24 19
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 4 7 20 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 15 4 4 7 9 - 20 16
17. Брайтон Заявка 16 2 7 7 18 - 25 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 16 1 5 10 11 - 35 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 0 2 14 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 8 4 3 1 18 - 8 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
11. Ньюкасл 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
12. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
13. Бёрнли Заявка 7 3 1 3 5 - 7 10
14. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
16. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 9 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 8 1 2 5 5 - 20 5
19. Брайтон Заявка 8 0 4 4 7 - 12 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 8 6 1 1 18 - 8 19
3. Астон Вилла Заявка 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Лидс Заявка 8 4 0 4 17 - 17 12
9. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
11. Ливерпуль 0:0 Заявка 8 2 5 1 16 - 12 11
12. Арсенал Заявка 8 3 1 4 7 - 8 10
13. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 0 5 6 - 13 9
15. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
16. Ньюкасл 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    4'
    Уилсон справа с острог8о угла пробил под перекладину. Алиссон перевёл мяч на угловой.
  • 3'
    Мане слева продвинулся вперёд, но на подходе к штрафной площади у Садио мяч выбили соперники.
  • 2'
    "Ньюкасл" играет в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах, "Ливерпуль" - в красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сент-Джеймс Парк"!
  • Первый тайм
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ливерпуль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 6.30 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 9.30 6.10 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 9.80 6.45 1.29
  10.54 6.00 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 0.00 12.50 1.01 4.90 1.16 4.10 1.22 2.48 1.55 2.15 1.70 2.12 1.83 1.86 2.04 1.60 2.33 1.32 3.25 1.24 3.90 1.12 6.40 1.08 6.80 1.03 12.00 1.02 12.50
16.50 1.01 15.00 1.02 5.15 1.11 4.50 1.17 2.60 1.47 2.08 1.72 1.73 2.28 1.33 3.32 1.25 3.62 1.11 5.70 1.08 6.20 1.00 10.75
6.03 1.15 2.68 1.50 2.40 1.62 2.09 1.80 1.83 2.07 1.66 2.32 1.51 2.70 1.26 4.06 1.10 7.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.75 1.51 1.69 2.17 1.29 3.90
4.05 1.24 2.79 1.44 1.64 2.26 1.26 3.85 1.20 4.65
3.46 1.34 2.76 1.49 2.01 1.88 1.69 2.26 1.48 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.02 1.74 1.50 2.48 1.31 3.30
5.20 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.82
Букмекер Да Нет
4.75 1.19
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Ньюкасл 0:0 Ливерпуль онлайн

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Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Ньюкасл
1.3% (2)
Ничья
3.2% (5)
Ливерпуль
95.5% (149)
Тотал 2.5
Больше
76.67% (115)
Меньше
23.33% (35)
Обе команды забьют
Да
74.67% (112)
Нет
25.33% (38)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
42.9% (67)
1:3 Ливерпуль
21.2% (33)
0:2 Ливерпуль
13.5% (21)
0:1 Ливерпуль
5.8% (9)
0:3 Ливерпуль
3.8% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:3 Ливерпуль
1.3% (2)
1:4 Ливерпуль
1.3% (2)
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