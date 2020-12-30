Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Ливерпуль
26
Дарлоу
Карл
14
Хэйден
Айзак
11
Ритчи
Мэтт
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8 (4)
|0.53
|2.
|Хендрик Джефф
|2
|0.13
|3.
|Жоэлинтон
|1
|0.07
|4.
|Альмирон Мигель
|1
|0.07
|5.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.07
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.07
|7.
|Кларк Киран
|1
|0.07
|8.
|Гейл Дуайт
|1
|0.07
|9.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|13 (5)
|0.81
|2.
|Мане Садио
|6
|0.38
|3.
|Фирмино Роберто
|5
|0.31
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.31
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.06
|6.
|Матип Жоэль
|1
|0.06
|7.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.06
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.06
|9.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.06
|10.
|Минамино Такуми
|1
|0.06
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|12.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|4
|0
|2.
|Льюис Джамал
|4
|0
|3.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|4.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|5.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|7.
|Жоэлинтон
|2
|0
|8.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|9.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|10.
|Кларк Киран
|1
|0
|11.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|12.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|13.
|Манкильо Хави
|1
|0
|14.
|Шёр Фабиан
|1
|0
|15.
|Альмирон Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мане Садио
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|3.
|Матип Жоэль
|1
|0
|4.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|5.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|6.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|8.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|9.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|0
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|50% (8)
|Ливерпуль
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл
Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл
Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль
Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|16
|9
|6
|1
|37 - 20
|33
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 23
|30
|3.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|4.
|Лестер
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 20
|29
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 14
|26
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|8.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|31 - 18
|26
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|30 - 30
|23
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 21
|21
|13.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 24
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 25
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 35
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|8 - 27
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|11.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 20
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 12
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|4.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Лидс
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|17 - 17
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|11.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|16 - 12
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 13
|9
|15.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|16.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Ньюкасл
1.3% (2)
Ничья
3.2% (5)
Ливерпуль
95.5% (149)
Тотал 2.5
Больше
76.67% (115)
Меньше
23.33% (35)
Обе команды забьют
Да
74.67% (112)
Нет
25.33% (38)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
42.9% (67)
1:3 Ливерпуль
21.2% (33)
0:2 Ливерпуль
13.5% (21)
0:1 Ливерпуль
5.8% (9)
0:3 Ливерпуль
3.8% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:3 Ливерпуль
1.3% (2)
1:4 Ливерпуль
1.3% (2)
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