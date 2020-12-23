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Ньюкасл
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 (4) 0.57
2. Хендрик Джефф 2 0.14
3. Жоэлинтон 1 0.07
4. Альмирон Мигель 1 0.07
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.07
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.07
7. Кларк Киран 1 0.07
8. Гейл Дуайт 1 0.07
9. Фрейзер Райан 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.87
2. Мане Садио 6 0.4
3. Фирмино Роберто 5 0.33
4. Жота Диогу 5 0.33
5. Робертсон Эндрю 1 0.07
6. Матип Жоэль 1 0.07
7. Хендерсон Джордан 1 0.07
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0.07
9. Ван Дейк Виргил 1 0.07
10. Минамино Такуми 1 0.07
11. Александер-Арнольд Трент 0 0
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 4 0
2. Льюис Джамал 4 0
3. Шелви Джонджо 2 0
4. Фернандес Федерико 2 0
5. Уилсон Каллум 2 0
6. Мёрфи Джейкоб 2 0
7. Жоэлинтон 2 0
8. Лонгстафф Шон 2 0
9. Ритчи Мэтт 1 0
10. Кларк Киран 1 0
11. Крафт Эмиль 1 0
12. Ласcеллс Джамал 1 0
13. Манкильо Хави 1 0
14. Шёр Фабиан 1 0
15. Альмирон Мигель 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Алиссон Бекер 1 0
7. Александер-Арнольд Трент 1 0
8. Джонс Кёртис 1 0
9. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 12.5% (2) 6.25% (1) 0 12.5% (2) 18.75% (3) 50% (8)
 Ливерпуль 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8) 17.14% (6) 11.43% (4) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл
Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл
Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль
Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 15 9 5 1 37 - 20 32
2. Эвертон Заявка 15 9 2 4 26 - 19 29
3. Лестер Заявка 15 9 1 5 28 - 19 28
4. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 3 3 30 - 23 27
5. Манчестер Сити Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 5 3 26 - 15 26
7. Астон Вилла Заявка 13 8 1 4 27 - 13 25
8. Челси Заявка 15 7 4 4 30 - 17 25
9. Саутгемптон Заявка 15 7 4 4 25 - 19 25
10. Вест Хэм Заявка 15 6 4 5 23 - 21 22
11. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 15 - 20 21
12. Лидс Заявка 15 6 2 7 25 - 30 20
13. Ньюкасл Заявка 14 5 3 6 17 - 24 18
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Арсенал Заявка 15 5 2 8 15 - 19 17
16. Бёрнли Заявка 14 3 4 7 8 - 20 13
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 18 - 24 13
18. Фулхэм Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
19. Вест Бромвич Заявка 15 1 5 9 11 - 30 8
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 0 2 13 8 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
2. Челси Заявка 7 4 2 1 17 - 7 14
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 0 3 13 - 9 12
6. Вест Хэм Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Вулверхэмптон Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Лидс Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
11. Ньюкасл Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
12. Лестер Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
13. Арсенал Заявка 8 3 1 4 9 - 11 10
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
15. Кристал Пэлас Заявка 7 2 2 3 8 - 14 8
16. Бёрнли Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Вест Бромвич Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19. Брайтон Заявка 7 0 4 3 7 - 11 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 7 6 1 0 21 - 11 19
2. Лестер Заявка 7 6 0 1 17 - 7 18
3. Эвертон Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
4. Астон Вилла Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
5. Тоттенхэм Заявка 8 4 3 1 16 - 7 15
6. Саутгемптон Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
8. Челси Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
9. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
10. Ливерпуль Заявка 7 2 4 1 16 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
12. Лидс Заявка 7 3 0 4 12 - 17 9
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
14. Брайтон Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
15. Ньюкасл Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
16. Арсенал Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
17. Бёрнли Заявка 8 1 3 4 4 - 13 6
18. Фулхэм Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
19. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 декабря 2020, осталось 2 дня 16 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Ньюкасл 3% (2)
    X 3% (2)
    Ливерпуль 93.9% (62)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Ливерпуль
    9.94
    6.25
    1.30
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 10.00 5.75 1.30
    Бонус: 5 000 ₽ 9.80 6.10 1.28
    Бонус: 5 000 ₽ 11.50 5.95 1.30
      9.94 6.25 1.29

    Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    17.00 0.00 13.00 1.01 5.40 1.13 4.70 1.21 2.70 1.50 2.15 1.70 2.07 1.82 1.85 2.05 1.69 2.30 1.39 3.20 1.29 3.80 1.12 5.60 1.10 6.20 1.03 10.50 1.02 11.00
    16.50 1.01 15.00 1.02 5.75 1.15 4.70 1.20 2.77 1.50 2.12 1.74 1.71 2.16 1.41 2.95 1.31 3.52 1.13 6.25
    6.18 1.15 2.69 1.51 2.41 1.63 2.11 1.81 1.83 2.06 1.67 2.32 1.51 2.71 1.26 4.14 1.10 8.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.52 1.67 2.18 1.28 3.85
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.80
    3.40 1.35 2.71 1.50 1.99 1.90 1.68 2.28 1.47 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.05 1.72 1.58 2.40 1.32 3.20
    5.55 1.15 4.20 1.23 2.15 1.73 1.61 2.32 1.37 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.85
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Ливерпуль

    Исход игры
    Ньюкасл
    3% (2)
    Ничья
    3% (2)
    Ливерпуль
    93.9% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.54% (52)
    Меньше
    17.46% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (51)
    Нет
    19.05% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    50% (33)
    1:3 Ливерпуль
    18.2% (12)
    0:2 Ливерпуль
    9.1% (6)
    0:1 Ливерпуль
    4.5% (3)
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