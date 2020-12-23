Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8 (4)
|0.57
|2.
|Хендрик Джефф
|2
|0.14
|3.
|Жоэлинтон
|1
|0.07
|4.
|Альмирон Мигель
|1
|0.07
|5.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.07
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.07
|7.
|Кларк Киран
|1
|0.07
|8.
|Гейл Дуайт
|1
|0.07
|9.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|13 (5)
|0.87
|2.
|Мане Садио
|6
|0.4
|3.
|Фирмино Роберто
|5
|0.33
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.33
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.07
|6.
|Матип Жоэль
|1
|0.07
|7.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.07
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.07
|9.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.07
|10.
|Минамино Такуми
|1
|0.07
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|12.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|4
|0
|2.
|Льюис Джамал
|4
|0
|3.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|4.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|5.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|7.
|Жоэлинтон
|2
|0
|8.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|9.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|10.
|Кларк Киран
|1
|0
|11.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|12.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|13.
|Манкильо Хави
|1
|0
|14.
|Шёр Фабиан
|1
|0
|15.
|Альмирон Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мане Садио
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|3.
|Матип Жоэль
|1
|0
|4.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|5.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|6.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|8.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|9.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|0
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|50% (8)
|Ливерпуль
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл
Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл
Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль
Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|37 - 20
|32
|2.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 19
|29
|3.
|Лестер
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|28 - 19
|28
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|30 - 23
|27
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 15
|26
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|27 - 13
|25
|8.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 17
|25
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 20
|21
|12.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|25 - 30
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 24
|18
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Арсенал
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|15 - 19
|17
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|8 - 20
|13
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 24
|13
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 30
|8
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|8 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 11
|10
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|13.
|Арсенал
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 11
|19
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Эвертон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 7
|15
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|8.
|Челси
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 12
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 17
|9
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 13
|6
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ньюкасл - Ливерпуль
Исход игры
Ньюкасл
3% (2)
Ничья
3% (2)
Ливерпуль
93.9% (62)
Тотал 2.5
Больше
82.54% (52)
Меньше
17.46% (11)
Обе команды забьют
Да
80.95% (51)
Нет
19.05% (12)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
50% (33)
1:3 Ливерпуль
18.2% (12)
0:2 Ливерпуль
9.1% (6)
0:1 Ливерпуль
4.5% (3)
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