  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Волеренга
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион: Зрители: 200
Русенборг
0'
22' Желтая карточка
Исламович Дино
23' Желтая карточка
Шала Херолинд
25'
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
7
Бьёрдаль
Хенрик
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
9
Доннум
Арон
24
Кьяртанссон
Видар
26
Osame
Sahraoui
1
Хансен
Андре
21
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
2
Хеденстад
Вегар
8
Конрадсен
Андрес
7
Хенриксен
Маркус
5
Шелбред
Пер-Сильян
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
18
Захариассен
Кристоффер
Волеренга
4-3-3
Русенборг
4-3-3

Ход матча

6'
Хорн Майер
Адекугбе Сэм
 
22'
 
Исламович Дино
23'
Шала Херолинд
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финне Бор 8 (2) 0.29
2. Кьяртанссон Видар 8 0.29
3. Вильяльмссон Маттиас 6 (2) 0.21
4. Доннум Арон 5 (1) 0.18
5. Бьёрдаль Хенрик 4 0.14
6. Benjamin Stokke 3 0.11
7. Osame Sahraoui 2 0.07
8. Шала Херолинд 2 0.07
9. Несберг Иван 2 0.07
10. Борхгревинк Кристиан 1 0.04
11. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.04
12. Вега Дейвер 1 0.04
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0
15. Хольм Один Тьяго 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 11 0.41
2. Исламович Дино 10 (3) 0.37
3. Борвен Торгейр 7 (2) 0.26
4. Хольсе Карло 5 0.19
5. Хелланн Поль-Андре 2 0.07
6. Ховланд Эвен 2 0.07
7. Осен Йермунд 2 0.07
8. Хеденстад Вегар 1 0.04
9. Трондсен Андерс 1 0.04
10. Тагсет Эдвард 1 0.04
11. Конате Па 1 0.04
12. Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
13. Валсвик Густав 1 0.04
14. Лундему Мариус 1 0.04
15. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0.04
16. Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
17. Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
18. Конрадсен Андрес 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Борхгревинк Кристиан 5 0
2. Доннум Арон 5 0
3. Шала Херолинд 3 1
4. Клаессон Кристоффер 3 1
5. Хорн Майер 4 0
6. Адекугбе Сэм 2 1
7. Леквен Магнус 3 0
8. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
9. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
10. Вильяльмссон Маттиас 2 0
11. Несберг Иван 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Исламович Дино 7 0
2. Хеденстад Вегар 4 0
3. Хелланн Поль-Андре 4 0
4. Захариассен Кристоффер 4 0
5. Трондсен Андерс 3 0
6. Рейтан Эрленд Даль 3 0
7. Тагсет Эдвард 3 0
8. Ховланд Эвен 2 0
9. Региниуссен Торе 2 0
10. Осен Йермунд 2 0
11. Мелинг Биргер 0 1
12. Конате Па 1 0
13. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0
14. Сейде Эмиль Конрадсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 16.28% (7) 13.95% (6) 13.95% (6) 6.98% (3) 20.93% (9) 27.91% (12)
 Русенборг 8.89% (4) 6.67% (3) 20% (9) 8.89% (4) 22.22% (10) 33.33% (15)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Стабек 1:1 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 1:1 Волеренга Волеренга 2:0 Одд
Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Будё-Глимт 5:1 Русенборг Русенборг 2:3 Бранн Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт
Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Русенборг: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Русенборг 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Русенборг 2:0 Волеренга Кубок
Волеренга 2:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Русенборг 1:2 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Волеренга Кубок НМ Русенборг 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:0 Русенборг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 28 24 3 1 96 - 32 75
2. Мольде 27 18 2 7 67 - 32 56
3. Волеренга 0:0 28 13 10 5 44 - 31 49
4. Русенборг 0:0 27 13 7 7 46 - 33 46
5. Кристиансунд 27 11 11 5 50 - 37 44
6. Викинг 28 12 7 9 52 - 47 43
7. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
8. Хёугесунн 28 10 6 12 36 - 46 36
9. Стабек 28 8 11 9 35 - 43 35
10. Саннефьёрд 27 9 5 13 30 - 42 32
11. Бранн 28 8 8 12 37 - 47 32
12. Сарпсборг-08 28 8 7 13 33 - 38 31
13. Старт 28 6 8 14 32 - 51 26
14. Стрёмсгодсет 27 5 10 12 34 - 51 25
15. Мьёндален 28 7 3 18 23 - 44 24
16. Олесунн 28 2 5 21 29 - 78 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 13 34
3. Волеренга 0:0 14 8 6 0 28 - 13 30
4. Русенборг 0:0 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 14 6 3 5 22 - 22 21
9. Сарпсборг-08 14 6 2 6 20 - 14 20
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Русенборг 0:0 14 5 4 5 16 - 18 19
5. Волеренга 0:0 14 5 4 5 16 - 18 19
6. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
7. Саннефьёрд 14 6 0 8 18 - 23 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Хёугесунн 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Сарпсборг-08 14 2 5 7 13 - 24 11
13. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 14 1 2 11 14 - 43 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Русенборг
2.37
3.80
3.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.80 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.25 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.60 2.92
  2.82 3.01 2.73

Самый высокий коэффициент на матч «Волеренга» – «Русенборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волеренга» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Русенборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волеренга» – «Русенборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.04 9.80 1.03 2.90 1.38 3.10 1.33 1.65 2.15 1.87 1.93 1.64 2.25 1.22 4.00 1.19 4.40 1.07 7.50 1.05 8.80 1.04 9.40 1.01 16.00
10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.10 1.81 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90 1.05 7.60
3.56 1.29 2.73 1.46 2.39 1.59 2.05 1.82 1.74 2.12 1.57 2.43 1.41 2.91 1.57 2.43 1.45 2.76 1.45 2.81 1.17 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 2.10 1.73 1.20 4.20 1.15 5.00 1.02 11.00
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25
1.93 1.92 1.58 2.38 1.24 3.91 1.17 4.88 1.44 2.78 1.28 3.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95 1.29 3.40
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Волеренга 0:0 Русенборг онлайн

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