Волеренга
1:0
Конец матча
Стадион: Intility Arena Зрители: 200
Русенборг
22' Желтая карточкаИсламович Дино
23' Желтая карточкаШала Херолинд
31' Желтая карточкаРегиниуссен Торе
37' Желтая карточкаНесберг Иван
45' Красная карточкаИсламович Дино
45' Желтая карточкаХенриксен Маркус
1:0
76' ГолДоннум Арон
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Скарет БрагеЗащитник
-
23 Хорн МайерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Конате ПаЗащитник
- Защитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Ход матча
22'
23'
31'
37'
45'
45'
76'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Финне Бор
|8 (2)
|0.29
|2.
|Кьяртанссон Видар
|8
|0.29
|3.
|Доннум Арон
|6 (1)
|0.21
|4.
|Вильяльмссон Маттиас
|6 (2)
|0.21
|5.
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0.14
|6.
|Benjamin Stokke
|3
|0.11
|7.
|Osame Sahraoui
|2
|0.07
|8.
|Шала Херолинд
|2
|0.07
|9.
|Несберг Иван
|2
|0.07
|10.
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|11.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.04
|12.
|Вега Дейвер
|1
|0.04
|13.
|Леквен Магнус
|0
|0
|14.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|15.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|0
|0
|16.
|Хольм Один Тьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|11
|0.41
|2.
|Исламович Дино
|10 (3)
|0.37
|3.
|Борвен Торгейр
|7 (2)
|0.26
|4.
|Хольсе Карло
|5
|0.19
|5.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0.07
|6.
|Ховланд Эвен
|2
|0.07
|7.
|Осен Йермунд
|2
|0.07
|8.
|Хеденстад Вегар
|1
|0.04
|9.
|Трондсен Андерс
|1
|0.04
|10.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|11.
|Конате Па
|1
|0.04
|12.
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.04
|13.
|Валсвик Густав
|1
|0.04
|14.
|Лундему Мариус
|1
|0.04
|15.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0.04
|16.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.04
|17.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|0
|0
|18.
|Конрадсен Андрес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|4
|1
|2.
|Борхгревинк Кристиан
|5
|0
|3.
|Доннум Арон
|5
|0
|4.
|Клаессон Кристоффер
|3
|1
|5.
|Хорн Майер
|4
|0
|6.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|7.
|Леквен Магнус
|3
|0
|8.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|9.
|Несберг Иван
|3
|0
|10.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|3
|0
|11.
|Вильяльмссон Маттиас
|2
|0
|12.
|Натьон Йонатан
|2
|0
|13.
|Benjamin Stokke
|1
|0
|14.
|Хауг Кьетил
|1
|0
|15.
|Камара Усман
|1
|0
|16.
|Osame Sahraoui
|1
|0
|17.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Исламович Дино
|8
|1
|2.
|Хеденстад Вегар
|4
|0
|3.
|Хелланн Поль-Андре
|4
|0
|4.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|5.
|Региниуссен Торе
|3
|0
|6.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|7.
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|8.
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|9.
|Ховланд Эвен
|2
|0
|10.
|Осен Йермунд
|2
|0
|11.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|12.
|Хенриксен Маркус
|1
|0
|13.
|Конате Па
|1
|0
|14.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0
|15.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волеренга
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|6.82% (3)
|20.45% (9)
|29.55% (13)
|Русенборг
|8.89% (4)
|6.67% (3)
|20% (9)
|8.89% (4)
|22.22% (10)
|33.33% (15)
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =6 -4Стабек 1:1 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 1:1 Волеренга Волеренга 2:0 Одд
Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Будё-Глимт 5:1 Русенборг Русенборг 2:3 Бранн Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт
Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Русенборг: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Волеренга 2:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Русенборг 1:2 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Волеренга Кубок НМ Русенборг 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:0 Русенборг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|28
|24
|3
|1
|96 - 32
|75
|2.
|Мольде
|27
|18
|2
|7
|67 - 32
|56
|3.
|Волеренга
|28
|14
|9
|5
|45 - 31
|51
|4.
|Русенборг
|27
|13
|6
|8
|46 - 34
|45
|5.
|Кристиансунд
|27
|11
|11
|5
|50 - 37
|44
|6.
|Викинг
|28
|12
|7
|9
|52 - 47
|43
|7.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|8.
|Хёугесунн
|28
|10
|6
|12
|36 - 46
|36
|9.
|Стабек
|28
|8
|11
|9
|35 - 43
|35
|10.
|Саннефьёрд
|27
|9
|5
|13
|30 - 42
|32
|11.
|Бранн
|28
|8
|8
|12
|37 - 47
|32
|12.
|Сарпсборг-08
|28
|8
|7
|13
|33 - 38
|31
|13.
|Старт
|28
|6
|8
|14
|32 - 51
|26
|14.
|Стрёмсгодсет
|27
|5
|10
|12
|34 - 51
|25
|15.
|Мьёндален
|28
|7
|3
|18
|23 - 44
|24
|16.
|Олесунн
|28
|2
|5
|21
|29 - 78
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|14
|0
|0
|56 - 11
|42
|2.
|Мольде
|14
|11
|1
|2
|37 - 13
|34
|3.
|Волеренга
|14
|9
|5
|0
|29 - 13
|32
|4.
|Русенборг
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Викинг
|14
|7
|3
|4
|32 - 20
|24
|7.
|Кристиансунд
|13
|6
|4
|3
|29 - 20
|22
|8.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|20 - 14
|20
|10.
|Старт
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|11.
|Стабек
|14
|5
|5
|4
|17 - 15
|20
|12.
|Мьёндален
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Бранн
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|14
|1
|3
|10
|15 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|10
|3
|1
|40 - 21
|33
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|4.
|Волеренга
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|5.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 27
|19
|6.
|Саннефьёрд
|14
|6
|0
|8
|18 - 23
|18
|7.
|Русенборг
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|8.
|Бранн
|14
|5
|3
|6
|18 - 28
|18
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 22
|16
|10.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|11.
|Стабек
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Сарпсборг-08
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|13.
|Стрёмсгодсет
|13
|2
|4
|7
|15 - 26
|10
|14.
|Мьёндален
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|15.
|Старт
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|14
|1
|2
|11
|14 - 43
|5
Победитель
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