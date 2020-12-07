  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Волеренга
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Русенборг
0'
22' Желтая карточка
Исламович Дино
23' Желтая карточка
Шала Херолинд
31' Желтая карточка
Региниуссен Торе
37' Желтая карточка
Несберг Иван
45' Красная карточка
Исламович Дино
45' Желтая карточка
Хенриксен Маркус
1:0
76' Гол
Доннум Арон
90'+6
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
7
Бьёрдаль
Хенрик
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
9
Доннум
Арон
24
Кьяртанссон
Видар
26
Osame
Sahraoui
1
Хансен
Андре
21
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
2
Хеденстад
Вегар
8
Конрадсен
Андрес
7
Хенриксен
Маркус
5
Шелбред
Пер-Сильян
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
18
Захариассен
Кристоффер
Волеренга
4-3-3
Русенборг
4-3-3

Ход матча

6'
Хорн Майер
Адекугбе Сэм
 
22'
 
Исламович Дино
23'
Шала Херолинд
 
31'
 
Региниуссен Торе
37'
Несберг Иван
 
45'
 
Исламович Дино
45'
 
Хенриксен Маркус
61'
Финне Бор
Шала Херолинд
 
66'
Олдруп-Йенсен Фредрик
Леквен Магнус
 
73'
 
Rasmus Wiedesheim-Paul
Хольсе Карло
76'
Доннум Арон
(Бьердаль Йохан-Ледре)
1:0
83'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Конрадсен Андрес
83'
 
Осен Йермунд
Шелбред Пер-Сильян

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финне Бор 8 (2) 0.29
2. Кьяртанссон Видар 8 0.29
3. Доннум Арон 6 (1) 0.21
4. Вильяльмссон Маттиас 6 (2) 0.21
5. Бьёрдаль Хенрик 4 0.14
6. Benjamin Stokke 3 0.11
7. Osame Sahraoui 2 0.07
8. Шала Херолинд 2 0.07
9. Несберг Иван 2 0.07
10. Борхгревинк Кристиан 1 0.04
11. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.04
12. Вега Дейвер 1 0.04
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0
15. Бьердаль Йохан-Ледре 0 0
16. Хольм Один Тьяго 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 11 0.41
2. Исламович Дино 10 (3) 0.37
3. Борвен Торгейр 7 (2) 0.26
4. Хольсе Карло 5 0.19
5. Хелланн Поль-Андре 2 0.07
6. Ховланд Эвен 2 0.07
7. Осен Йермунд 2 0.07
8. Хеденстад Вегар 1 0.04
9. Трондсен Андерс 1 0.04
10. Тагсет Эдвард 1 0.04
11. Конате Па 1 0.04
12. Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
13. Валсвик Густав 1 0.04
14. Лундему Мариус 1 0.04
15. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0.04
16. Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
17. Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
18. Конрадсен Андрес 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Шала Херолинд 4 1
2. Борхгревинк Кристиан 5 0
3. Доннум Арон 5 0
4. Клаессон Кристоффер 3 1
5. Хорн Майер 4 0
6. Адекугбе Сэм 2 1
7. Леквен Магнус 3 0
8. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
9. Несберг Иван 3 0
10. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
11. Вильяльмссон Маттиас 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Исламович Дино 8 1
2. Хеденстад Вегар 4 0
3. Хелланн Поль-Андре 4 0
4. Захариассен Кристоффер 4 0
5. Региниуссен Торе 3 0
6. Трондсен Андерс 3 0
7. Рейтан Эрленд Даль 3 0
8. Тагсет Эдвард 3 0
9. Ховланд Эвен 2 0
10. Осен Йермунд 2 0
11. Мелинг Биргер 0 1
12. Хенриксен Маркус 1 0
13. Конате Па 1 0
14. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0
15. Сейде Эмиль Конрадсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 15.91% (7) 13.64% (6) 13.64% (6) 6.82% (3) 20.45% (9) 29.55% (13)
 Русенборг 8.89% (4) 6.67% (3) 20% (9) 8.89% (4) 22.22% (10) 33.33% (15)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Стабек 1:1 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 1:1 Волеренга Волеренга 2:0 Одд
Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Будё-Глимт 5:1 Русенборг Русенборг 2:3 Бранн Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт
Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Русенборг: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Русенборг 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Русенборг 2:0 Волеренга Кубок
Волеренга 2:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Русенборг 1:2 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Волеренга Кубок НМ Русенборг 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:0 Русенборг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 28 24 3 1 96 - 32 75
2. Мольде 27 18 2 7 67 - 32 56
3. Волеренга 28 14 9 5 45 - 31 51
4. Русенборг 27 13 6 8 46 - 34 45
5. Кристиансунд 27 11 11 5 50 - 37 44
6. Викинг 28 12 7 9 52 - 47 43
7. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
8. Хёугесунн 28 10 6 12 36 - 46 36
9. Стабек 28 8 11 9 35 - 43 35
10. Саннефьёрд 27 9 5 13 30 - 42 32
11. Бранн 28 8 8 12 37 - 47 32
12. Сарпсборг-08 28 8 7 13 33 - 38 31
13. Старт 28 6 8 14 32 - 51 26
14. Стрёмсгодсет 27 5 10 12 34 - 51 25
15. Мьёндален 28 7 3 18 23 - 44 24
16. Олесунн 28 2 5 21 29 - 78 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 13 34
3. Волеренга 14 9 5 0 29 - 13 32
4. Русенборг 13 8 3 2 30 - 15 27
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Викинг 14 7 3 4 32 - 20 24
7. Кристиансунд 13 6 4 3 29 - 20 22
8. Хёугесунн 14 6 3 5 22 - 22 21
9. Сарпсборг-08 14 6 2 6 20 - 14 20
10. Старт 14 5 5 4 21 - 19 20
11. Стабек 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 14 1 3 10 15 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 10 3 1 40 - 21 33
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 14 5 4 5 16 - 18 19
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Саннефьёрд 14 6 0 8 18 - 23 18
7. Русенборг 14 5 3 6 16 - 19 18
8. Бранн 14 5 3 6 18 - 28 18
9. Одд 12 5 1 6 19 - 22 16
10. Хёугесунн 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Сарпсборг-08 14 2 5 7 13 - 24 11
13. Стрёмсгодсет 13 2 4 7 15 - 26 10
14. Мьёндален 14 2 3 9 10 - 26 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 14 1 2 11 14 - 43 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 2.75 46.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 1.68 9.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.60 2.92
  1.95 2.41 7.80

Самый высокий коэффициент на матч «Волеренга» – «Русенборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волеренга» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Русенборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волеренга» – «Русенборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.82 1.92 9.80 1.03 1.11 5.80 3.10 1.33 1.11 5.80 1.87 1.93 1.64 2.25 1.05 8.50 1.19 4.40 1.02 11.00 1.05 8.80 1.04 9.40 1.01 16.00
10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.10 1.81 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90 1.05 7.60
2.98 1.39 2.47 1.54 1.96 1.88 1.58 2.37 1.87 1.98 1.51 2.54 1.18 4.66 1.32 3.33 1.34 3.26 1.41 2.91 1.57 2.43 1.45 2.76 1.45 2.81 1.17 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 2.10 1.73 1.03 10.00 1.15 5.00 1.02 11.00
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25
1.23 4.11 1.11 6.32 1.24 3.91 1.17 4.88 1.44 2.78 1.28 3.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.93 1.37 2.95 1.29 3.40
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Волеренга 1:0 Русенборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный