Викинг
2:2
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena
Волеренга
40' Желтая карточкаБериша Ветон
0:1
45' ГолДоннум Арон
0:2
49' ГолДоннум Арон
1:2
81' ГолБериша Ветон
2:2
89' ГолБютюки Зюмер
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
23 Хорн МайерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Скарет БрагеЗащитник
-
29 Опсаль ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
40'
45'
49'
0:2
81'
1:2
89'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|16 (5)
|0.55
|2.
|Бютюки Зюмер
|10
|0.34
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|7
|0.24
|4.
|Торстейнбё Фредерик
|4
|0.14
|5.
|Viljar Vevatne
|3
|0.1
|6.
|Перейра Адриан
|2
|0.07
|7.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0.07
|8.
|Белл Джо
|2
|0.07
|9.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.07
|10.
|Викстёль Рольф
|1
|0.03
|11.
|Sebastian Soeraas Sebulonsen
|1
|0.03
|12.
|Хёйланд Томми
|1
|0.03
|13.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.03
|14.
|Even Oestensen
|1
|0.03
|15.
|Johnny Furdal
|0
|0
|16.
|Sondre Bjoershol
|0
|0
|17.
|Jefferson De Souza
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннум Арон
|8 (1)
|0.28
|2.
|Финне Бор
|8 (2)
|0.28
|3.
|Кьяртанссон Видар
|8
|0.28
|4.
|Вильяльмссон Маттиас
|6 (2)
|0.21
|5.
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0.14
|6.
|Benjamin Stokke
|3
|0.1
|7.
|Osame Sahraoui
|2
|0.07
|8.
|Шала Херолинд
|2
|0.07
|9.
|Несберг Иван
|2
|0.07
|10.
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.03
|12.
|Вега Дейвер
|1
|0.03
|13.
|Леквен Магнус
|0
|0
|14.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|15.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|0
|0
|16.
|Хольм Один Тьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|6
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|5
|0
|3.
|Viljar Vevatne
|4
|0
|4.
|Kristoffer Loekberg
|4
|0
|5.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0
|6.
|Белл Джо
|4
|0
|7.
|Бериша Ветон
|3
|0
|8.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|9.
|Even Oestensen
|3
|0
|10.
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|11.
|Henrik Heggheim
|2
|0
|12.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|13.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|14.
|Sondre Bjoershol
|1
|0
|15.
|Sondre Auklend
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|4
|1
|2.
|Борхгревинк Кристиан
|5
|0
|3.
|Доннум Арон
|5
|0
|4.
|Клаессон Кристоффер
|3
|1
|5.
|Хорн Майер
|4
|0
|6.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|7.
|Леквен Магнус
|3
|0
|8.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|9.
|Несберг Иван
|3
|0
|10.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|3
|0
|11.
|Вильяльмссон Маттиас
|2
|0
|12.
|Натьон Йонатан
|2
|0
|13.
|Benjamin Stokke
|1
|0
|14.
|Хауг Кьетил
|1
|0
|15.
|Камара Усман
|1
|0
|16.
|Osame Sahraoui
|1
|0
|17.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|9.43% (5)
|11.32% (6)
|15.09% (8)
|13.21% (7)
|28.3% (15)
|22.64% (12)
|Волеренга
|15.22% (7)
|13.04% (6)
|15.22% (7)
|8.7% (4)
|19.57% (9)
|28.26% (13)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Саннефьёрд 2:2 Викинг Викинг 2:0 Бранн Викинг 4:1 Старт Сарпсборг-08 1:2 Викинг
Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =6 -4Волеренга 1:0 Русенборг Стабек 1:1 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 1:1 Волеренга
Волеренга 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга
Последние игры между собой
Викинг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Волеренга: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Викинг Типпелиген Волеренга 2:4 Викинг Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 5:5 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|29
|25
|3
|1
|100 - 32
|78
|2.
|Мольде
|27
|18
|2
|7
|67 - 32
|56
|3.
|Волеренга
|29
|14
|10
|5
|47 - 33
|52
|4.
|Русенборг
|28
|14
|6
|8
|47 - 34
|48
|5.
|Кристиансунд
|28
|12
|11
|5
|54 - 40
|47
|6.
|Викинг
|29
|12
|8
|9
|54 - 49
|44
|7.
|Одд
|26
|13
|3
|10
|48 - 41
|42
|8.
|Хёугесунн
|29
|10
|6
|13
|36 - 50
|36
|9.
|Стабек
|28
|8
|11
|9
|35 - 43
|35
|10.
|Саннефьёрд
|28
|9
|6
|13
|30 - 42
|33
|11.
|Бранн
|29
|8
|9
|12
|38 - 48
|33
|12.
|Сарпсборг-08
|29
|8
|8
|13
|33 - 38
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|28
|6
|10
|12
|38 - 52
|28
|14.
|Старт
|29
|6
|9
|14
|33 - 52
|27
|15.
|Мьёндален
|29
|7
|3
|19
|23 - 45
|24
|16.
|Олесунн
|29
|2
|5
|22
|30 - 82
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|14
|0
|0
|56 - 11
|42
|2.
|Мольде
|14
|11
|1
|2
|37 - 13
|34
|3.
|Волеренга
|14
|9
|5
|0
|29 - 13
|32
|4.
|Русенборг
|14
|9
|3
|2
|31 - 15
|30
|5.
|Одд
|13
|8
|2
|3
|26 - 15
|26
|6.
|Кристиансунд
|14
|7
|4
|3
|33 - 23
|25
|7.
|Викинг
|15
|7
|4
|4
|34 - 22
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Старт
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|11.
|Стабек
|14
|5
|5
|4
|17 - 15
|20
|12.
|Мьёндален
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|13
|3
|5
|5
|12 - 19
|14
|15.
|Бранн
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Мольде
|13
|7
|1
|5
|30 - 19
|22
|3.
|Кристиансунд
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|4.
|Волеренга
|15
|5
|5
|5
|18 - 20
|20
|5.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 27
|19
|6.
|Саннефьёрд
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|7.
|Бранн
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Русенборг
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|9.
|Одд
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|10.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|11.
|Стабек
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|4
|7
|19 - 27
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|14.
|Мьёндален
|15
|2
|3
|10
|10 - 27
|9
|15.
|Старт
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|14
|1
|2
|11
|14 - 43
|5
Победитель
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