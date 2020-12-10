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  3. Норвегия
Викинг
2:2
Конец матча

Стадион:
Волеренга
0'
40' Желтая карточка
Бериша Ветон
0:1
45' Гол
Доннум Арон
0:2
49' Гол
Доннум Арон
1:2
81' Гол
Бериша Ветон
2:2
89' Гол
Бютюки Зюмер
90'+5
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
3
Viljar
Vevatne
20
Ylldren
Ibrahimaj
24
Kristoffer
Loekberg
9
Торстейнбё
Фредерик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
23
Хорн
Майер
7
Бьёрдаль
Хенрик
14
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Шала
Херолинд
9
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
26
Osame
Sahraoui
Викинг
4-3-3
Волеренга
4-3-3

Ход матча

17'
Викстёль Рольф
Андрессон Аксель
 
40'
Бериша Ветон
 
45'
0:1
Доннум Арон
(Вильяльмссон Маттиас)
46'
Белл Джо
Kristoffer Loekberg
 
49'
0:2
Доннум Арон
(Бьёрдаль Хенрик)
72'
Фридйонссон Самуэль
Торстейнбё Фредерик
 
78'
 
Кьяртанссон Видар
Вильяльмссон Маттиас
81'
Бериша Ветон
(Бютюки Зюмер)
1:2
82'
 
Хольм Один Тьяго
Osame Sahraoui
89'
Бютюки Зюмер
(Sondre Bjoershol)
2:2
90'
Хёйланд Томми
Бериша Ветон
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 16 (5) 0.55
2. Бютюки Зюмер 10 0.34
3. Ylldren Ibrahimaj 7 0.24
4. Торстейнбё Фредерик 4 0.14
5. Viljar Vevatne 3 0.1
6. Перейра Адриан 2 0.07
7. Де Ланлай Янн-Эрик 2 0.07
8. Белл Джо 2 0.07
9. Kristoffer Loekberg 2 0.07
10. Викстёль Рольф 1 0.03
11. Sebastian Soeraas Sebulonsen 1 0.03
12. Хёйланд Томми 1 0.03
13. Фридйонссон Самуэль 1 0.03
14. Even Oestensen 1 0.03
15. Johnny Furdal 0 0
16. Sondre Bjoershol 0 0
17. Jefferson De Souza 0 0
Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннум Арон 8 (1) 0.28
2. Финне Бор 8 (2) 0.28
3. Кьяртанссон Видар 8 0.28
4. Вильяльмссон Маттиас 6 (2) 0.21
5. Бьёрдаль Хенрик 4 0.14
6. Benjamin Stokke 3 0.1
7. Osame Sahraoui 2 0.07
8. Шала Херолинд 2 0.07
9. Несберг Иван 2 0.07
10. Борхгревинк Кристиан 1 0.03
11. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.03
12. Вега Дейвер 1 0.03
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0
15. Бьердаль Йохан-Ледре 0 0
16. Хольм Один Тьяго 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 6 0
2. Хёйланд Томми 5 0
3. Viljar Vevatne 4 0
4. Kristoffer Loekberg 4 0
5. Ylldren Ibrahimaj 4 0
6. Белл Джо 4 0
7. Бериша Ветон 3 0
8. Торстейнбё Фредерик 3 0
9. Even Oestensen 3 0
10. Бютюки Зюмер 2 0
11. Henrik Heggheim 2 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Bjoershol 1 0
15. Sondre Auklend 1 0
Волеренга
# Игрок      
1. Шала Херолинд 4 1
2. Борхгревинк Кристиан 5 0
3. Доннум Арон 5 0
4. Клаессон Кристоффер 3 1
5. Хорн Майер 4 0
6. Адекугбе Сэм 2 1
7. Леквен Магнус 3 0
8. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
9. Несберг Иван 3 0
10. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
11. Вильяльмссон Маттиас 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 9.43% (5) 11.32% (6) 15.09% (8) 13.21% (7) 28.3% (15) 22.64% (12)
 Волеренга 15.22% (7) 13.04% (6) 15.22% (7) 8.7% (4) 19.57% (9) 28.26% (13)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Саннефьёрд 2:2 Викинг Викинг 2:0 Бранн Викинг 4:1 Старт Сарпсборг-08 1:2 Викинг
Викинг 3:0 Русенборг Одд 3:0 Викинг Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Волеренга 1:0 Русенборг Стабек 1:1 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 1:1 Волеренга
Волеренга 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга

Последние игры между собой

Викинг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Волеренга: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Волеренга 2:1 Викинг Типпелиген Волеренга 0:4 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Волеренга Типпелиген Викинг 1:7 Волеренга Типпелиген
Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Викинг Типпелиген Волеренга 2:4 Викинг Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 5:5 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 29 25 3 1 100 - 32 78
2. Мольде 27 18 2 7 67 - 32 56
3. Волеренга 29 14 10 5 47 - 33 52
4. Русенборг 28 14 6 8 47 - 34 48
5. Кристиансунд 28 12 11 5 54 - 40 47
6. Викинг 29 12 8 9 54 - 49 44
7. Одд 26 13 3 10 48 - 41 42
8. Хёугесунн 29 10 6 13 36 - 50 36
9. Стабек 28 8 11 9 35 - 43 35
10. Саннефьёрд 28 9 6 13 30 - 42 33
11. Бранн 29 8 9 12 38 - 48 33
12. Сарпсборг-08 29 8 8 13 33 - 38 32
13. Стрёмсгодсет 28 6 10 12 38 - 52 28
14. Старт 29 6 9 14 33 - 52 27
15. Мьёндален 29 7 3 19 23 - 45 24
16. Олесунн 29 2 5 22 30 - 82 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 13 34
3. Волеренга 14 9 5 0 29 - 13 32
4. Русенборг 14 9 3 2 31 - 15 30
5. Одд 13 8 2 3 26 - 15 26
6. Кристиансунд 14 7 4 3 33 - 23 25
7. Викинг 15 7 4 4 34 - 22 25
8. Сарпсборг-08 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Старт 15 5 6 4 22 - 20 21
11. Стабек 14 5 5 4 17 - 15 20
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 13 3 5 5 12 - 19 14
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде 13 7 1 5 30 - 19 22
3. Кристиансунд 14 5 7 2 21 - 17 22
4. Волеренга 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Саннефьёрд 15 6 1 8 18 - 23 19
7. Бранн 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Русенборг 14 5 3 6 16 - 19 18
9. Одд 13 5 1 7 22 - 26 16
10. Хёугесунн 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Стрёмсгодсет 14 3 4 7 19 - 27 13
13. Сарпсборг-08 14 2 5 7 13 - 24 11
14. Мьёндален 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 14 1 2 11 14 - 43 5
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 17.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.66 2.36
  34.51 12.03 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Викинг» – «Волеренга» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Викинг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волеренга» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Викинг» – «Волеренга», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.05 13.00 1.01 5.80 1.11 4.20 1.20 2.01 1.75 2.15 1.70 1.88 1.92 1.17 4.70 1.38 2.90 1.17 4.70 1.11 5.50 1.03 10.00 1.01 11.00 1.01 12.00
11.25 1.00 5.25 1.11 4.50 1.17 2.60 1.47 2.12 1.72 1.75 2.19 1.40 2.95 1.28 3.50 1.12 5.45 1.09 5.95 1.01 10.25
2.84 1.43 2.49 1.55 4.67 1.19 2.97 1.40 1.74 2.14 1.44 2.81 1.15 5.36 1.76 2.11 1.53 2.52 1.36 3.14 1.20 4.54 1.28 3.82 1.11 7.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.47 2.55 2.60 1.48 1.03 10.00 1.28 3.60 1.05 8.50
3.64 1.28 2.62 1.49 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
1.34 3.37 1.18 4.92 1.45 2.79 1.30 3.53 1.23 4.23 1.47 2.72 1.27 3.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.57 2.26 1.36 3.00
5.65 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.61 2.32 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.41 1.50
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