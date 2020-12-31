Сентрал Кост Маринерз
1:0
Перерыв
Стадион: Сентрал Коаст
Ньюкасл Джетс
42' Желтая карточкаО'Донован Рой
1:0
43' ГолКуол Алоу
45' Желтая карточкаLucas Mauragis
11
Клисби
Джек
15
Роулес
Кай
21
Ruon
Tongyik
29
Куол
Алоу
19
Саймон
Мэтт
23
Данкан
Джек
29
О'тул
Коннор
41
Юл
Валентино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
19 Саймон МэттНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Юл ВалентиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Йенги КусиниНападающий
- Нападающий
-
18 Jack Armson
-
-
-
-
Главный тренер: Craig Deans
Ход матча
42'
43'
1:0
45'
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +3 =2 -15Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ньюкасл Джетс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:4 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
Победитель
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