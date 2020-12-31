  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия: A-Лига
Сентрал Кост Маринерз
1:0
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
42' Желтая карточка
О'Донован Рой
1:0
43' Гол
Куол Алоу
45' Желтая карточка
Lucas Mauragis
71' Желтая карточка
О'тул Коннор
74' Желтая карточка
Тергейт Ангус
84' Желтая карточка
Угаркович Стивен
86' Желтая карточка
Божанич Оливер
90'+5
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
4
Нисбет
Джошуа
6
Стенснесс
Джанни
8
Божанич
Оливер
26
Jaden
Casella
19
Саймон
Мэтт
29
Куол
Алоу
23
Данкан
Джек
3
Хоффман
Джейсон
22
Джексон
Лаклан
44
Топор-Стэнли
Николай
24
О'тул
Коннор
32
Тергейт
Ангус
6
Угаркович
Стивен
19
Петратос
Коста
17
Юл
Валентино
11
Наджарин
Рами
9
О'Донован
Рой
Сентрал Кост Маринерз
Ньюкасл Джетс

Предыдущие игры

Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Сентрал Кост Маринерз: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ньюкасл Джетс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:4 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Lucas Mauragis получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Alou Kuol бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    О'Донован Рой получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Хоффман Джейсон уходит с поля. Lucas Mauragis выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 4.00 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.84 3.60 2.38
  1.31 4.57 19.79

Самый высокий коэффициент на матч «Сентрал Кост Маринерз» – «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сентрал Кост Маринерз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сентрал Кост Маринерз» – «Ньюкасл Джетс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.10 5.10 1.16 1.07 8.40 1.42 2.85 2.05 1.77 1.22 4.20 1.69 2.17 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 12.00 1.01 12.00 0.00 19.50
11.25 1.00 9.80 1.03 3.88 1.24 3.30 1.33 2.10 1.81 1.62 2.30 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
7.06 1.12 3.05 1.42 1.90 2.00 1.57 2.53 1.24 4.32 1.66 2.34 1.14 6.44 1.63 2.38 1.39 3.18 1.50 2.75 1.11 7.69 1.12 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.68 2.18 1.15 5.30 1.09 7.20 1.10 5.70
3.32 1.33 2.15 1.70 1.53 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
1.45 2.88 1.25 4.11 1.40 3.08 1.27 3.91 1.20 4.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.64 2.04 1.29 3.70
4.45 1.21 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.50 1.31
Где смотреть матч Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный