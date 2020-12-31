Сентрал Кост Маринерз
1:0
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
Ньюкасл Джетс
42' Желтая карточкаО'Донован Рой
1:0
43' ГолКуол Алоу
45' Желтая карточкаLucas Mauragis
71' Желтая карточкаО'тул Коннор
74' Желтая карточкаТергейт Ангус
84' Желтая карточкаУгаркович Стивен
86' Желтая карточкаБожанич Оливер
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
19
Саймон
Мэтт
29
Куол
Алоу
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
17
Юл
Валентино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саймон МэттНападающий
-
29 Куол АлоуНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Йенги КусиниНападающий
- Нападающий
-
18 Jack Armson
-
-
-
-
Главный тренер: Craig Deans
Ход матча
42'
43'
1:0
45'
71'
74'
84'
86'
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +3 =2 -15Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ньюкасл Джетс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:4 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
Победитель
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