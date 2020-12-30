  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Борнмут
0' 10'
1
Райя
Давид
22
Далсгор
Хенрик
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
27
Янельт
Витали
14
Дасилва
Джошуа
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
7
Каньос
Серхи
1
Бегович
Асмир
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
25
Симпсон
Джек
III
5
Келли
Ллойд
8
Хефферсон
Лерма
16
Кук
Льюис
29
Биллинг
Филип
7
Брукс
Дэвид
9
Соланке
Доминик
19
Станислас
Жуниор
Брентфорд
4-3-3
Борнмут
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тони Айвен 16 (4) 0.73
2. Форсс Маркус 5 0.23
3. Каньос Серхи 4 0.18
4. Мбеумо Брайан 3 0.14
5. Дасилва Джошуа 2 0.09
6. Йенсен Матиас 1 0.05
7. Генри Рико 1 0.05
8. Янельт Витали 1 0.05
9. Далсгор Хенрик 1 0.05
10. Хансен Эмилиано 0 0
11. Пиннок Итан 0 0
12. Баптист Шендон 0 0
Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соланке Доминик 8 0.38
2. Станислас Жуниор 6 (2) 0.29
3. Данджума Арно 5 0.24
4. Брукс Дэвид 3 0.14
5. Сарридж Сэм 3 0.14
6. Хефферсон Лерма 2 0.1
7. Гослинг Дэн 2 0.1
8. Рико Диего 1 0.05
9. Стэйси Джек 1 0.05
10. Рикельме Родриго 1 0.05
11. Биллинг Филип 1 0.05
12. Кук Льюис 1 0.05
13. Мефам Крис 1 0.05
14. Келли Ллойд 0 0
15. Смит Адам 0 0
16. Энтони Джейдон 0 0

Карточки

Брентфорд
# Игрок      
1. Янельт Витали 5 0
2. Далсгор Хенрик 3 0
3. Тони Айвен 3 0
4. Норгор Кристиан 2 0
5. Каньос Серхи 2 0
6. Йенсен Матиас 2 0
7. Форсс Маркус 2 0
8. Пиннок Итан 0 1
9. Хансен Эмилиано 1 0
10. Райя Давид 1 0
11. Фосу Тарик 1 0
12. Соренсен Мадс 1 0
13. Томпсон Доминик 1 0
14. Дасилва Джошуа 1 0
Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 6 0
2. Рико Диего 5 0
3. Кук Стив 2 1
4. Биллинг Филип 3 0
5. Гослинг Дэн 2 0
6. Брукс Дэвид 2 0
7. Кук Льюис 2 0
8. Келли Ллойд 2 0
9. Мефам Крис 2 0
10. Смит Адам 1 0
11. Станислас Жуниор 1 0
12. Бегович Асмир 1 0
13. Соланке Доминик 1 0
14. Стэйси Джек 1 0
15. Данджума Арно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брентфорд 14.71% (5) 20.59% (7) 8.82% (3) 14.71% (5) 20.59% (7) 20.59% (7)
 Борнмут 17.14% (6) 8.57% (3) 14.29% (5) 22.86% (8) 17.14% (6) 20% (7)

Предыдущие игры

Брентфорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Кардифф Сити 2:3 Брентфорд Брентфорд 1:0 Ньюкасл Брентфорд 3:1 Рединг Уотфорд 1:1 Брентфорд
Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Брентфорд 2:0 Ковентри Брентфорд 2:4 Престон Норт Энд Брентфорд 3:0 Фулхэм
Борнмут Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Лутон Таун 0:0 Борнмут Борнмут 1:0 Уиком Борнмут 5:0 Хаддерсфилд Таун Суонси 0:0 Борнмут
Барнсли 0:4 Борнмут Борнмут 2:3 Престон Норт Энд Ротерхэм 2:2 Борнмут Борнмут 2:0 Ноттингем Форест Борнмут 4:2 Рединг Бирмингем 1:3 Борнмут Шеффилд Уэнсдей 1:0 Борнмут Борнмут 1:1 Дерби Борнмут 1:0 Бристоль Сити Уотфорд 1:1 Борнмут Кардифф Сити 1:1 Борнмут Борнмут 0:0 КПР Ковентри 1:3 Борнмут Борнмут 1:0 Норвич Манчестер Сити 2:1 Борнмут Мидлсбро 1:1 Борнмут

Последние игры между собой

Брентфорд: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Борнмут: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Брентфорд 1:3 Борнмут Товарищеские матчи Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Борнмут Первая лига
Борнмут 2:2 Брентфорд Первая лига Борнмут 1:0 Брентфорд Первая лига Брентфорд 1:1 Борнмут Первая лига Брентфорд 6:0 Борнмут Трофей Футбольной лиги Борнмут 3:1 Брентфорд Первая лига Брентфорд 1:1 Борнмут Первая лига Борнмут 0:1 Брентфорд Вторая лига Брентфорд 2:0 Борнмут Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвич Заявка 22 13 5 4 30 - 20 44
2. Суонси Заявка 21 11 6 4 25 - 12 39
3. Борнмут 0:0 Заявка 21 10 9 2 35 - 16 39
4. Брентфорд 0:0 Заявка 22 10 9 3 34 - 20 39
5. Уотфорд Заявка 21 10 7 4 24 - 15 37
6. Рединг Заявка 21 11 3 7 32 - 27 36
7. Сток Сити Заявка 22 9 8 5 26 - 21 35
8. Барнсли Заявка 22 10 4 8 27 - 28 34
9. Мидлсбро Заявка 21 9 6 6 25 - 17 33
10. Бристоль Сити Заявка 22 10 3 9 23 - 24 33
11. Престон Норт Энд Заявка 22 10 2 10 30 - 30 32
12. Хаддерсфилд Таун Заявка 22 9 4 9 27 - 30 31
13. Лутон Таун Заявка 22 8 6 8 20 - 24 30
14. Блэкберн Заявка 22 8 5 9 36 - 27 29
15. Кардифф Сити Заявка 22 8 5 9 29 - 25 29
16. Миллуолл Заявка 20 5 10 5 17 - 18 25
17. Ковентри Заявка 22 5 8 9 20 - 30 23
18. Бирмингем Заявка 22 5 8 9 17 - 27 23
19. Шеффилд Уэнсдей Заявка 22 5 7 10 14 - 23 22
20. КПР Заявка 22 4 9 9 20 - 30 21
21. Дерби Заявка 21 4 7 10 14 - 23 19
22. Ноттингем Форест Заявка 22 4 7 11 15 - 26 19
23. Ротерхэм Заявка 20 4 4 12 19 - 29 16
24. Уиком Заявка 22 3 6 13 15 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уотфорд Заявка 11 8 2 1 20 - 9 26
2. Борнмут 0:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
3. Мидлсбро Заявка 10 7 2 1 15 - 4 23
4. Хаддерсфилд Таун Заявка 11 7 1 3 16 - 9 22
5. Норвич Заявка 11 6 4 1 14 - 8 22
6. Суонси Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
7. Рединг Заявка 11 7 0 4 16 - 12 21
8. Барнсли Заявка 11 6 2 3 14 - 11 20
9. Лутон Таун Заявка 11 5 4 2 15 - 11 19
10. Блэкберн Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
11. Сток Сити Заявка 11 5 3 3 17 - 16 18
12. Брентфорд 0:0 Заявка 11 4 6 1 16 - 10 18
13. Бристоль Сити Заявка 11 5 2 4 10 - 10 17
14. Ковентри Заявка 11 4 5 2 12 - 13 17
15. Кардифф Сити Заявка 11 4 2 5 18 - 14 14
16. Шеффилд Уэнсдей Заявка 11 3 5 3 8 - 8 14
17. Престон Норт Энд Заявка 11 4 1 6 10 - 12 13
18. Ноттингем Форест Заявка 11 3 4 4 10 - 11 13
19. КПР Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
20. Ротерхэм Заявка 10 3 2 5 12 - 12 11
21. Миллуолл Заявка 10 1 7 2 8 - 10 10
22. Уиком Заявка 11 2 4 5 7 - 11 10
23. Бирмингем Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
24. Дерби Заявка 11 1 4 6 5 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвич Заявка 11 7 1 3 16 - 12 22
2. Брентфорд 0:0 Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
3. Престон Норт Энд Заявка 11 6 1 4 20 - 18 19
4. Суонси Заявка 11 5 3 3 12 - 8 18
5. Сток Сити Заявка 11 4 5 2 9 - 5 17
6. Бристоль Сити Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
7. Борнмут 0:0 Заявка 11 3 7 1 15 - 8 16
8. Миллуолл Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
9. Рединг Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
10. Кардифф Сити Заявка 11 4 3 4 11 - 11 15
11. Бирмингем Заявка 11 3 6 2 9 - 8 15
12. Барнсли Заявка 11 4 2 5 13 - 17 14
13. Дерби Заявка 10 3 3 4 9 - 9 12
14. Уотфорд Заявка 10 2 5 3 4 - 6 11
15. Блэкберн Заявка 11 3 2 6 18 - 15 11
16. Лутон Таун Заявка 11 3 2 6 5 - 13 11
17. Мидлсбро Заявка 11 2 4 5 10 - 13 10
18. Хаддерсфилд Таун Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
19. Шеффилд Уэнсдей Заявка 11 2 2 7 6 - 15 8
20. КПР Заявка 11 1 5 5 9 - 17 8
21. Ковентри Заявка 11 1 3 7 8 - 17 6
22. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 5 - 15 6
23. Ротерхэм Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
24. Уиком Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
  • Первый тайм
  • 14'
    Кук делал проникающий пас вперёд на угол вратарской Келли, куда вышел Райя и зафиксировал сферу.
  • Угловой
    13'
    Брукс выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда гости выбили сферу за пределы штрафной.
  • 12'
    Брукс забежал вперёд по правому флангу, Смит покатил сферу в лицевую, но ногу подставил Генри и мяч выкатился за пределы поля.
  • 11'
    Пиннок разрядил обстановку возле своей штрафной и выбил снаряд в аут рядом с центральной линии.
  • 10'
    Симпсон сыграл на Кука, который выполнил заброс к штрафной площади соперника, но вышло немного неточно.
  • 9'
    Станислас выполнил подачу на линию штрафной, откуда защитники "Брентфорда" выбили сферу.
  • Опасный момент
    8'
    Игроки "Борнмута" раскатывают оборону хозяев, как детей просто! Соланке сыграл во вратарскую на Брукса, который с двух метров не сумел загнать игровой снаряд в створ!
  • 7'
    Станислас сыграл в стенку с Куком, сыграл вперёд на Соланке, после этого отыгрался с партнёром в стенку.
  • 6'
    Йенсен с края штрафной нанёс удар по воротам, но пролетел мимо каркаса.
  • 5'
    Каньос после перехвата мяча набрал скорость по левому флангу, сыграл вперёд на Тони, который из-за пределов штрафной пробил по воротам, но мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • 4'
    Станислас прошёл по левому флангу до угла штрафной, но под прессингом соперника сыграл назад на партнёра.
  • 3'
    Пошёл в лицевую с правого фланге Соланке, но вместе с мячом  вышел за пределы поля.
  • Опасный момент
    2'
    Соланке из центра штрафной низом покатил мяч мимо голкипера и только Янссон с ленточки вынес сферу за пределы штрафной!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 22-го английского Чемпионшипа. В рамках этой игры на стадионе "Брентфорд Коммьюнити" в Брентфорде, вместимостью 17250 мест, лицом к лицу сойдутся "Брентфорд" и "Борнмут". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Джарред Джиллеттом; помощники судьи - Пол Ходскинсон, Филип Дермотт; резервный арбитр - Тим Робинсон. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
     
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Борнмут
2.52
3.36
3.14
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.35 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.20 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.34 3.08
  2.47 3.20 3.04

Самый высокий коэффициент на матч «Брентфорд» – «Борнмут» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брентфорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Борнмут» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брентфорд» – «Борнмут», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.04 7.60 1.08 3.20 1.32 2.50 1.53 2.05 1.77 1.82 1.92 1.41 2.80 1.28 3.30 1.11 5.90 1.09 6.25 1.01 12.00 1.02 11.00 0.00 19.50
8.20 1.04 7.60 1.06 3.10 1.35 2.36 1.59 1.77 2.17 1.39 3.00 1.26 3.70 1.11 5.65 1.08 6.55 1.00 11.00
3.63 1.31 2.87 1.45 2.45 1.59 2.01 1.88 1.76 2.15 1.57 2.50 1.51 2.68 1.35 3.34 1.13 6.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.83 1.98 1.37 3.10 1.10 6.20 1.07 7.50
2.75 1.45 1.89 1.91 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.00
2.60 1.52 2.13 1.75 1.65 2.30 1.41 2.95 1.42 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.64 2.18 1.23 3.70
3.60 1.29 2.43 1.56 1.64 2.26 1.23 4.20 1.18 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
4.50 1.16
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Брентфорд 0:0 Борнмут онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный