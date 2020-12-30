Брентфорд
2:1
Конец матча
Стадион: Brentford Community Stadium
Борнмут
0:1
25' ГолСоланке Доминик
1:1
37' ГолДалсгор Хенрик
41' Желтая карточкаКук Льюис
2:1
79' ГолФосу Тарик
17
Тони
Айвен
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
16
Кук
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Дэниэльс ЛюкВратарь
-
24 Фосу ТарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Форсс МаркусНападающий
-
20 Годдос СаманНападающий
- Нападающий
-
36 Стивенс Финн
-
Главный тренер: Франк Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Траверс МаркВратарь
-
24 Офобор НамдиПолузащитник
-
21 Рико ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Сарридж СэмНападающий
-
Главный тренер: Тиндалл Джейсон
Ход матча
25'
0:1
37'
1:1
41'
69'
79'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
15 Удары по воротам 11
-
7 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
384 Количество передач 453
-
45 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тони Айвен
|16 (4)
|0.73
|2.
|Форсс Маркус
|5
|0.23
|3.
|Каньос Серхи
|4
|0.18
|4.
|Мбеумо Брайан
|3
|0.14
|5.
|Дасилва Джошуа
|2
|0.09
|6.
|Далсгор Хенрик
|2
|0.09
|7.
|Йенсен Матиас
|1
|0.05
|8.
|Генри Рико
|1
|0.05
|9.
|Янельт Витали
|1
|0.05
|10.
|Фосу Тарик
|1
|0.05
|11.
|Хансен Эмилиано
|0
|0
|12.
|Пиннок Итан
|0
|0
|13.
|Баптист Шендон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соланке Доминик
|9
|0.43
|2.
|Станислас Жуниор
|6 (2)
|0.29
|3.
|Данджума Арно
|5
|0.24
|4.
|Брукс Дэвид
|3
|0.14
|5.
|Сарридж Сэм
|3
|0.14
|6.
|Хефферсон Лерма
|2
|0.1
|7.
|Гослинг Дэн
|2
|0.1
|8.
|Рико Диего
|1
|0.05
|9.
|Стэйси Джек
|1
|0.05
|10.
|Рикельме Родриго
|1
|0.05
|11.
|Биллинг Филип
|1
|0.05
|12.
|Кук Льюис
|1
|0.05
|13.
|Мефам Крис
|1
|0.05
|14.
|Келли Ллойд
|0
|0
|15.
|Смит Адам
|0
|0
|16.
|Энтони Джейдон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Янельт Витали
|5
|0
|2.
|Далсгор Хенрик
|3
|0
|3.
|Тони Айвен
|3
|0
|4.
|Норгор Кристиан
|2
|0
|5.
|Каньос Серхи
|2
|0
|6.
|Йенсен Матиас
|2
|0
|7.
|Форсс Маркус
|2
|0
|8.
|Пиннок Итан
|0
|1
|9.
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|10.
|Райя Давид
|1
|0
|11.
|Фосу Тарик
|1
|0
|12.
|Соренсен Мадс
|1
|0
|13.
|Томпсон Доминик
|1
|0
|14.
|Дасилва Джошуа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хефферсон Лерма
|6
|0
|2.
|Рико Диего
|5
|0
|3.
|Кук Стив
|2
|1
|4.
|Биллинг Филип
|3
|0
|5.
|Кук Льюис
|3
|0
|6.
|Гослинг Дэн
|2
|0
|7.
|Брукс Дэвид
|2
|0
|8.
|Келли Ллойд
|2
|0
|9.
|Мефам Крис
|2
|0
|10.
|Смит Адам
|1
|0
|11.
|Станислас Жуниор
|1
|0
|12.
|Бегович Асмир
|1
|0
|13.
|Соланке Доминик
|1
|0
|14.
|Стэйси Джек
|1
|0
|15.
|Данджума Арно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брентфорд
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|22.22% (8)
|Борнмут
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
Предыдущие игры
Брентфорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2Кардифф Сити 2:3 Брентфорд Брентфорд 1:0 Ньюкасл Брентфорд 3:1 Рединг Уотфорд 1:1 Брентфорд
Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Брентфорд 2:0 Ковентри Брентфорд 2:4 Престон Норт Энд Брентфорд 3:0 Фулхэм
Борнмут Последние 20 матчей: +9 =8 -3Лутон Таун 0:0 Борнмут Борнмут 1:0 Уиком Борнмут 5:0 Хаддерсфилд Таун Суонси 0:0 Борнмут
Барнсли 0:4 Борнмут Борнмут 2:3 Престон Норт Энд Ротерхэм 2:2 Борнмут Борнмут 2:0 Ноттингем Форест Борнмут 4:2 Рединг Бирмингем 1:3 Борнмут Шеффилд Уэнсдей 1:0 Борнмут Борнмут 1:1 Дерби Борнмут 1:0 Бристоль Сити Уотфорд 1:1 Борнмут Кардифф Сити 1:1 Борнмут Борнмут 0:0 КПР Ковентри 1:3 Борнмут Борнмут 1:0 Норвич Манчестер Сити 2:1 Борнмут Мидлсбро 1:1 Борнмут
Последние игры между собой
Брентфорд: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Борнмут: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвич
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|30 - 20
|44
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 21
|41
|3.
|Суонси
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|25 - 12
|39
|4.
|Борнмут
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|36 - 18
|38
|5.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|24 - 15
|37
|6.
|Рединг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|32 - 27
|36
|7.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|26 - 21
|35
|8.
|Барнсли
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|27 - 28
|34
|9.
|Мидлсбро
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|25 - 17
|33
|10.
|Бристоль Сити
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|23 - 24
|33
|11.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|30 - 30
|32
|12.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 30
|31
|13.
|Лутон Таун
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 24
|30
|14.
|Блэкберн
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|36 - 27
|29
|15.
|Кардифф Сити
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 25
|29
|16.
|Миллуолл
|Заявка
|20
|5
|10
|5
|17 - 18
|25
|17.
|Ковентри
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|20 - 30
|23
|18.
|Бирмингем
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|17 - 27
|23
|19.
|Шеффилд Уэнсдей
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|14 - 23
|22
|20.
|КПР
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 30
|21
|21.
|Дерби
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|14 - 23
|19
|22.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|15 - 26
|19
|23.
|Ротерхэм
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|19 - 29
|16
|24.
|Уиком
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|15 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 9
|26
|2.
|Борнмут
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|3.
|Мидлсбро
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|15 - 4
|23
|4.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 9
|22
|5.
|Норвич
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 8
|22
|6.
|Суонси
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|7.
|Рединг
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|16 - 12
|21
|8.
|Барнсли
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 11
|20
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 11
|20
|10.
|Лутон Таун
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|11.
|Блэкберн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|12.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 16
|18
|13.
|Бристоль Сити
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 10
|17
|14.
|Ковентри
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 13
|17
|15.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 14
|14
|16.
|Шеффилд Уэнсдей
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|8 - 8
|14
|17.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 12
|13
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|19.
|КПР
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|20.
|Ротерхэм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 12
|11
|21.
|Миллуолл
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|8 - 10
|10
|22.
|Уиком
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|23.
|Бирмингем
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|24.
|Дерби
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвич
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 12
|22
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|3.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|20 - 18
|19
|4.
|Суонси
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 8
|18
|5.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|9 - 5
|17
|6.
|Бристоль Сити
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|7.
|Миллуолл
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|8.
|Рединг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|9.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|10.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|16 - 10
|15
|11.
|Бирмингем
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|12.
|Барнсли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 17
|14
|13.
|Дерби
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|4 - 6
|11
|15.
|Блэкберн
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 15
|11
|16.
|Лутон Таун
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|5 - 13
|11
|17.
|Мидлсбро
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 13
|10
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|19.
|Шеффилд Уэнсдей
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 15
|8
|20.
|КПР
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|21.
|Ковентри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 17
|6
|22.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 15
|6
|23.
|Ротерхэм
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|24.
|Уиком
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 21
|5
Победитель
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