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Вбросил из-за боковой линии Келли в центр штрафной "Брентфорда", на заднем плане уронили на газон Биллинга, но арбитр никак не отреагировал на это.

Тони сыграл на свободное пространство Йенсену, который из-за пределов штрафной низом пробил по воротам, но Бегович в падении отражает сферу.

Станислас метров с двадцати пяти наносит удар по воротам и игровой снаряд летит в метре от каркаса.

Звучит финальный свисток главного арбитра, который в заключительном матче 2020 года фиксирует победу "Брентфорда" над "Борнмутом". После этого матча "пчёлы" поднимаются на вторую строчку в турнирной таблице, а "вишенки" начнут 2021 год на четвёрто мместе.

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90' Келли выполнил подачу в центр штрафной "пчёл", откуда те выбивают футбольный снаряд за боковую линию.

90' Четыре минуты компенсирует арбитр ко второму тайму.

89' Перестановка в составе "Борнмута": Дэн Гослинг меняет Хефферсона Лерму.

88' Замена в составе "пчёл": Саман Годдос заменил Брайана Мбеуно.

87' Биллинг простреливает в штрафную площадь с правого фланга, откуда защитники "Брентфорда" выбивают сферу.

86' Начинается разборка у Тони со Смитом после очередного фола, у Биллинга накалились нервы и отводят его игроки "Брентфорда" в сторону от потасовки соперника.

85' Фосу после борьбы за мяч на бровке упал на газон, но арбитр не поверил, что против него был фол и не стал свистеть.

84' Кинг на левой бровке сохранил мяч после длинной передачи, правда после этого подарил его сопернику.

83' Снова защитники "Борнмута" перекатывают игровой снаряд около своей штрафной, а теперь хозяева идут в высокий прессинг и не дают "вишенкам" перейти центральную линию.

82' И вторая замена в составе "Борнмута": Дэвид Брукс покидает поле, а выходит вместо него Сэм Сарридж.

81' Замена в составе "Брентфорда": Эмилиано Хансен выходит на поле вместо Джошуа Дасилвы.

80' Дасилва находится на газоне и держится за ногу, похоже потребуется ему медицинская помощь.

79' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ТАРИК ФОСУ!!! Мбеумо ворвался в штрафную с правого фланга, обыграл двух соперников, выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Фосу головой в прыжке переправил сферу в сетку ворот!

78' Станислас выполнил заброс на край штрафной Кингу, который неудачно обработал мяч и потерял его.

77' Янссон выполнил заброс за спины защитникам "Борнмута" на Тони, который не успел выйти из офсайда.

76' Станислас выполнил подачу в центр вратарской, где Пиннок выиграл верховое единоборство и выбил сферу за пределы штрафной.

75' Брукс выполнил подачу на дальнюю штангу, где Райя кончиками пальцев дотянулся до мяча и перевёл его за пределы поля.

74' Смит подключился в очередную атаку, прострелил на угол вратарской, куда бежал Соланке, но Янссон блокировал этот прострел и перевёл сферу за пределы поля.

73' Смит сыграл на Биллинга, который выполнил заброс в центр штрафной и Райя на выходе в прыжке фиксирует сферу.

72' Биллинг с правого края прострелил в центр штрафной в направлении Станисласа, но хозяева могли перехватить круглого.

71' Вновь игроки "вишенок" перекатывают игровой снаряд на половине поля соперника, уже всем составом они переходят центральную линию.

70' Кинг с правого фланга сместился на край штрафной, пробил с острого угла, но Райя сумел без особых проблем зафиксировать сферу.

69' Первая перестановка в составе "Борнмута": Джошуа Кинг меняет Льюис Кука.

68' Смит подключился в атаку, сместился в центр и после контакта с Фосу упал на газон, арбитр зафиксировал фол.

67' Снова защитники "Борнмута" катают мяч поперёк поля, заметно упали скорости в матче, по сравнению с первым таймом.

66' Фосу получил мяч на левом фланге, пытался покатить сферу на край штрафной, но от ноги Смита круглый выкатился в аут.

65' Дасилва нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной и игровой снаряд пролетел над перекладиной.

64' Первая замена в составе "Брентфорда": Тарик Фосу выходит на поле вместо Серхи Каньоса.

63' Станислас нанёс удар по воротам метров с тридцати, но вышло несильно и Райя спокойно зафиксировал круглого.

62' Мбеумо делал передачу в лицевую на Дасилву, который сместился к боковой линии и после этого сделал неточный пас к линии штрафной.

61' Соланке с линии штрафной сыграл направо, откуда Брукс пробил в ближний угол и Райя в падении переводит сферу за пределы поля.

60' Защитники "Борнмута" перекатывают игровой снаряд около центрального круга, взяли они небольшую передышку.

59' Каньос сместился с левого фланга в центр и с линии штрафной пробил по воротам, но получилось намного выше перекладины.

58' Заканчиваются силы у игроков "Борнмута" к данной минуте, очень много брака стало в передачах при выходе в атаку.

57' Лерма выполнил заброс на правый край штрафной, где Генри опередил соперника и выбил мяч за боковую линию.

56' Соланке неожиданно выскочил из-за спин защитников после передачи из глубины поля, но Янссон на этот раз сумел сыграть головой назад на Райя.

55' Лерма выполнил перевод на левую бровку, где Келли опередил Далсгор и выбил сферу в аут.

54' Генри ошибается под прессингом Смита и отправляет игровой снаряд за боковую линию.

53' Йенсен забросил мяч на угол вратарской, откуда Генри наносил удар в касание по воротам, но мяч полетел вдоль ворот.

52' Каньос с фланга прострелил на дальнюю штангу, откуда Симпсон едва не загнал сферу в собственные ворота.

51' Разыграли угловой "вишенки", Кук из глубины поля выполнил подачу в штрафную, но мяч прилетел в руки Райя.

50' Брукс с правого фланга выполнил подачу в штрафную и мяч от Генри вылетел за пределы поля на угловой.

49' Каньос пытается убежать по левому флангу, его настигал Смит и Серхи делал передачу в направлении Тони, но Бегович на выходе опередил соперника.

48' Смит пробил по воротам из-за пределов штрафной, но мяч полетел в нескольких метрах от створа.

47' Мбеумо с правого фланга сместился в штрафную, но на удар у него уже не хватило сил и он покатил мяч на защитника "Борнмута".