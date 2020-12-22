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  2. Матчи
  3. Норвегия
Мьёндален
2:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Олесунн
0'
1:0
13' Гол
Лисет Сёндре
2:0
17' Гол
Накким Маркус
18'
1
Макани
Соша
26
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
23
Юхансен
Сондре
3
Драгснес
Ветле
33
Осмундсен
Стиан
11
Гёусетх
Кристиан
24
Свеен
Оле
17
Овенстад
Мартин
9
Лисет
Сёндре
22
Ибрагим
Шуайбу
25
Конгсхаун
Гудмунн
21
Йоргенсен
Каспер
4
Гроннер
Йонас
39
Карамоко
Бенджамин
6
Клинкенберг
Дан
18
Олафссон
Давид-Кристьян
16
Хатлехоль
Йёрген
7
Лима
Эриксон
20
Бизоза
Партфаит
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
Мьёндален
4-3-2-1
Олесунн
5-4-1

Ход матча

13'
Лисет Сёндре
(Овенстад Мартин)
1:0
17'
Накким Маркус
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагим Шуайбу 6 0.2
2. Лисет Сёндре 3 0.1
3. Драгснес Ветле 2 0.07
4. Брустад Фредрик 2 0.07
5. Брохман Тонни 2 0.07
6. Овенстад Мартин 1 0.03
7. Свеен Оле 1 0.03
8. Накким Маркус 1 (1) 0.03
9. Осмундсен Стиан 1 0.03
10. Янсен Квинт 1 0.03
11. Хеллум Андреас 1 0.03
12. Хансен Александер II 0 0
13. Гёусетх Кристиан 0 0
14. Ларсен Ларс Олден 0 0
15. Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.37
2. Кастро Никлас 4 (2) 0.13
3. Нордли Симен Болькан 4 (1) 0.13
4. Хеуген Сигурд 4 (2) 0.13
5. Бизоза Партфаит 2 0.07
6. Карлсбакк Маркус 2 0.07
7. Ларсен Петер-Орри 1 0.03
8. Фискерстранд Ветле 1 0.03
9. Сно Саквилл 0 0
10. Карамоко Бенджамин 0 0
11. Олафссон Давид-Кристьян 0 0
12. Клинкенберг Дан 0 0
13. Йоргенсен Каспер 0 0

Карточки

Мьёндален
# Игрок      
1. Осмундсен Стиан 6 0
2. Хансен Александер II 2 2
3. Овенстад Мартин 5 0
4. Лисет Сёндре 4 0
5. Юхансен Сондре 3 0
6. Сольберг Йоаким 3 0
7. Накким Маркус 3 0
8. Ларсен Ларс Олден 3 0
9. Тум Исаак 3 0
10. Макани Соша 1 1
11. Брохман Тонни 2 0
12. Брустад Фредрик 2 0
13. Ибрагим Шуайбу 2 0
14. Эриксен Сивер Скаар 2 0
15. Гёусетх Кристиан 1 0
16. Свеен Оле 1 0
17. Виейра Жорже 1 0
18. Драгснес Ветле 1 0
19. Янсен Квинт 1 0
20. Хеллум Андреас 1 0
21. Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Хеуген Сигурд 9 1
2. Кастро Никлас 7 0
3. Бизоза Партфаит 6 0
4. Олафссон Давид-Кристьян 4 1
5. Гроннер Йонас 5 0
6. Сэтре Стале 4 0
7. Сно Саквилл 4 0
8. Конгсхаун Гудмунн 3 0
9. Карамоко Бенджамин 3 0
10. Узочакву Арнест 3 0
11. Лима Эриксон 3 0
12. Нордли Симен Болькан 3 0
13. Карлсен Фредрик 2 0
14. Ли Андреас 2 0
15. Гретарссон Даниэль 2 0
16. Клинкенберг Дан 2 0
17. Йоргенсен Каспер 2 0
18. Ларсен Петер-Орри 1 0
19. Фридьонссон Хольмберт 1 0
20. Ли Оддбьёрн 1 0
21. Хатлехоль Йёрген 1 0
22. Дубвик Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мьёндален 18.18% (4) 18.18% (4) 13.64% (3) 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6)
 Олесунн 6.9% (2) 31.03% (9) 20.69% (6) 3.45% (1) 17.24% (5) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Русенборг 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Старт Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек
Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:3 Мольде Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 2:0 Бранн Волеренга 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Викинг Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Одд 6:1 Мьёндален Мьёндален 0:2 Русенборг Бранн 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Хёугесунн Старт 3:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Одд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален
Олесунн Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Олесунн 1:4 Стрёмсгодсет Мольде 2:1 Олесунн Олесунн 0:1 Саннефьёрд Бранн 3:1 Олесунн
Олесунн 1:1 Волеренга Будё-Глимт 7:0 Олесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Олесунн 0:3 Одд Стабек 4:0 Олесунн Олесунн 1:2 Кристиансунд Олесунн 1:2 Русенборг Викинг 5:2 Олесунн Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Олесунн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Олесунн 1:3 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 2:0 Олесунн Первый дивизион Олесунн 2:1 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 1:2 Олесунн Типпелиген
Олесунн 4:2 Мьёндален Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 30 26 3 1 103 - 32 81
2. Мольде Заявка 30 20 2 8 77 - 36 62
3. Волеренга 2:0 Заявка 30 15 10 5 49 - 33 55
4. Русенборг 0:0 Заявка 30 15 7 8 50 - 35 52
5. Кристиансунд 0:0 Заявка 30 12 13 5 56 - 42 49
6. Одд 0:0 Заявка 30 13 5 12 51 - 49 44
7. Викинг Заявка 30 12 8 10 54 - 52 44
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 30 10 7 13 36 - 50 37
9. Стабек 0:0 Заявка 30 8 13 9 37 - 45 37
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 30 9 8 13 31 - 43 35
11. Бранн 0:0 Заявка 30 8 10 12 38 - 48 34
12. Сарпсборг-08 Заявка 30 8 8 14 33 - 43 32
13. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 30 7 11 12 41 - 53 32
14. Мьёндален 1:0 Заявка 30 8 3 19 24 - 45 27
15. Старт 0:2 Заявка 30 6 9 15 33 - 54 27
16. Олесунн 0:1 Заявка 30 2 5 23 30 - 83 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 15 0 0 59 - 11 45
2. Мольде Заявка 15 12 1 2 42 - 13 37
3. Волеренга 2:0 Заявка 15 10 5 0 31 - 13 35
4. Русенборг 0:0 Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
5. Одд 0:0 Заявка 15 8 2 5 28 - 22 26
6. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 7 5 3 33 - 23 26
7. Викинг Заявка 15 7 4 4 34 - 22 25
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек 0:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
11. Старт 0:2 Заявка 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален 1:0 Заявка 15 6 0 9 14 - 18 18
13. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 3 7 5 19 - 25 16
14. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 20 16
15. Бранн 0:0 Заявка 15 3 6 6 19 - 19 15
16. Олесунн 0:1 Заявка 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде Заявка 15 8 1 6 35 - 23 25
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 5 8 2 23 - 19 23
4. Волеренга 2:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 6 1 8 18 - 23 19
6. Русенборг 0:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 19 19
7. Бранн 0:0 Заявка 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Викинг Заявка 15 5 4 6 20 - 30 19
9. Одд 0:0 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
10. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 4 4 7 22 - 28 16
11. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 4 4 7 14 - 24 16
12. Стабек 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 28 16
13. Сарпсборг-08 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
14. Мьёндален 1:0 Заявка 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт 0:2 Заявка 15 1 3 11 11 - 34 6
16. Олесунн 0:1 Заявка 15 1 2 12 14 - 44 5
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Лисет Сёндре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Олесунн
1.28
9.50
9.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.70 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.20 9.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.15 9.40

Самый высокий коэффициент на матч «Мьёндален» – «Олесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мьёндален» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мьёндален» – «Олесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
18.00 0.00 15.00 1.01 6.30 1.09 5.40 1.13 3.00 1.36 2.14 1.71 2.46 1.55 2.08 1.75 1.86 1.94 1.74 2.10 1.50 2.48 1.36 3.00 1.18 4.60 1.16 5.20 1.06 8.60 1.05 9.10 1.01 14.50
13.00 1.00 13.25 1.00 6.25 1.08 5.50 1.12 3.04 1.36 2.50 1.53 1.93 1.96 1.53 2.50 1.37 2.99 1.17 4.50 1.13 5.00 1.03 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.84 1.99 1.35 3.05
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.31 1.59 1.69 2.10 1.42 2.80
5.95 1.13 4.85 1.18 2.34 1.60 1.74 2.09 1.44 2.79 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
Где смотреть матч Мьёндален 2:0 Олесунн онлайн

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