Мьёндален
2:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Consto Arena
Олесунн
1:0
13' ГолЛисет Сёндре
2:0
17' ГолНакким Маркус
24
Свеен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Виейра ЖоржеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Мвимба ЭнокВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диа МамадуНападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
13'
1:0
17'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагим Шуайбу
|6
|0.2
|2.
|Лисет Сёндре
|3
|0.1
|3.
|Драгснес Ветле
|2
|0.07
|4.
|Брустад Фредрик
|2
|0.07
|5.
|Брохман Тонни
|2
|0.07
|6.
|Овенстад Мартин
|1
|0.03
|7.
|Свеен Оле
|1
|0.03
|8.
|Накким Маркус
|1 (1)
|0.03
|9.
|Осмундсен Стиан
|1
|0.03
|10.
|Янсен Квинт
|1
|0.03
|11.
|Хеллум Андреас
|1
|0.03
|12.
|Хансен Александер II
|0
|0
|13.
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|14.
|Ларсен Ларс Олден
|0
|0
|15.
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|11 (1)
|0.37
|2.
|Кастро Никлас
|4 (2)
|0.13
|3.
|Нордли Симен Болькан
|4 (1)
|0.13
|4.
|Хеуген Сигурд
|4 (2)
|0.13
|5.
|Бизоза Партфаит
|2
|0.07
|6.
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.07
|7.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0.03
|8.
|Фискерстранд Ветле
|1
|0.03
|9.
|Сно Саквилл
|0
|0
|10.
|Карамоко Бенджамин
|0
|0
|11.
|Олафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|12.
|Клинкенберг Дан
|0
|0
|13.
|Йоргенсен Каспер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осмундсен Стиан
|6
|0
|2.
|Хансен Александер II
|2
|2
|3.
|Овенстад Мартин
|5
|0
|4.
|Лисет Сёндре
|4
|0
|5.
|Юхансен Сондре
|3
|0
|6.
|Сольберг Йоаким
|3
|0
|7.
|Накким Маркус
|3
|0
|8.
|Ларсен Ларс Олден
|3
|0
|9.
|Тум Исаак
|3
|0
|10.
|Макани Соша
|1
|1
|11.
|Брохман Тонни
|2
|0
|12.
|Брустад Фредрик
|2
|0
|13.
|Ибрагим Шуайбу
|2
|0
|14.
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0
|15.
|Гёусетх Кристиан
|1
|0
|16.
|Свеен Оле
|1
|0
|17.
|Виейра Жорже
|1
|0
|18.
|Драгснес Ветле
|1
|0
|19.
|Янсен Квинт
|1
|0
|20.
|Хеллум Андреас
|1
|0
|21.
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хеуген Сигурд
|9
|1
|2.
|Кастро Никлас
|7
|0
|3.
|Бизоза Партфаит
|6
|0
|4.
|Олафссон Давид-Кристьян
|4
|1
|5.
|Гроннер Йонас
|5
|0
|6.
|Сэтре Стале
|4
|0
|7.
|Сно Саквилл
|4
|0
|8.
|Конгсхаун Гудмунн
|3
|0
|9.
|Карамоко Бенджамин
|3
|0
|10.
|Узочакву Арнест
|3
|0
|11.
|Лима Эриксон
|3
|0
|12.
|Нордли Симен Болькан
|3
|0
|13.
|Карлсен Фредрик
|2
|0
|14.
|Ли Андреас
|2
|0
|15.
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|16.
|Клинкенберг Дан
|2
|0
|17.
|Йоргенсен Каспер
|2
|0
|18.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0
|19.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|20.
|Ли Оддбьёрн
|1
|0
|21.
|Хатлехоль Йёрген
|1
|0
|22.
|Дубвик Исак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьёндален
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|Олесунн
|6.9% (2)
|31.03% (9)
|20.69% (6)
|3.45% (1)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =1 -14Русенборг 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Старт Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек
Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:3 Мольде Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 2:0 Бранн Волеренга 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Викинг Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Одд 6:1 Мьёндален Мьёндален 0:2 Русенборг Бранн 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Хёугесунн Старт 3:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Одд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален
Олесунн Последние 20 матчей: +2 =2 -16Олесунн 1:4 Стрёмсгодсет Мольде 2:1 Олесунн Олесунн 0:1 Саннефьёрд Бранн 3:1 Олесунн
Олесунн 1:1 Волеренга Будё-Глимт 7:0 Олесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Олесунн 0:3 Одд Стабек 4:0 Олесунн Олесунн 1:2 Кристиансунд Олесунн 1:2 Русенборг Викинг 5:2 Олесунн Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Олесунн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|103 - 32
|81
|2.
|Мольде
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|77 - 36
|62
|3.
|Волеренга
|2:0 Заявка
|30
|15
|10
|5
|49 - 33
|55
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|30
|15
|7
|8
|50 - 35
|52
|5.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|30
|12
|13
|5
|56 - 42
|49
|6.
|Одд
|0:0 Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 49
|44
|7.
|Викинг
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|54 - 52
|44
|8.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|30
|10
|7
|13
|36 - 50
|37
|9.
|Стабек
|0:0 Заявка
|30
|8
|13
|9
|37 - 45
|37
|10.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 43
|35
|11.
|Бранн
|0:0 Заявка
|30
|8
|10
|12
|38 - 48
|34
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 43
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|30
|7
|11
|12
|41 - 53
|32
|14.
|Мьёндален
|1:0 Заявка
|30
|8
|3
|19
|24 - 45
|27
|15.
|Старт
|0:2 Заявка
|30
|6
|9
|15
|33 - 54
|27
|16.
|Олесунн
|0:1 Заявка
|30
|2
|5
|23
|30 - 83
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|59 - 11
|45
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|42 - 13
|37
|3.
|Волеренга
|2:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|31 - 13
|35
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|5.
|Одд
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 22
|26
|6.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 23
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 22
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|11.
|Старт
|0:2 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|12.
|Мьёндален
|1:0 Заявка
|15
|6
|0
|9
|14 - 18
|18
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 25
|16
|14.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 20
|16
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 19
|15
|16.
|Олесунн
|0:1 Заявка
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|35 - 23
|25
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Волеренга
|2:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 20
|20
|5.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 19
|19
|7.
|Бранн
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Викинг
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 30
|19
|9.
|Одд
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 28
|16
|11.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 24
|16
|12.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 28
|16
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|14.
|Мьёндален
|1:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 27
|9
|15.
|Старт
|0:2 Заявка
|15
|1
|3
|11
|11 - 34
|6
|16.
|Олесунн
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 44
|5
Победитель
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