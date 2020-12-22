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Мьёндален
3:0
Конец матча

Стадион:
Олесунн
0'
1:0
13' Гол
Лисет Сёндре
2:0
17' Гол
Накким Маркус
39' Желтая карточка
Карамоко Бенджамин
3:0
45' Пенальти
Гёусетх Кристиан
60' Желтая карточка
Хатлехоль Йёрген
73' Желтая карточка
Свеен Оле
87' Желтая карточка
Осмундсен Стиан
90'+4
1
Макани
Соша
26
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
23
Юхансен
Сондре
3
Драгснес
Ветле
33
Осмундсен
Стиан
11
Гёусетх
Кристиан
24
Свеен
Оле
17
Овенстад
Мартин
9
Лисет
Сёндре
22
Ибрагим
Шуайбу
25
Конгсхаун
Гудмунн
21
Йоргенсен
Каспер
4
Гроннер
Йонас
39
Карамоко
Бенджамин
6
Клинкенберг
Дан
18
Олафссон
Давид-Кристьян
16
Хатлехоль
Йёрген
7
Лима
Эриксон
20
Бизоза
Партфаит
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
Мьёндален
4-3-2-1
Олесунн
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагим Шуайбу 6 0.2
2. Лисет Сёндре 4 0.13
3. Драгснес Ветле 2 0.07
4. Брустад Фредрик 2 0.07
5. Накким Маркус 2 (1) 0.07
6. Брохман Тонни 2 0.07
7. Овенстад Мартин 1 0.03
8. Свеен Оле 1 0.03
9. Гёусетх Кристиан 1 (1) 0.03
10. Осмундсен Стиан 1 0.03
11. Янсен Квинт 1 0.03
12. Хеллум Андреас 1 0.03
13. Хансен Александер II 0 0
14. Ларсен Ларс Олден 0 0
15. Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.37
2. Кастро Никлас 4 (2) 0.13
3. Нордли Симен Болькан 4 (1) 0.13
4. Хеуген Сигурд 4 (2) 0.13
5. Бизоза Партфаит 2 0.07
6. Карлсбакк Маркус 2 0.07
7. Ларсен Петер-Орри 1 0.03
8. Фискерстранд Ветле 1 0.03
9. Сно Саквилл 0 0
10. Карамоко Бенджамин 0 0
11. Олафссон Давид-Кристьян 0 0
12. Клинкенберг Дан 0 0
13. Йоргенсен Каспер 0 0

Карточки

Мьёндален
# Игрок      
1. Осмундсен Стиан 7 0
2. Хансен Александер II 2 2
3. Овенстад Мартин 5 0
4. Лисет Сёндре 4 0
5. Юхансен Сондре 3 0
6. Сольберг Йоаким 3 0
7. Накким Маркус 3 0
8. Ларсен Ларс Олден 3 0
9. Тум Исаак 3 0
10. Макани Соша 1 1
11. Брохман Тонни 2 0
12. Брустад Фредрик 2 0
13. Свеен Оле 2 0
14. Ибрагим Шуайбу 2 0
15. Эриксен Сивер Скаар 2 0
16. Гёусетх Кристиан 1 0
17. Виейра Жорже 1 0
18. Драгснес Ветле 1 0
19. Янсен Квинт 1 0
20. Хеллум Андреас 1 0
21. Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Хеуген Сигурд 9 1
2. Кастро Никлас 7 0
3. Бизоза Партфаит 6 0
4. Олафссон Давид-Кристьян 4 1
5. Гроннер Йонас 5 0
6. Карамоко Бенджамин 4 0
7. Сэтре Стале 4 0
8. Сно Саквилл 4 0
9. Конгсхаун Гудмунн 3 0
10. Узочакву Арнест 3 0
11. Лима Эриксон 3 0
12. Нордли Симен Болькан 3 0
13. Карлсен Фредрик 2 0
14. Ли Андреас 2 0
15. Гретарссон Даниэль 2 0
16. Хатлехоль Йёрген 2 0
17. Клинкенберг Дан 2 0
18. Йоргенсен Каспер 2 0
19. Ларсен Петер-Орри 1 0
20. Фридьонссон Хольмберт 1 0
21. Ли Оддбьёрн 1 0
22. Дубвик Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мьёндален 20% (5) 20% (5) 16% (4) 12% (3) 8% (2) 24% (6)
 Олесунн 6.9% (2) 31.03% (9) 20.69% (6) 3.45% (1) 17.24% (5) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Русенборг 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Старт Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек
Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:3 Мольде Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 2:0 Бранн Волеренга 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Викинг Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Одд 6:1 Мьёндален Мьёндален 0:2 Русенборг Бранн 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Хёугесунн Старт 3:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Одд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален
Олесунн Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Олесунн 1:4 Стрёмсгодсет Мольде 2:1 Олесунн Олесунн 0:1 Саннефьёрд Бранн 3:1 Олесунн
Олесунн 1:1 Волеренга Будё-Глимт 7:0 Олесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Олесунн 0:3 Одд Стабек 4:0 Олесунн Олесунн 1:2 Кристиансунд Олесунн 1:2 Русенборг Викинг 5:2 Олесунн Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Олесунн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Олесунн 1:3 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 2:0 Олесунн Первый дивизион Олесунн 2:1 Мьёндален Первый дивизион Мьёндален 1:2 Олесунн Типпелиген
Олесунн 4:2 Мьёндален Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 30 26 3 1 103 - 32 81
2. Мольде Заявка 30 20 2 8 77 - 36 62
3. Волеренга Заявка 30 15 10 5 51 - 33 55
4. Русенборг Заявка 30 15 7 8 50 - 35 52
5. Кристиансунд Заявка 30 12 12 6 57 - 45 48
6. Викинг Заявка 30 12 8 10 54 - 52 44
7. Одд Заявка 30 13 4 13 52 - 51 43
8. Хёугесунн Заявка 30 11 6 13 39 - 51 39
9. Стабек Заявка 30 9 12 9 41 - 45 39
10. Бранн Заявка 30 9 9 12 40 - 49 36
11. Саннефьёрд Заявка 30 9 8 13 31 - 43 35
12. Сарпсборг-08 Заявка 30 8 8 14 33 - 43 32
13. Стрёмсгодсет Заявка 30 7 10 13 41 - 57 31
14. Мьёндален Заявка 30 8 3 19 26 - 45 27
15. Старт Заявка 30 6 9 15 33 - 56 27
16. Олесунн Заявка 30 2 5 23 30 - 85 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 15 0 0 59 - 11 45
2. Мольде Заявка 15 12 1 2 42 - 13 37
3. Волеренга Заявка 15 10 5 0 33 - 13 35
4. Русенборг Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
5. Одд Заявка 15 8 2 5 28 - 22 26
6. Викинг Заявка 15 7 4 4 34 - 22 25
7. Кристиансунд Заявка 15 7 4 4 34 - 26 25
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн Заявка 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
11. Старт Заявка 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален Заявка 15 6 0 9 16 - 18 18
13. Бранн Заявка 15 4 5 6 21 - 20 17
14. Саннефьёрд Заявка 15 3 7 5 13 - 20 16
15. Стрёмсгодсет Заявка 15 3 6 6 19 - 29 15
16. Олесунн Заявка 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде Заявка 15 8 1 6 35 - 23 25
3. Кристиансунд Заявка 15 5 8 2 23 - 19 23
4. Волеренга Заявка 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Саннефьёрд Заявка 15 6 1 8 18 - 23 19
6. Русенборг Заявка 15 5 4 6 16 - 19 19
7. Викинг Заявка 15 5 4 6 20 - 30 19
8. Бранн Заявка 15 5 4 6 19 - 29 19
9. Хёугесунн Заявка 15 5 3 7 17 - 25 18
10. Стабек Заявка 15 4 6 5 22 - 28 18
11. Одд Заявка 15 5 2 8 24 - 29 17
12. Стрёмсгодсет Заявка 15 4 4 7 22 - 28 16
13. Сарпсборг-08 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
14. Мьёндален Заявка 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт Заявка 15 1 3 11 11 - 36 6
16. Олесунн Заявка 15 1 2 12 14 - 46 5
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Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 23.00 53.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.15 9.40

Самый высокий коэффициент на матч «Мьёндален» – «Олесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мьёндален» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мьёндален» – «Олесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
18.00 0.00 15.00 1.01 6.30 1.09 5.40 1.13 8.50 1.05 2.14 1.71 2.46 1.55 2.08 1.75 2.30 1.58 1.74 2.10 1.50 2.48 1.92 3.90 1.18 4.60 1.03 10.00 1.06 8.60 1.07 7.50 1.01 14.50
13.00 1.00 13.25 1.00 6.25 1.08 5.50 1.12 3.04 1.36 2.50 1.53 1.93 1.96 1.53 2.50 1.37 2.99 1.17 4.50 1.13 5.00 1.03 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.00 1.36 2.55 1.47 1.35 3.05 1.58 2.30 1.05 8.50
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.31 1.59 1.69 2.10 1.42 2.80
5.95 1.13 4.85 1.18 2.34 1.60 1.74 2.09 1.44 2.79 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
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