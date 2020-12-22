Кристиансунд
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Кристиансунд
Хёугесунн
22
Сормо
Бент
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сормо БентЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
16 Фуру ИварЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрино Амаль
|25 (6)
|0.83
|2.
|Бюэ Бендик
|6
|0.2
|3.
|Каллудра Лиридон
|4
|0.13
|4.
|Скарсем Олаус
|3
|0.1
|5.
|Мумбанья Фарис
|3
|0.1
|6.
|Сёрли Сондре
|3
|0.1
|7.
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0.1
|8.
|Псише Кристоф
|2
|0.07
|9.
|Аскар Армин
|2
|0.07
|10.
|Осбак Кристоффер
|1
|0.03
|11.
|Сормо Бент
|1
|0.03
|12.
|Коли Алиу
|1
|0.03
|13.
|Сивертсен Оскар
|1
|0.03
|14.
|Хопмарк Андреас
|1 (1)
|0.03
|15.
|Сивертсен Эрленд
|0
|0
|16.
|Ульвестад Пол Эрик
|0
|0
|17.
|Мбайе Серинье
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вельде Кристоффер
|8 (1)
|0.27
|2.
|Сандберг Никлас
|7 (5)
|0.23
|3.
|Ваджи Ибраима
|4
|0.13
|4.
|Аммитцбёлль Александр
|4
|0.13
|5.
|Коне Ибраима
|2
|0.07
|6.
|Теркильдсен Петер
|2
|0.07
|7.
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.03
|8.
|Хансен Беньямин
|1
|0.03
|9.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.03
|10.
|Деслер Миккел
|0
|0
|11.
|Стёлос Александер
|0
|0
|12.
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|13.
|Лейте Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мумбанья Фарис
|5
|0
|2.
|Псише Кристоф
|3
|1
|3.
|Диоп Амиду
|4
|0
|4.
|Каллудра Лиридон
|3
|0
|5.
|Кастрати Фламур
|3
|0
|6.
|Хопмарк Андреас
|3
|0
|7.
|Осбак Кристоффер
|3
|0
|8.
|Скарсем Олаус
|3
|0
|9.
|Дианье Усейну
|3
|0
|10.
|Коли Алиу
|2
|0
|11.
|Сивертсен Эрленд
|2
|0
|12.
|Ульвестад Пол Эрик
|2
|0
|13.
|Аскар Армин
|2
|0
|14.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|15.
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|16.
|Сёрли Сондре
|1
|0
|17.
|Сормо Бент
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стёлос Александер
|6
|0
|2.
|Вельде Кристоффер
|6
|0
|3.
|Лейте Бруно
|6
|0
|4.
|Хансен Беньямин
|4
|0
|5.
|Деслер Миккел
|3
|0
|6.
|Педерсен Торе
|3
|0
|7.
|Ваджи Ибраима
|3
|0
|8.
|Крюгор Кевин Мартин
|3
|0
|9.
|Коне Ибраима
|3
|0
|10.
|Сандберг Никлас
|2
|0
|11.
|Сандвик Хельге
|2
|0
|12.
|Кнудсен Фредрик
|2
|0
|13.
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|14.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|15.
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|16.
|Аммитцбёлль Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|8.93% (5)
|14.29% (8)
|12.5% (7)
|12.5% (7)
|25% (14)
|26.79% (15)
|Хёугесунн
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =7 -3Стабек 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:3 Одд Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет
Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Бранн 1:1 Кристиансунд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мольде 3:1 Хёугесунн
Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Бранн 1:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|103 - 32
|81
|2.
|Мольде
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|77 - 36
|62
|3.
|Волеренга
|2:0 Заявка
|30
|15
|10
|5
|49 - 33
|55
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|30
|15
|7
|8
|50 - 35
|52
|5.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|30
|12
|13
|5
|56 - 42
|49
|6.
|Одд
|0:0 Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 49
|44
|7.
|Викинг
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|54 - 52
|44
|8.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|30
|10
|7
|13
|36 - 50
|37
|9.
|Стабек
|0:0 Заявка
|30
|8
|13
|9
|37 - 45
|37
|10.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 43
|35
|11.
|Бранн
|0:0 Заявка
|30
|8
|10
|12
|38 - 48
|34
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 43
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|30
|7
|11
|12
|41 - 53
|32
|14.
|Мьёндален
|1:0 Заявка
|30
|8
|3
|19
|24 - 45
|27
|15.
|Старт
|0:2 Заявка
|30
|6
|9
|15
|33 - 54
|27
|16.
|Олесунн
|0:1 Заявка
|30
|2
|5
|23
|30 - 83
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|59 - 11
|45
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|42 - 13
|37
|3.
|Волеренга
|2:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|31 - 13
|35
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|5.
|Одд
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 22
|26
|6.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 23
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 22
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|11.
|Старт
|0:2 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|12.
|Мьёндален
|1:0 Заявка
|15
|6
|0
|9
|14 - 18
|18
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 25
|16
|14.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 20
|16
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 19
|15
|16.
|Олесунн
|0:1 Заявка
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|35 - 23
|25
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Волеренга
|2:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 20
|20
|5.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 19
|19
|7.
|Бранн
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Викинг
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 30
|19
|9.
|Одд
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 28
|16
|11.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 24
|16
|12.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 28
|16
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|14.
|Мьёндален
|1:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 27
|9
|15.
|Старт
|0:2 Заявка
|15
|1
|3
|11
|11 - 34
|6
|16.
|Олесунн
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 44
|5
Победитель
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