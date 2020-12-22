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  2. Матчи
  3. Норвегия
Кристиансунд
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Хёугесунн
0' 18'
1
Макдермот
Шон
22
Сормо
Бент
5
Ульвестад
Дан
Петер
4
Псише
Кристоф
3
Осбак
Кристоффер
8
Диоп
Амиду
23
Ульвестад
Пол
Эрик
7
Сёрли
Сондре
17
Скарсем
Олаус
9
Пеллегрино
Амаль
29
Мумбанья
Фарис
32
Стопл
Фрэнк
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
6
Воге-Нильсен
Йоаким
8
Крюгор
Кевин
Мартин
16
Лейте
Бруно
21
Теркильдсен
Петер
17
Ваджи
Ибраима
99
Вельде
Кристоффер
Кристиансунд
4-2-3-1
Хёугесунн
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 25 (6) 0.83
2. Бюэ Бендик 6 0.2
3. Каллудра Лиридон 4 0.13
4. Скарсем Олаус 3 0.1
5. Мумбанья Фарис 3 0.1
6. Сёрли Сондре 3 0.1
7. Ульвестад Дан Петер 3 0.1
8. Псише Кристоф 2 0.07
9. Аскар Армин 2 0.07
10. Осбак Кристоффер 1 0.03
11. Сормо Бент 1 0.03
12. Коли Алиу 1 0.03
13. Сивертсен Оскар 1 0.03
14. Хопмарк Андреас 1 (1) 0.03
15. Сивертсен Эрленд 0 0
16. Ульвестад Пол Эрик 0 0
17. Мбайе Серинье 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вельде Кристоффер 8 (1) 0.27
2. Сандберг Никлас 7 (5) 0.23
3. Ваджи Ибраима 4 0.13
4. Аммитцбёлль Александр 4 0.13
5. Коне Ибраима 2 0.07
6. Теркильдсен Петер 2 0.07
7. Кнудсен Фредрик 1 0.03
8. Хансен Беньямин 1 0.03
9. Фредриксен Ульрик 1 0.03
10. Деслер Миккел 0 0
11. Стёлос Александер 0 0
12. Крюгор Кевин Мартин 0 0
13. Лейте Бруно 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Мумбанья Фарис 5 0
2. Псише Кристоф 3 1
3. Диоп Амиду 4 0
4. Каллудра Лиридон 3 0
5. Кастрати Фламур 3 0
6. Хопмарк Андреас 3 0
7. Осбак Кристоффер 3 0
8. Скарсем Олаус 3 0
9. Дианье Усейну 3 0
10. Коли Алиу 2 0
11. Сивертсен Эрленд 2 0
12. Ульвестад Пол Эрик 2 0
13. Аскар Армин 2 0
14. Ульвестад Дан Петер 1 0
15. Пеллегрино Амаль 1 0
16. Сёрли Сондре 1 0
17. Сормо Бент 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Стёлос Александер 6 0
2. Вельде Кристоффер 6 0
3. Лейте Бруно 6 0
4. Хансен Беньямин 4 0
5. Деслер Миккел 3 0
6. Педерсен Торе 3 0
7. Ваджи Ибраима 3 0
8. Крюгор Кевин Мартин 3 0
9. Коне Ибраима 3 0
10. Сандберг Никлас 2 0
11. Сандвик Хельге 2 0
12. Кнудсен Фредрик 2 0
13. Теркильдсен Петер 2 0
14. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
15. Кялльман Беньямин 1 0
16. Аммитцбёлль Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 8.93% (5) 14.29% (8) 12.5% (7) 12.5% (7) 25% (14) 26.79% (15)
 Хёугесунн 16.67% (5) 13.33% (4) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Стабек 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:3 Одд Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет
Кристиансунд 1:0 Мьёндален Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Бранн 1:1 Кристиансунд
Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мольде 3:1 Хёугесунн
Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Бранн 1:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Типпелиген Хёугесунн 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 30 26 3 1 103 - 32 81
2. Мольде Заявка 30 20 2 8 77 - 36 62
3. Волеренга 2:0 Заявка 30 15 10 5 49 - 33 55
4. Русенборг 0:0 Заявка 30 15 7 8 50 - 35 52
5. Кристиансунд 0:0 Заявка 30 12 13 5 56 - 42 49
6. Одд 0:0 Заявка 30 13 5 12 51 - 49 44
7. Викинг Заявка 30 12 8 10 54 - 52 44
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 30 10 7 13 36 - 50 37
9. Стабек 0:0 Заявка 30 8 13 9 37 - 45 37
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 30 9 8 13 31 - 43 35
11. Бранн 0:0 Заявка 30 8 10 12 38 - 48 34
12. Сарпсборг-08 Заявка 30 8 8 14 33 - 43 32
13. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 30 7 11 12 41 - 53 32
14. Мьёндален 1:0 Заявка 30 8 3 19 24 - 45 27
15. Старт 0:2 Заявка 30 6 9 15 33 - 54 27
16. Олесунн 0:1 Заявка 30 2 5 23 30 - 83 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 15 0 0 59 - 11 45
2. Мольде Заявка 15 12 1 2 42 - 13 37
3. Волеренга 2:0 Заявка 15 10 5 0 31 - 13 35
4. Русенборг 0:0 Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
5. Одд 0:0 Заявка 15 8 2 5 28 - 22 26
6. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 7 5 3 33 - 23 26
7. Викинг Заявка 15 7 4 4 34 - 22 25
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек 0:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
11. Старт 0:2 Заявка 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален 1:0 Заявка 15 6 0 9 14 - 18 18
13. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 3 7 5 19 - 25 16
14. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 20 16
15. Бранн 0:0 Заявка 15 3 6 6 19 - 19 15
16. Олесунн 0:1 Заявка 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде Заявка 15 8 1 6 35 - 23 25
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 5 8 2 23 - 19 23
4. Волеренга 2:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 6 1 8 18 - 23 19
6. Русенборг 0:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 19 19
7. Бранн 0:0 Заявка 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Викинг Заявка 15 5 4 6 20 - 30 19
9. Одд 0:0 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
10. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 4 4 7 22 - 28 16
11. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 4 4 7 14 - 24 16
12. Стабек 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 28 16
13. Сарпсборг-08 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
14. Мьёндален 1:0 Заявка 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт 0:2 Заявка 15 1 3 11 11 - 34 6
16. Олесунн 0:1 Заявка 15 1 2 12 14 - 44 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Хёугесунн
1.60
4.80
5.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.62 4.40 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.70 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.80 5.30
  1.55 4.58 5.37

Самый высокий коэффициент на матч «Кристиансунд» – «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристиансунд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хёугесунн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристиансунд» – «Хёугесунн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
11.00 1.02 15.00 1.02 3.45 1.28 5.30 1.14 1.87 1.87 2.12 1.72 2.35 1.57 2.01 1.80 1.32 3.20 1.76 2.07 1.48 2.60 1.11 5.80 1.17 4.70 1.02 11.00 1.06 8.90 1.02 9.70 1.01 15.00
11.25 1.00 6.05 1.08 5.25 1.13 2.94 1.38 2.38 1.58 1.87 2.03 1.49 2.62 1.34 3.14 1.15 4.80 1.11 5.30 1.03 8.80
7.34 1.11 3.11 1.38 2.77 1.47 2.42 1.59 2.04 1.83 1.81 2.05 1.65 2.30 1.52 2.62 1.35 3.24 1.16 5.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 2.95 1.37 1.27 3.55 1.33 3.15 1.04 9.00
4.25 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
3.66 1.29 2.96 1.41 2.10 1.77 1.76 2.12 1.53 2.57 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.23 1.61 1.69 2.15 1.39 2.85
5.85 1.13 4.65 1.19 2.28 1.63 1.70 2.15 1.41 2.91 1.16 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
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