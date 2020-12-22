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  2. Матчи
  3. Норвегия
Бранн
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Одд
0' 17'
1
Опдаль
Хокон
18
Бломберг
Оле-Дидрик
4
Фьолусон
Йон
Гудни
3
Форрен
Вегард
5
Грогард
Томас
9
Странд
Петтер
29
Бармен
Кристоффер
27
Свеннсен
Сандер
16
Тейлор
Роберт
7
Расмуссен
Матиас
11
Бамба
Дауда
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Бёртуфт
Один
6
Хофф
Вебьёрн
13
Эгель-Йонсен
Кевин
16
Китолано
Джошуа
26
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
9
Бакенга
Мушага
20
Леуритсен
Тобиас
11
Рашани
Эльбасан
Бранн
4-2-3-1
Одд
4-3-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Дауда 10 0.33
2. Кумсан Джилберт 8 0.27
3. Тейлор Роберт 5 0.17
4. Странд Петтер 4 0.13
5. Бармен Кристоффер 3 (1) 0.1
6. Педерсен Даниэль 2 0.07
7. Хауген Фредрик 1 0.03
8. Грогард Томас 1 0.03
9. Твейта Йон-Хельге 1 0.03
10. Свеннсен Сандер 1 0.03
11. Хустад Эрленд 1 0.03
12. Тенисте Тайо 0 0
13. Форрен Вегард 0 0
14. Кристиансен Рубен 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 14 0.47
2. Рууд Эспен 7 (3) 0.23
3. Борвен Торгейр 6 (3) 0.2
4. Рашани Эльбасан 4 0.13
5. Лундинг Каспер 4 0.13
6. Хофф Вебьёрн 3 0.1
7. Китолано Джошуа 3 0.1
8. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.1
9. Симович Робин 2 0.07
10. Коса Маркус Андреас 1 0.03
11. Нордквелле Фредрик 1 0.03
12. Риса Бирк 1 0.03
13. Эгель-Йонсен Кевин 1 0.03
14. Бёртуфт Один 1 0.03
15. Родич Владимир 0 0
16. Качи 0 0
17. Кителано Йон 0 0
18. Нжи Билал 0 0
19. Йоргенсен Филип 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Бармен Кристоффер 4 0
2. Ордагич Амер 4 0
3. Форрен Вегард 3 0
4. Педерсен Даниэль 3 0
5. Акоста Бисмар 3 0
6. Кумсан Джилберт 3 0
7. Странд Петтер 3 0
8. Тейлор Роберт 3 0
9. Кольскоген Оле 3 0
10. Фьолусон Йон Гудни 2 0
11. Аамада Али 2 0
12. Кристиансен Рубен 2 0
13. Бамба Дауда 2 0
14. Хустад Эрленд 2 0
15. Тенисте Тайо 1 0
16. Хауген Фредрик 1 0
17. Грогард Томас 1 0
18. Твейта Йон-Хельге 1 0
19. Опдаль Хокон 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 5 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Хофф Вебьёрн 3 0
4. Кителано Йон 3 0
5. Риса Бирк 3 0
6. Родич Владимир 2 0
7. Коса Маркус Андреас 2 0
8. Лундинг Каспер 2 0
9. Китолано Джошуа 2 0
10. Бёртуфт Один 2 0
11. Бакенга Мушага 1 0
12. Россбах Сондре 1 0
13. Качи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 21.62% (8) 5.41% (2) 13.51% (5) 21.62% (8) 24.32% (9) 13.51% (5)
 Одд 15.69% (8) 11.76% (6) 17.65% (9) 15.69% (8) 17.65% (9) 21.57% (11)

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Старт 1:1 Бранн Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Бранн Бранн 3:1 Олесунн
Русенборг 2:3 Бранн Бранн 1:2 Хёугесунн Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд
Одд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Одд 1:3 Стрёмсгодсет Одд 1:4 Мольде Саннефьёрд 1:1 Одд Кристиансунд 4:3 Одд
Одд 1:2 Старт Волеренга 2:0 Одд Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн

Последние игры между собой

Бранн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Одд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Одд 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Одд Типпелиген Одд 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Одд Типпелиген
Одд 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Одд Типпелиген Одд 0:0 Бранн Типпелиген Одд 1:3 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 30 26 3 1 103 - 32 81
2. Мольде Заявка 30 20 2 8 77 - 36 62
3. Волеренга 2:0 Заявка 30 15 10 5 49 - 33 55
4. Русенборг 0:0 Заявка 30 15 7 8 50 - 35 52
5. Кристиансунд 0:0 Заявка 30 12 13 5 56 - 42 49
6. Одд 0:0 Заявка 30 13 5 12 51 - 49 44
7. Викинг Заявка 30 12 8 10 54 - 52 44
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 30 10 7 13 36 - 50 37
9. Стабек 0:0 Заявка 30 8 13 9 37 - 45 37
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 30 9 8 13 31 - 43 35
11. Бранн 0:0 Заявка 30 8 10 12 38 - 48 34
12. Сарпсборг-08 Заявка 30 8 8 14 33 - 43 32
13. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 30 7 11 12 41 - 53 32
14. Мьёндален 1:0 Заявка 30 8 3 19 24 - 45 27
15. Старт 0:2 Заявка 30 6 9 15 33 - 54 27
16. Олесунн 0:1 Заявка 30 2 5 23 30 - 83 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 15 0 0 59 - 11 45
2. Мольде Заявка 15 12 1 2 42 - 13 37
3. Волеренга 2:0 Заявка 15 10 5 0 31 - 13 35
4. Русенборг 0:0 Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
5. Одд 0:0 Заявка 15 8 2 5 28 - 22 26
6. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 7 5 3 33 - 23 26
7. Викинг Заявка 15 7 4 4 34 - 22 25
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек 0:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
11. Старт 0:2 Заявка 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален 1:0 Заявка 15 6 0 9 14 - 18 18
13. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 3 7 5 19 - 25 16
14. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 20 16
15. Бранн 0:0 Заявка 15 3 6 6 19 - 19 15
16. Олесунн 0:1 Заявка 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде Заявка 15 8 1 6 35 - 23 25
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 5 8 2 23 - 19 23
4. Волеренга 2:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 6 1 8 18 - 23 19
6. Русенборг 0:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 19 19
7. Бранн 0:0 Заявка 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Викинг Заявка 15 5 4 6 20 - 30 19
9. Одд 0:0 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
10. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 4 4 7 22 - 28 16
11. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 4 4 7 14 - 24 16
12. Стабек 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 28 16
13. Сарпсборг-08 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
14. Мьёндален 1:0 Заявка 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт 0:2 Заявка 15 1 3 11 11 - 34 6
16. Олесунн 0:1 Заявка 15 1 2 12 14 - 44 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Одд
1.91
4.10
3.58
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.75 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 4.10 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.95 3.58

Самый высокий коэффициент на матч «Бранн» – «Одд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бранн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Одд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бранн» – «Одд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.50 0.00 13.50 1.01 5.60 1.12 4.70 1.16 2.60 1.42 2.06 1.76 2.20 1.67 1.91 1.89 1.71 2.11 1.40 2.80 1.30 3.35 1.14 5.30 1.10 6.00 1.03 10.50 1.02 11.00
13.00 1.00 11.75 1.01 5.90 1.09 5.15 1.14 2.90 1.39 2.36 1.59 1.86 2.04 1.49 2.62 1.34 3.14 1.15 4.80 1.11 5.30 1.03 8.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.71 2.14 1.28 3.45
4.05 1.24 2.95 1.40 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.45 1.28 2.21 1.62 1.64 2.15 1.39 2.95
5.55 1.15 4.65 1.20 2.28 1.63 1.70 2.15 1.41 2.91 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.80
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Букмекер Да Нет
2.37 1.55
Где смотреть матч Бранн 0:0 Одд онлайн

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