45' Желтая карточкаЙоргенсен Филип
1:0
45' ПенальтиТейлор Роберт
54' Желтая карточкаФоррен Вегард
1:1
66' ГолБакенга Мушага
69' Желтая карточкаЛеуритсен Тобиас
2:1
71' ГолТвейта Йон-Хельге
11
Бамба
Дауда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бамба ДаудаНападающий
- Запасные игроки
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Бёртуфт ОдинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
- Защитник
-
15 Асанте ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
-
27 Аас СайверНападающий
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
45'
45'
1:0
54'
66'
69'
71'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Дауда
|10
|0.33
|2.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.27
|3.
|Тейлор Роберт
|6 (1)
|0.2
|4.
|Странд Петтер
|4
|0.13
|5.
|Бармен Кристоффер
|3 (1)
|0.1
|6.
|Твейта Йон-Хельге
|2
|0.07
|7.
|Педерсен Даниэль
|2
|0.07
|8.
|Хауген Фредрик
|1
|0.03
|9.
|Грогард Томас
|1
|0.03
|10.
|Свеннсен Сандер
|1
|0.03
|11.
|Хустад Эрленд
|1
|0.03
|12.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|13.
|Форрен Вегард
|0
|0
|14.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|15
|0.5
|2.
|Рууд Эспен
|7 (3)
|0.23
|3.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.2
|4.
|Рашани Эльбасан
|4
|0.13
|5.
|Лундинг Каспер
|4
|0.13
|6.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.1
|7.
|Китолано Джошуа
|3
|0.1
|8.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.1
|9.
|Симович Робин
|2
|0.07
|10.
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.03
|11.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.03
|12.
|Риса Бирк
|1
|0.03
|13.
|Эгель-Йонсен Кевин
|1
|0.03
|14.
|Бёртуфт Один
|1
|0.03
|15.
|Родич Владимир
|0
|0
|16.
|Качи
|0
|0
|17.
|Кителано Йон
|0
|0
|18.
|Нжи Билал
|0
|0
|19.
|Йоргенсен Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Форрен Вегард
|4
|0
|2.
|Бармен Кристоффер
|4
|0
|3.
|Ордагич Амер
|4
|0
|4.
|Педерсен Даниэль
|3
|0
|5.
|Акоста Бисмар
|3
|0
|6.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|7.
|Странд Петтер
|3
|0
|8.
|Тейлор Роберт
|3
|0
|9.
|Кольскоген Оле
|3
|0
|10.
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|11.
|Аамада Али
|2
|0
|12.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|13.
|Бамба Дауда
|2
|0
|14.
|Хустад Эрленд
|2
|0
|15.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|16.
|Хауген Фредрик
|1
|0
|17.
|Грогард Томас
|1
|0
|18.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|19.
|Опдаль Хокон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|5
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|3.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|4.
|Кителано Йон
|3
|0
|5.
|Риса Бирк
|3
|0
|6.
|Родич Владимир
|2
|0
|7.
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|8.
|Лундинг Каспер
|2
|0
|9.
|Китолано Джошуа
|2
|0
|10.
|Бёртуфт Один
|2
|0
|11.
|Бакенга Мушага
|1
|0
|12.
|Россбах Сондре
|1
|0
|13.
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|14.
|Качи
|1
|0
|15.
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|20.51% (8)
|5.13% (2)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
|12.82% (5)
|Одд
|15.38% (8)
|11.54% (6)
|17.31% (9)
|15.38% (8)
|19.23% (10)
|21.15% (11)
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +4 =7 -9Старт 1:1 Бранн Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Бранн Бранн 3:1 Олесунн
Русенборг 2:3 Бранн Бранн 1:2 Хёугесунн Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд
Одд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Одд 1:3 Стрёмсгодсет Одд 1:4 Мольде Саннефьёрд 1:1 Одд Кристиансунд 4:3 Одд
Последние игры между собой
Бранн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Одд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|103 - 32
|81
|2.
|Мольде
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|77 - 36
|62
|3.
|Волеренга
|Заявка
|30
|15
|10
|5
|51 - 33
|55
|4.
|Русенборг
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|50 - 35
|52
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|57 - 45
|48
|6.
|Викинг
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|54 - 52
|44
|7.
|Одд
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|52 - 51
|43
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|39 - 51
|39
|9.
|Стабек
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|41 - 45
|39
|10.
|Бранн
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|40 - 49
|36
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 43
|35
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 43
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|41 - 57
|31
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|30
|8
|3
|19
|26 - 45
|27
|15.
|Старт
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|33 - 56
|27
|16.
|Олесунн
|Заявка
|30
|2
|5
|23
|30 - 85
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|59 - 11
|45
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|42 - 13
|37
|3.
|Волеренга
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|33 - 13
|35
|4.
|Русенборг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|5.
|Одд
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 22
|26
|6.
|Викинг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 22
|25
|7.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 26
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Стабек
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|11.
|Старт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|16 - 18
|18
|13.
|Бранн
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 20
|17
|14.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 20
|16
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 29
|15
|16.
|Олесунн
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|35 - 23
|25
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Волеренга
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 20
|20
|5.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|6.
|Русенборг
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 19
|19
|7.
|Викинг
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 30
|19
|8.
|Бранн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 25
|18
|10.
|Стабек
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 28
|18
|11.
|Одд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|24 - 29
|17
|12.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 28
|16
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 27
|9
|15.
|Старт
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|11 - 36
|6
|16.
|Олесунн
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 46
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бранн» – «Одд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бранн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Одд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бранн» – «Одд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров