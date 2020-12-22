Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Мариенлист
Стабек
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Скютте СаммюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
84 Браути ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|10
|0.33
|2.
|Хове Йохан
|10
|0.33
|3.
|Мава Мозес
|6
|0.2
|4.
|Майгор Миккел
|5 (4)
|0.17
|5.
|Токстад Кристоффер
|2
|0.07
|6.
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0.07
|7.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.03
|8.
|Стенгель Херман
|1
|0.03
|9.
|Мёльвадгор Маркус
|1
|0.03
|10.
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.03
|11.
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|12.
|Микельсон Николас
|0
|0
|13.
|Ипалибо Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.2
|2.
|Бохинен Эмиль
|5 (2)
|0.17
|3.
|Киносита Косуке
|5
|0.17
|4.
|Ветлесен Уго
|4
|0.13
|5.
|Хансен Корнелиус
|4
|0.13
|6.
|Касси Люк
|3
|0.1
|7.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3 (1)
|0.1
|8.
|Матс Солхеим
|2
|0.07
|9.
|Антонссон Маркус
|1
|0.03
|10.
|Матсен Даррен
|1
|0.03
|11.
|Эвераас Йёрген
|1
|0.03
|12.
|Лундаль Магнус
|1
|0.03
|13.
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|14.
|Луманза Тортоль
|0
|0
|15.
|Сандберг Маркус
|0
|0
|16.
|Галль Ромен
|0
|0
|17.
|Скютте Саммю
|0
|0
|18.
|Костадинов Калоян
|0
|0
|19.
|Оттесен Стурла
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|9
|0
|2.
|Ипалибо Джек
|3
|2
|3.
|Микельсон Николас
|4
|0
|4.
|Парр Джонатан
|3
|0
|5.
|Токстад Кристоффер
|3
|0
|6.
|Стенгель Херман
|3
|0
|7.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|8.
|Лейфссон Ари
|3
|0
|9.
|Мава Мозес
|3
|0
|10.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|11.
|Майгор Миккел
|2
|0
|12.
|Мёльвадгор Маркус
|2
|0
|13.
|Красники Крешник
|2
|0
|14.
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|15.
|Хове Йохан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матс Солхеим
|5
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|5
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|5
|0
|4.
|Ветлесен Уго
|3
|0
|5.
|Йонассен Эмиль
|2
|0
|6.
|Аманква Яу
|2
|0
|7.
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|8.
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|9.
|Эдвардсен Оливер
|2
|0
|10.
|Валсвик Густав
|1
|0
|11.
|Антонссон Маркус
|1
|0
|12.
|Матсен Даррен
|1
|0
|13.
|Сандберг Маркус
|1
|0
|14.
|Луманза Тортоль
|1
|0
|15.
|Киносита Косуке
|1
|0
|16.
|Скютте Саммю
|1
|0
|17.
|Костадинов Калоян
|1
|0
|18.
|Вогт Педер
|1
|0
|19.
|Оттесен Стурла
|1
|0
|20.
|Хансен Корнелиус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|7.69% (3)
|30.77% (12)
|10.26% (4)
|25.64% (10)
|Стабек
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|29.73% (11)
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =7 -9Одд 1:3 Стрёмсгодсет Олесунн 1:4 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет
Стабек Последние 20 матчей: +4 =9 -7Стабек 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 5:2 Стабек Стабек 1:1 Волеренга Мьёндален 0:1 Стабек
Стабек 0:3 Мольде Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Стабек: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Товарищеские матчи Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:5 Стабек Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Кубок Стабек 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|103 - 32
|81
|2.
|Мольде
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|77 - 36
|62
|3.
|Волеренга
|2:0 Заявка
|30
|15
|10
|5
|49 - 33
|55
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|30
|15
|7
|8
|50 - 35
|52
|5.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|30
|12
|13
|5
|56 - 42
|49
|6.
|Одд
|0:0 Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 49
|44
|7.
|Викинг
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|54 - 52
|44
|8.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|30
|10
|7
|13
|36 - 50
|37
|9.
|Стабек
|0:0 Заявка
|30
|8
|13
|9
|37 - 45
|37
|10.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 43
|35
|11.
|Бранн
|0:0 Заявка
|30
|8
|10
|12
|38 - 48
|34
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 43
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|30
|7
|11
|12
|41 - 53
|32
|14.
|Мьёндален
|1:0 Заявка
|30
|8
|3
|19
|24 - 45
|27
|15.
|Старт
|0:2 Заявка
|30
|6
|9
|15
|33 - 54
|27
|16.
|Олесунн
|0:1 Заявка
|30
|2
|5
|23
|30 - 83
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|59 - 11
|45
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|42 - 13
|37
|3.
|Волеренга
|2:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|31 - 13
|35
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|5.
|Одд
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 22
|26
|6.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 23
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 22
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|11.
|Старт
|0:2 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|12.
|Мьёндален
|1:0 Заявка
|15
|6
|0
|9
|14 - 18
|18
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 25
|16
|14.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 20
|16
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 19
|15
|16.
|Олесунн
|0:1 Заявка
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|35 - 23
|25
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Волеренга
|2:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 20
|20
|5.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 19
|19
|7.
|Бранн
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Викинг
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 30
|19
|9.
|Одд
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 28
|16
|11.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 24
|16
|12.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 28
|16
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|14.
|Мьёндален
|1:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 27
|9
|15.
|Старт
|0:2 Заявка
|15
|1
|3
|11
|11 - 34
|6
|16.
|Олесунн
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 44
|5
Победитель
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