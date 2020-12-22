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  2. Матчи
  3. Норвегия
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Стабек
0' 18'
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
4
Тчамба
Дуплекс
19
Стеневик
Халлдор
8
Хове
Йохан
7
Стенгель
Херман
23
Ингимюндарсон
Вальдимар
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Мава
Мозес
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
27
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Валсвик
Густав
5
Матс
Солхеим
22
Скютте
Саммю
8
Бохинен
Эмиль
24
Костадинов
Калоян
11
Хансен
Корнелиус
10
Антонссон
Маркус
23
Эдвардсен
Оливер
Стрёмсгодсет
4-3-3
Стабек
4-3-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сальвесен Ларс-Йорген 10 0.33
2. Хове Йохан 10 0.33
3. Мава Мозес 6 0.2
4. Майгор Миккел 5 (4) 0.17
5. Токстад Кристоффер 2 0.07
6. Ингимюндарсон Вальдимар 2 0.07
7. Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.03
8. Стенгель Херман 1 0.03
9. Мёльвадгор Маркус 1 0.03
10. Тчамба Дуплекс 1 0.03
11. Стеневик Халлдор 0 0
12. Микельсон Николас 0 0
13. Ипалибо Джек 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдвардсен Оливер 6 0.2
2. Бохинен Эмиль 5 (2) 0.17
3. Киносита Косуке 5 0.17
4. Ветлесен Уго 4 0.13
5. Хансен Корнелиус 4 0.13
6. Касси Люк 3 0.1
7. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.1
8. Матс Солхеим 2 0.07
9. Антонссон Маркус 1 0.03
10. Матсен Даррен 1 0.03
11. Эвераас Йёрген 1 0.03
12. Лундаль Магнус 1 0.03
13. Йонассен Эмиль 0 0
14. Луманза Тортоль 0 0
15. Сандберг Маркус 0 0
16. Галль Ромен 0 0
17. Скютте Саммю 0 0
18. Костадинов Калоян 0 0
19. Оттесен Стурла 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 9 0
2. Ипалибо Джек 3 2
3. Микельсон Николас 4 0
4. Парр Джонатан 3 0
5. Токстад Кристоффер 3 0
6. Стенгель Херман 3 0
7. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
8. Лейфссон Ари 3 0
9. Мава Мозес 3 0
10. Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
11. Майгор Миккел 2 0
12. Мёльвадгор Маркус 2 0
13. Красники Крешник 2 0
14. Стеневик Халлдор 1 0
15. Хове Йохан 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Матс Солхеим 5 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
3. Бохинен Эмиль 5 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Йонассен Эмиль 2 0
6. Аманква Яу 2 0
7. Ботхейм Эрик 2 0
8. Пигнатель-Енссен Николас 2 0
9. Эдвардсен Оливер 2 0
10. Валсвик Густав 1 0
11. Антонссон Маркус 1 0
12. Матсен Даррен 1 0
13. Сандберг Маркус 1 0
14. Луманза Тортоль 1 0
15. Киносита Косуке 1 0
16. Скютте Саммю 1 0
17. Костадинов Калоян 1 0
18. Вогт Педер 1 0
19. Оттесен Стурла 1 0
20. Хансен Корнелиус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 15.38% (6) 10.26% (4) 7.69% (3) 30.77% (12) 10.26% (4) 25.64% (10)
 Стабек 10.81% (4) 8.11% (3) 21.62% (8) 16.22% (6) 13.51% (5) 29.73% (11)

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Одд 1:3 Стрёмсгодсет Олесунн 1:4 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет
Стабек Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Стабек 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 5:2 Стабек Стабек 1:1 Волеренга Мьёндален 0:1 Стабек
Стабек 0:3 Мольде Саннефьёрд 0:0 Стабек Стабек 1:1 Викинг Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Стабек: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Товарищеские матчи Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Товарищеские матчи Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:5 Стабек Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Кубок Стабек 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 30 26 3 1 103 - 32 81
2. Мольде Заявка 30 20 2 8 77 - 36 62
3. Волеренга 2:0 Заявка 30 15 10 5 49 - 33 55
4. Русенборг 0:0 Заявка 30 15 7 8 50 - 35 52
5. Кристиансунд 0:0 Заявка 30 12 13 5 56 - 42 49
6. Одд 0:0 Заявка 30 13 5 12 51 - 49 44
7. Викинг Заявка 30 12 8 10 54 - 52 44
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 30 10 7 13 36 - 50 37
9. Стабек 0:0 Заявка 30 8 13 9 37 - 45 37
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 30 9 8 13 31 - 43 35
11. Бранн 0:0 Заявка 30 8 10 12 38 - 48 34
12. Сарпсборг-08 Заявка 30 8 8 14 33 - 43 32
13. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 30 7 11 12 41 - 53 32
14. Мьёндален 1:0 Заявка 30 8 3 19 24 - 45 27
15. Старт 0:2 Заявка 30 6 9 15 33 - 54 27
16. Олесунн 0:1 Заявка 30 2 5 23 30 - 83 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 15 0 0 59 - 11 45
2. Мольде Заявка 15 12 1 2 42 - 13 37
3. Волеренга 2:0 Заявка 15 10 5 0 31 - 13 35
4. Русенборг 0:0 Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
5. Одд 0:0 Заявка 15 8 2 5 28 - 22 26
6. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 7 5 3 33 - 23 26
7. Викинг Заявка 15 7 4 4 34 - 22 25
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек 0:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
11. Старт 0:2 Заявка 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален 1:0 Заявка 15 6 0 9 14 - 18 18
13. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 3 7 5 19 - 25 16
14. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 20 16
15. Бранн 0:0 Заявка 15 3 6 6 19 - 19 15
16. Олесунн 0:1 Заявка 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде Заявка 15 8 1 6 35 - 23 25
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 5 8 2 23 - 19 23
4. Волеренга 2:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 6 1 8 18 - 23 19
6. Русенборг 0:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 19 19
7. Бранн 0:0 Заявка 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Викинг Заявка 15 5 4 6 20 - 30 19
9. Одд 0:0 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
10. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 4 4 7 22 - 28 16
11. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 4 4 7 14 - 24 16
12. Стабек 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 28 16
13. Сарпсборг-08 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
14. Мьёндален 1:0 Заявка 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт 0:2 Заявка 15 1 3 11 11 - 34 6
16. Олесунн 0:1 Заявка 15 1 2 12 14 - 44 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Стабек
2.38
4.00
2.86
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.60 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 4.20 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.60 2.86

Самый высокий коэффициент на матч «Стрёмсгодсет» – «Стабек» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стрёмсгодсет» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стабек» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стрёмсгодсет» – «Стабек», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 1.01 6.60 1.09 5.70 1.12 3.10 1.33 2.50 1.53 2.08 1.73 1.86 1.94 1.73 2.11 1.51 2.46 1.35 2.90 1.17 4.60 1.15 5.20 1.06 8.60 1.05 9.00 1.01 15.00
10.25 1.01 6.00 1.09 5.25 1.13 2.94 1.38 2.43 1.56 1.93 1.96 1.53 2.50 1.37 2.99 1.18 4.40 1.14 4.85 1.04 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.82 1.99 1.35 3.05
3.85 1.26 2.79 1.44 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.33 1.57 1.73 2.03 1.42 2.70
5.65 1.14 4.90 1.18 2.38 1.58 1.78 2.04 1.46 2.72 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.15
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.26 1.59
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:0 Стабек онлайн

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