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  2. Матчи
  3. Норвегия
Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Русенборг
0' 18'
1
Стуревик
Якоб
19
Вембангомо
Брис
2
Гроруд
Ларс
5
Кройцриглер
Мартин
21
Край
Антон
16
Рисан
Сандер
3
Валес
Марк
11
Хансен
Кристоффер
10
Эррайс
Руфо
22
Вега
Дейвер
9
Гуссиос
Сиверт
1
Хансен
Андре
21
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
16
Ховланд
Эвен
25
Конате
Па
7
Хенриксен
Маркус
5
Шелбред
Пер-Сильян
18
Захариассен
Кристоффер
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
Саннефьёрд
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуссиос Сиверт 7 (1) 0.23
2. Эррайс Руфо 7 0.23
3. Валес Марк 3 (1) 0.1
4. Йонссон Видар Ари II 2 0.07
5. Сингх Хармет 2 0.07
6. Хансен Кристоффер 2 0.07
7. Гроруд Ларс 1 0.03
8. Бренден Эрик 1 0.03
9. Кройцриглер Мартин 1 0.03
10. Вега Дейвер 1 0.03
11. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.03
12. Фосс Сандер Моэн 1 0.03
13. Маркманруд Ларс 1 0.03
14. Селоррио Маркос 1 (1) 0.03
15. Вальес Энрик 0 0
16. Куртович Виллиам 0 0
17. Вембангомо Брис 0 0
18. Край Антон 0 0
19. Гибсон Джордж 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 12 0.4
2. Исламович Дино 12 (4) 0.4
3. Хольсе Карло 5 0.17
4. Борвен Торгейр 5 (2) 0.17
5. Хелланн Поль-Андре 2 0.07
6. Ховланд Эвен 2 0.07
7. Осен Йермунд 2 0.07
8. Хеденстад Вегар 1 0.03
9. Трондсен Андерс 1 0.03
10. Тагсет Эдвард 1 0.03
11. Шелбред Пер-Сильян 1 0.03
12. Конате Па 1 0.03
13. Региниуссен Торе 1 0.03
14. Валсвик Густав 1 0.03
15. Лундему Мариус 1 0.03
16. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0.03
17. Рейтан Эрленд Даль 1 0.03
18. Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
19. Конрадсен Андрес 0 0

Карточки

Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 8 1
2. Валес Марк 6 0
3. Эррайс Руфо 5 0
4. Йонссон Видар Ари II 5 0
5. Гроруд Ларс 4 0
6. Бренден Эрик 4 0
7. Кройцриглер Мартин 2 1
8. Вальес Энрик 3 0
9. Куртович Виллиам 3 0
10. Вега Дейвер 3 0
11. Рисан Сандер 3 0
12. Сингх Хармет 1 1
13. Хансен Кристоффер 2 0
14. Вембангомо Брис 2 0
15. Хокенстад Матс 2 0
16. Край Антон 2 0
17. Гуссиос Сиверт 2 0
18. Маркманруд Ларс 2 0
19. Фосс Сандер Моэн 1 0
20. Селоррио Маркос 1 0
21. Гибсон Джордж 1 0
22. Йохансен Педер Мин 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Исламович Дино 8 1
2. Захариассен Кристоффер 5 0
3. Региниуссен Торе 4 0
4. Хеденстад Вегар 4 0
5. Хелланн Поль-Андре 4 0
6. Трондсен Андерс 3 0
7. Рейтан Эрленд Даль 3 0
8. Тагсет Эдвард 3 0
9. Ховланд Эвен 2 0
10. Осен Йермунд 2 0
11. Конате Па 2 0
12. Мелинг Биргер 0 1
13. Хенриксен Маркус 1 0
14. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0
15. Сейде Эмиль Конрадсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саннефьёрд 12.9% (4) 19.35% (6) 16.13% (5) 12.9% (4) 19.35% (6) 19.35% (6)
 Русенборг 10.2% (5) 6.12% (3) 18.37% (9) 10.2% (5) 20.41% (10) 34.69% (17)

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Викинг Олесунн 0:1 Саннефьёрд
Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стабек Саннефьёрд 3:3 Бранн Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Русенборг 3:1 Мольде Русенборг 1:0 Мьёндален Волеренга 1:0 Русенборг Будё-Глимт 5:1 Русенборг
Русенборг 2:3 Бранн Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Русенборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
Русенборг 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Русенборг 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:1 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд 0:3 Русенборг Типпелиген Саннефьёрд 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:3 Русенборг Типпелиген Саннефьёрд 1:4 Русенборг Кубок НМ Русенборг 1:0 Саннефьёрд Типпелиген Русенборг 4:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 2:2 Русенборг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 30 26 3 1 103 - 32 81
2. Мольде Заявка 30 20 2 8 77 - 36 62
3. Волеренга 2:0 Заявка 30 15 10 5 49 - 33 55
4. Русенборг 0:0 Заявка 30 15 7 8 50 - 35 52
5. Кристиансунд 0:0 Заявка 30 12 13 5 56 - 42 49
6. Одд 0:0 Заявка 30 13 5 12 51 - 49 44
7. Викинг Заявка 30 12 8 10 54 - 52 44
8. Хёугесунн 0:0 Заявка 30 10 7 13 36 - 50 37
9. Стабек 0:0 Заявка 30 8 13 9 37 - 45 37
10. Саннефьёрд 0:0 Заявка 30 9 8 13 31 - 43 35
11. Бранн 0:0 Заявка 30 8 10 12 38 - 48 34
12. Сарпсборг-08 Заявка 30 8 8 14 33 - 43 32
13. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 30 7 11 12 41 - 53 32
14. Мьёндален 1:0 Заявка 30 8 3 19 24 - 45 27
15. Старт 0:2 Заявка 30 6 9 15 33 - 54 27
16. Олесунн 0:1 Заявка 30 2 5 23 30 - 83 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 15 0 0 59 - 11 45
2. Мольде Заявка 15 12 1 2 42 - 13 37
3. Волеренга 2:0 Заявка 15 10 5 0 31 - 13 35
4. Русенборг 0:0 Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
5. Одд 0:0 Заявка 15 8 2 5 28 - 22 26
6. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 7 5 3 33 - 23 26
7. Викинг Заявка 15 7 4 4 34 - 22 25
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек 0:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
11. Старт 0:2 Заявка 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален 1:0 Заявка 15 6 0 9 14 - 18 18
13. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 3 7 5 19 - 25 16
14. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 20 16
15. Бранн 0:0 Заявка 15 3 6 6 19 - 19 15
16. Олесунн 0:1 Заявка 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде Заявка 15 8 1 6 35 - 23 25
3. Кристиансунд 0:0 Заявка 15 5 8 2 23 - 19 23
4. Волеренга 2:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Саннефьёрд 0:0 Заявка 15 6 1 8 18 - 23 19
6. Русенборг 0:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 19 19
7. Бранн 0:0 Заявка 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Викинг Заявка 15 5 4 6 20 - 30 19
9. Одд 0:0 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
10. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 15 4 4 7 22 - 28 16
11. Хёугесунн 0:0 Заявка 15 4 4 7 14 - 24 16
12. Стабек 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 28 16
13. Сарпсборг-08 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
14. Мьёндален 1:0 Заявка 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт 0:2 Заявка 15 1 3 11 11 - 34 6
16. Олесунн 0:1 Заявка 15 1 2 12 14 - 44 5
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Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Русенборг
6.55
4.02
1.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.80 3.75 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 6.20 3.30 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 6.55 3.85 1.57
  6.02 4.02 1.61

Самый высокий коэффициент на матч «Саннефьёрд» – «Русенборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саннефьёрд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Русенборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саннефьёрд» – «Русенборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.05 11.50 1.02 2.95 1.37 3.75 1.25 1.67 2.12 2.11 1.73 1.86 1.94 1.25 3.75 1.27 3.55 1.07 7.50 1.08 7.00 1.07 7.60 1.01 13.00
11.75 1.00 11.00 1.01 4.45 1.19 3.64 1.28 2.29 1.69 1.78 2.04 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.30
4.87 1.20 2.79 1.47 2.30 1.66 2.05 1.83 1.79 2.08 1.62 2.38 1.50 2.65 1.19 4.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.33 1.60 1.22 4.00 1.20 4.30 1.02 11.00
3.45 1.31 2.28 1.63 1.58 2.38 1.23 4.20 1.14 5.65
3.29 1.35 2.96 1.43 2.34 1.64 1.79 2.10 1.55 2.53 1.37 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.90 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35
4.80 1.19 3.60 1.29 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:0 Русенборг онлайн

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