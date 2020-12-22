Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Комплетт.но Арена
Русенборг
21
Край
Антон
16
Рисан
Сандер
10
Эррайс
Руфо
22
Вега
Дейвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
-
16 Рисан СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эррайс РуфоПолузащитник
-
22 Вега ДейверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
-
25 Конате ПаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуссиос Сиверт
|7 (1)
|0.23
|2.
|Эррайс Руфо
|7
|0.23
|3.
|Валес Марк
|3 (1)
|0.1
|4.
|Йонссон Видар Ари II
|2
|0.07
|5.
|Сингх Хармет
|2
|0.07
|6.
|Хансен Кристоффер
|2
|0.07
|7.
|Гроруд Ларс
|1
|0.03
|8.
|Бренден Эрик
|1
|0.03
|9.
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.03
|10.
|Вега Дейвер
|1
|0.03
|11.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.03
|12.
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.03
|13.
|Маркманруд Ларс
|1
|0.03
|14.
|Селоррио Маркос
|1 (1)
|0.03
|15.
|Вальес Энрик
|0
|0
|16.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|17.
|Вембангомо Брис
|0
|0
|18.
|Край Антон
|0
|0
|19.
|Гибсон Джордж
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|12
|0.4
|2.
|Исламович Дино
|12 (4)
|0.4
|3.
|Хольсе Карло
|5
|0.17
|4.
|Борвен Торгейр
|5 (2)
|0.17
|5.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0.07
|6.
|Ховланд Эвен
|2
|0.07
|7.
|Осен Йермунд
|2
|0.07
|8.
|Хеденстад Вегар
|1
|0.03
|9.
|Трондсен Андерс
|1
|0.03
|10.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.03
|11.
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.03
|12.
|Конате Па
|1
|0.03
|13.
|Региниуссен Торе
|1
|0.03
|14.
|Валсвик Густав
|1
|0.03
|15.
|Лундему Мариус
|1
|0.03
|16.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0.03
|17.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.03
|18.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|0
|0
|19.
|Конрадсен Андрес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|8
|1
|2.
|Валес Марк
|6
|0
|3.
|Эррайс Руфо
|5
|0
|4.
|Йонссон Видар Ари II
|5
|0
|5.
|Гроруд Ларс
|4
|0
|6.
|Бренден Эрик
|4
|0
|7.
|Кройцриглер Мартин
|2
|1
|8.
|Вальес Энрик
|3
|0
|9.
|Куртович Виллиам
|3
|0
|10.
|Вега Дейвер
|3
|0
|11.
|Рисан Сандер
|3
|0
|12.
|Сингх Хармет
|1
|1
|13.
|Хансен Кристоффер
|2
|0
|14.
|Вембангомо Брис
|2
|0
|15.
|Хокенстад Матс
|2
|0
|16.
|Край Антон
|2
|0
|17.
|Гуссиос Сиверт
|2
|0
|18.
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|19.
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0
|20.
|Селоррио Маркос
|1
|0
|21.
|Гибсон Джордж
|1
|0
|22.
|Йохансен Педер Мин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Исламович Дино
|8
|1
|2.
|Захариассен Кристоффер
|5
|0
|3.
|Региниуссен Торе
|4
|0
|4.
|Хеденстад Вегар
|4
|0
|5.
|Хелланн Поль-Андре
|4
|0
|6.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|7.
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|8.
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|9.
|Ховланд Эвен
|2
|0
|10.
|Осен Йермунд
|2
|0
|11.
|Конате Па
|2
|0
|12.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|13.
|Хенриксен Маркус
|1
|0
|14.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0
|15.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саннефьёрд
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|Русенборг
|10.2% (5)
|6.12% (3)
|18.37% (9)
|10.2% (5)
|20.41% (10)
|34.69% (17)
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =6 -7Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Викинг Олесунн 0:1 Саннефьёрд
Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стабек Саннефьёрд 3:3 Бранн Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Русенборг 3:1 Мольде Русенборг 1:0 Мьёндален Волеренга 1:0 Русенборг Будё-Глимт 5:1 Русенборг
Русенборг 2:3 Бранн Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Русенборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|103 - 32
|81
|2.
|Мольде
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|77 - 36
|62
|3.
|Волеренга
|2:0 Заявка
|30
|15
|10
|5
|49 - 33
|55
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|30
|15
|7
|8
|50 - 35
|52
|5.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|30
|12
|13
|5
|56 - 42
|49
|6.
|Одд
|0:0 Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 49
|44
|7.
|Викинг
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|54 - 52
|44
|8.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|30
|10
|7
|13
|36 - 50
|37
|9.
|Стабек
|0:0 Заявка
|30
|8
|13
|9
|37 - 45
|37
|10.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|30
|9
|8
|13
|31 - 43
|35
|11.
|Бранн
|0:0 Заявка
|30
|8
|10
|12
|38 - 48
|34
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 43
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|30
|7
|11
|12
|41 - 53
|32
|14.
|Мьёндален
|1:0 Заявка
|30
|8
|3
|19
|24 - 45
|27
|15.
|Старт
|0:2 Заявка
|30
|6
|9
|15
|33 - 54
|27
|16.
|Олесунн
|0:1 Заявка
|30
|2
|5
|23
|30 - 83
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|59 - 11
|45
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|42 - 13
|37
|3.
|Волеренга
|2:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|31 - 13
|35
|4.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|5.
|Одд
|0:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 22
|26
|6.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 23
|26
|7.
|Викинг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 22
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|11.
|Старт
|0:2 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|12.
|Мьёндален
|1:0 Заявка
|15
|6
|0
|9
|14 - 18
|18
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 25
|16
|14.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 20
|16
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|19 - 19
|15
|16.
|Олесунн
|0:1 Заявка
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|35 - 23
|25
|3.
|Кристиансунд
|0:0 Заявка
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Волеренга
|2:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 20
|20
|5.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|6.
|Русенборг
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 19
|19
|7.
|Бранн
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Викинг
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 30
|19
|9.
|Одд
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 28
|16
|11.
|Хёугесунн
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 24
|16
|12.
|Стабек
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 28
|16
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|14.
|Мьёндален
|1:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 27
|9
|15.
|Старт
|0:2 Заявка
|15
|1
|3
|11
|11 - 34
|6
|16.
|Олесунн
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 44
|5
Победитель
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