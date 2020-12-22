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  2. Матчи
  3. Норвегия
Саннефьёрд
0:0
Конец матча

Стадион:
Русенборг
0'
55' Желтая карточка
Кройцриглер Мартин
58' Желтая карточка
Гроруд Ларс
89' Желтая карточка
Хансен Кристоффер
90'+5
1
Стуревик
Якоб
19
Вембангомо
Брис
2
Гроруд
Ларс
5
Кройцриглер
Мартин
21
Край
Антон
16
Рисан
Сандер
3
Валес
Марк
11
Хансен
Кристоффер
10
Эррайс
Руфо
22
Вега
Дейвер
9
Гуссиос
Сиверт
1
Хансен
Андре
21
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
16
Ховланд
Эвен
25
Конате
Па
7
Хенриксен
Маркус
5
Шелбред
Пер-Сильян
18
Захариассен
Кристоффер
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
Саннефьёрд
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

Ход матча

55'
Кройцриглер Мартин
 
58'
Гроруд Ларс
 
59'
Йонссон Видар Ари II
Эррайс Руфо
 
60'
Хокенстад Матс
Край Антон
 
66'
Йохансен Педер Мин
Рисан Сандер
 
72'
 
Адегбенро Самуэль
Сейде Эмиль Конрадсен
73'
 
Тагсет Эдвард
Хольсе Карло
84'
Фосс Сандер Моэн
Вембангомо Брис
 
89'
Хансен Кристоффер
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 15
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуссиос Сиверт 7 (1) 0.23
2. Эррайс Руфо 7 0.23
3. Валес Марк 3 (1) 0.1
4. Йонссон Видар Ари II 2 0.07
5. Сингх Хармет 2 0.07
6. Хансен Кристоффер 2 0.07
7. Гроруд Ларс 1 0.03
8. Бренден Эрик 1 0.03
9. Кройцриглер Мартин 1 0.03
10. Вега Дейвер 1 0.03
11. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.03
12. Фосс Сандер Моэн 1 0.03
13. Маркманруд Ларс 1 0.03
14. Селоррио Маркос 1 (1) 0.03
15. Вальес Энрик 0 0
16. Куртович Виллиам 0 0
17. Вембангомо Брис 0 0
18. Край Антон 0 0
19. Гибсон Джордж 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 12 0.4
2. Исламович Дино 12 (4) 0.4
3. Хольсе Карло 5 0.17
4. Борвен Торгейр 5 (2) 0.17
5. Хелланн Поль-Андре 2 0.07
6. Ховланд Эвен 2 0.07
7. Осен Йермунд 2 0.07
8. Хеденстад Вегар 1 0.03
9. Трондсен Андерс 1 0.03
10. Тагсет Эдвард 1 0.03
11. Шелбред Пер-Сильян 1 0.03
12. Конате Па 1 0.03
13. Региниуссен Торе 1 0.03
14. Валсвик Густав 1 0.03
15. Лундему Мариус 1 0.03
16. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0.03
17. Рейтан Эрленд Даль 1 0.03
18. Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
19. Конрадсен Андрес 0 0

Карточки

Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 8 1
2. Валес Марк 6 0
3. Гроруд Ларс 5 0
4. Эррайс Руфо 5 0
5. Йонссон Видар Ари II 5 0
6. Кройцриглер Мартин 3 1
7. Бренден Эрик 4 0
8. Вальес Энрик 3 0
9. Хансен Кристоффер 3 0
10. Куртович Виллиам 3 0
11. Вега Дейвер 3 0
12. Рисан Сандер 3 0
13. Сингх Хармет 1 1
14. Вембангомо Брис 2 0
15. Хокенстад Матс 2 0
16. Край Антон 2 0
17. Гуссиос Сиверт 2 0
18. Маркманруд Ларс 2 0
19. Фосс Сандер Моэн 1 0
20. Селоррио Маркос 1 0
21. Гибсон Джордж 1 0
22. Йохансен Педер Мин 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Исламович Дино 8 1
2. Захариассен Кристоффер 5 0
3. Региниуссен Торе 4 0
4. Хеденстад Вегар 4 0
5. Хелланн Поль-Андре 4 0
6. Трондсен Андерс 3 0
7. Рейтан Эрленд Даль 3 0
8. Тагсет Эдвард 3 0
9. Ховланд Эвен 2 0
10. Осен Йермунд 2 0
11. Конате Па 2 0
12. Мелинг Биргер 0 1
13. Хенриксен Маркус 1 0
14. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0
15. Сейде Эмиль Конрадсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саннефьёрд 12.9% (4) 19.35% (6) 16.13% (5) 12.9% (4) 19.35% (6) 19.35% (6)
 Русенборг 10.2% (5) 6.12% (3) 18.37% (9) 10.2% (5) 20.41% (10) 34.69% (17)

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Викинг Олесунн 0:1 Саннефьёрд
Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стабек Саннефьёрд 3:3 Бранн Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Русенборг 3:1 Мольде Русенборг 1:0 Мьёндален Волеренга 1:0 Русенборг Будё-Глимт 5:1 Русенборг
Русенборг 2:3 Бранн Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Русенборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
Русенборг 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Русенборг 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:1 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд 0:3 Русенборг Типпелиген Саннефьёрд 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:3 Русенборг Типпелиген Саннефьёрд 1:4 Русенборг Кубок НМ Русенборг 1:0 Саннефьёрд Типпелиген Русенборг 4:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 2:2 Русенборг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 30 26 3 1 103 - 32 81
2. Мольде Заявка 30 20 2 8 77 - 36 62
3. Волеренга Заявка 30 15 10 5 51 - 33 55
4. Русенборг Заявка 30 15 7 8 50 - 35 52
5. Кристиансунд Заявка 30 12 12 6 57 - 45 48
6. Викинг Заявка 30 12 8 10 54 - 52 44
7. Одд Заявка 30 13 4 13 52 - 51 43
8. Хёугесунн Заявка 30 11 6 13 39 - 51 39
9. Стабек Заявка 30 9 12 9 41 - 45 39
10. Бранн Заявка 30 9 9 12 40 - 49 36
11. Саннефьёрд Заявка 30 9 8 13 31 - 43 35
12. Сарпсборг-08 Заявка 30 8 8 14 33 - 43 32
13. Стрёмсгодсет Заявка 30 7 10 13 41 - 57 31
14. Мьёндален Заявка 30 8 3 19 26 - 45 27
15. Старт Заявка 30 6 9 15 33 - 56 27
16. Олесунн Заявка 30 2 5 23 30 - 85 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 15 0 0 59 - 11 45
2. Мольде Заявка 15 12 1 2 42 - 13 37
3. Волеренга Заявка 15 10 5 0 33 - 13 35
4. Русенборг Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
5. Одд Заявка 15 8 2 5 28 - 22 26
6. Викинг Заявка 15 7 4 4 34 - 22 25
7. Кристиансунд Заявка 15 7 4 4 34 - 26 25
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн Заявка 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
11. Старт Заявка 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален Заявка 15 6 0 9 16 - 18 18
13. Бранн Заявка 15 4 5 6 21 - 20 17
14. Саннефьёрд Заявка 15 3 7 5 13 - 20 16
15. Стрёмсгодсет Заявка 15 3 6 6 19 - 29 15
16. Олесунн Заявка 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде Заявка 15 8 1 6 35 - 23 25
3. Кристиансунд Заявка 15 5 8 2 23 - 19 23
4. Волеренга Заявка 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Саннефьёрд Заявка 15 6 1 8 18 - 23 19
6. Русенборг Заявка 15 5 4 6 16 - 19 19
7. Викинг Заявка 15 5 4 6 20 - 30 19
8. Бранн Заявка 15 5 4 6 19 - 29 19
9. Хёугесунн Заявка 15 5 3 7 17 - 25 18
10. Стабек Заявка 15 4 6 5 22 - 28 18
11. Одд Заявка 15 5 2 8 24 - 29 17
12. Стрёмсгодсет Заявка 15 4 4 7 22 - 28 16
13. Сарпсборг-08 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
14. Мьёндален Заявка 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт Заявка 15 1 3 11 11 - 36 6
16. Олесунн Заявка 15 1 2 12 14 - 46 5
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.50 1.60 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 1.58 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 6.55 3.85 1.57
  13.27 1.45 3.47

Самый высокий коэффициент на матч «Саннефьёрд» – «Русенборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саннефьёрд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Русенборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саннефьёрд» – «Русенборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.67 2.12 11.50 1.02 1.09 6.50 3.75 1.25 1.07 7.50 2.11 1.73 1.86 1.94 1.04 9.00 1.27 3.55 1.02 11.00 1.08 7.00 1.07 7.60 1.01 13.00
11.75 1.00 11.00 1.01 4.45 1.19 3.64 1.28 2.29 1.69 1.78 2.04 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.30
1.50 2.64 1.29 3.68 1.58 2.43 1.39 3.08 1.28 3.72 1.54 2.54 1.31 3.54 1.69 2.23 1.20 4.71 2.05 1.83 1.79 2.08 1.62 2.38 1.17 5.24 1.19 4.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 2.33 1.60 1.03 10.00 1.20 4.30 1.02 11.00
3.45 1.31 2.28 1.63 1.58 2.38 1.23 4.20 1.14 5.65
1.22 4.34 1.11 6.82 1.26 3.91 1.79 2.10 1.55 2.53 1.37 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.90 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35
4.80 1.19 3.60 1.29 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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